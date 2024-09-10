https://ria.ru/20240910/komandir-1971791253.html

Российский военный рассказал о "дружественном огне" ВСУ в Курской области

Российский военный рассказал о "дружественном огне" ВСУ в Курской области - РИА Новости, 10.09.2024

Российский военный рассказал о "дружественном огне" ВСУ в Курской области

Отряды ВСУ неоднократно обстреливали друг друга в Курской области, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса, действующего РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T11:53

2024-09-10T11:53

2024-09-10T11:53

специальная военная операция на украине

курская область

россия

валерий герасимов

вооруженные силы украины

безопасность

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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 10 сен – РИА Новости. Отряды ВСУ неоднократно обстреливали друг друга в Курской области, рассказал РИА Новости командир одного из подразделений 14-го армейского корпуса, действующего в составе российской группировки войск "Север", с позывным "Лазарь". "Мы наблюдали за действиями противника, были такие моменты, когда противник не знал, где мы находимся, заезжал в соседнюю лесополосу и наносил дружественный огонь по своим подразделениям, мы это наблюдали в течение двух дней", - сказал "Лазарь". Командир отметил, что такое взаимодействие между подразделениями стало следствием неправильной организации и плохой связи. "Причем это было не один раз. Они вели дружественный огонь, когда мы оказались в этой лесополосе противника и дошли до их позиций, там увидели бинты, много крови и обезболивающее иностранного производства", - сообщил собеседник. "Мы хотели уничтожить их малую группу, и нам повезло, что они открыли огонь друг по другу. Позиции они оставили, эвакуировали раненых, что нам позволило зайти в Гапонов лес", - добавил он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 9 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 11,4 тысячи военных, 89 танков.

https://ria.ru/20240814/alaudinov-1966258434.html

https://ria.ru/20240820/kurskaya-1967283065.html

курская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

курская область, россия, валерий герасимов, вооруженные силы украины, безопасность