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Кнайсль раскрыла два главных качества Путина - РИА Новости, 10.09.2024
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22:49 10.09.2024 (обновлено: 23:02 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/knaysl-1971950323.html
Кнайсль раскрыла два главных качества Путина
Кнайсль раскрыла два главных качества Путина - РИА Новости, 10.09.2024
Кнайсль раскрыла два главных качества Путина
Бывшая глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета Карин Кнайсль назвала Путина джентльменом. Об этом... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T22:49
2024-09-10T23:02
санкт-петербург
россия
австрия
карин кнайсль
санкт-петербургский государственный университет
политика
владимир путин
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета Карин Кнайсль назвала Путина джентльменом. Об этом она заявила на площадке выставки "Мой Петербург", трансляция мероприятия прошла в социальной сети "ВКонтакте"."Он очень умный человек и при этом джентльмен. Он очень хорошо понимает человеческую природу, потому что для того, чтобы управлять людьми и возглавить их, это необходимо", — сказала Кнайсль.По ее словам, Путин сумел изменить страну впечатляющим образом, из-за чего она испытывает к нему искреннее уважение.Кнайсль, которая возглавляла австрийский МИД в 2017-2019 годах, переехала в Россию в 2023 году.Путин и Кнайсль лично знакомы, более того, в августе 2018 года президент побывал на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.
https://ria.ru/20240820/putin-1967431675.html
https://ria.ru/20240905/kharris-1970867692.html
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санкт-петербург, россия, австрия, карин кнайсль, санкт-петербургский государственный университет, политика, владимир путин
Санкт-Петербург, Россия, Австрия, Карин Кнайсль, Санкт-Петербургский государственный университет, Политика, Владимир Путин
Кнайсль раскрыла два главных качества Путина

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль назвала Путина джентльменом

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЭкс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль
Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Экс-министр иностранных дел Австрийской Республики Карин Кнайсль. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Бывшая глава МИД Австрии и руководитель центра G.O.R.K.I. Санкт-Петербургского государственного университета Карин Кнайсль назвала Путина джентльменом. Об этом она заявила на площадке выставки "Мой Петербург", трансляция мероприятия прошла в социальной сети "ВКонтакте".
"Он очень умный человек и при этом джентльмен. Он очень хорошо понимает человеческую природу, потому что для того, чтобы управлять людьми и возглавить их, это необходимо", — сказала Кнайсль.
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По ее словам, Путин сумел изменить страну впечатляющим образом, из-за чего она испытывает к нему искреннее уважение.
Кнайсль, которая возглавляла австрийский МИД в 2017-2019 годах, переехала в Россию в 2023 году.
Путин и Кнайсль лично знакомы, более того, в августе 2018 года президент побывал на ее свадьбе с финансистом Вольфгангом Майлингером. Российский лидер подарил паре картину с сельскими мотивами, старинную масловыжималку и тульский самовар, произнес тост на немецком языке и потанцевал с невестой.
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Санкт-ПетербургРоссияАвстрияКарин КнайсльСанкт-Петербургский государственный университетПолитикаВладимир Путин
 
 
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