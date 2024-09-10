Рейтинг@Mail.ru
Киев может остаться без питьевой воды из-за загрязнения реки Десна - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:19 10.09.2024 (обновлено: 18:37 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/kiev-1971917872.html
Киев может остаться без питьевой воды из-за загрязнения реки Десна
Киев может остаться без питьевой воды из-за загрязнения реки Десна - РИА Новости, 10.09.2024
Киев может остаться без питьевой воды из-за загрязнения реки Десна
Киевским властям придется перейти на альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десна, заявил в эфире телеканала "Эспрессо" заместитель... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T18:19
2024-09-10T18:37
в мире
киев
украина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:32:3072:1760_1920x0_80_0_0_6d7f2175df10e944466c9a9af164cd9d.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Киевским властям придется перейти на альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десна, заявил в эфире телеканала "Эспрессо" заместитель директора "Киевводоканала" Владимир Костюк. "Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет. Его потеря приведет к серьезным последствиям и разбалансировке системы водоснабжения столицы", — подчеркнул он.По словам Костюка, "Киевводоканал" дважды в неделю берет пробы в верховьях реки. Сейчас загрязненная вода спустилась ниже Чернигова, а органическое загрязнение продолжается.&quot;Смоделировать, какая вода придет на водозабор через четыре-пять дней, невозможно. Впрочем, мы ожидаем худших результатов&quot;, — добавил он.Замдиректора "Киевводоканала" отметил, что в случае если действующие технологии не смогут очистить воду, то возможен отказ от этого источника водоснабжения и переход на другие. В частности, речь идет о Днепровской станции и артезианских источниках. Впрочем, как отметил Костюк, эта альтернативная система не сможет полностью обеспечить водой весь Киев.Ранее украинский телеканал ТСН сообщал, что по результатам лабораторных исследований, отобранных из реки Десна от устья реки Сейм до Чернигова, установлено повышенное содержание азота, железа и марганца. Кроме того, специалисты выявили в ней дефицит кислорода. Отклонение от нормы наблюдается в Десне в пределах населенного пункта Боромики вблизи Чернигова — там доля аммония превышает норму в 2,78 раза. При этом содержание кислорода, растворенного в воде, оказалось в 15 раз ниже нормы. Как позднее сообщил "Укргидрометцентр", загрязненная вода может дойти до Киева уже 10 сентября.
https://ria.ru/20240907/kharkov-1971305986.html
https://ria.ru/20240820/herson-1967286248.html
киев
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/05/1919796617_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_8fe4c1f48cd6189064723f175da8d123.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, киев, украина
В мире, Киев, Украина
Киев может остаться без питьевой воды из-за загрязнения реки Десна

Киев перейдет на альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения Десны

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Киевским властям придется перейти на альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десна, заявил в эфире телеканала "Эспрессо" заместитель директора "Киевводоканала" Владимир Костюк.
«
"Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет. Его потеря приведет к серьезным последствиям и разбалансировке системы водоснабжения столицы", — подчеркнул он.
Харьков - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Украинские СМИ сообщили о нарушениях подачи воды после взрывов в Харькове
7 сентября, 17:36
По словам Костюка, "Киевводоканал" дважды в неделю берет пробы в верховьях реки. Сейчас загрязненная вода спустилась ниже Чернигова, а органическое загрязнение продолжается.
«

"Смоделировать, какая вода придет на водозабор через четыре-пять дней, невозможно. Впрочем, мы ожидаем худших результатов", — добавил он.

Замдиректора "Киевводоканала" отметил, что в случае если действующие технологии не смогут очистить воду, то возможен отказ от этого источника водоснабжения и переход на другие. В частности, речь идет о Днепровской станции и артезианских источниках. Впрочем, как отметил Костюк, эта альтернативная система не сможет полностью обеспечить водой весь Киев.
Ранее украинский телеканал ТСН сообщал, что по результатам лабораторных исследований, отобранных из реки Десна от устья реки Сейм до Чернигова, установлено повышенное содержание азота, железа и марганца. Кроме того, специалисты выявили в ней дефицит кислорода. Отклонение от нормы наблюдается в Десне в пределах населенного пункта Боромики вблизи Чернигова — там доля аммония превышает норму в 2,78 раза. При этом содержание кислорода, растворенного в воде, оказалось в 15 раз ниже нормы.
Как позднее сообщил "Укргидрометцентр", загрязненная вода может дойти до Киева уже 10 сентября.
Вид на реку Днепр и Херсон - РИА Новости, 1920, 20.08.2024
Херсону грозит вспышка инфекции из-за трупов солдат ВСУ, сообщил Сальдо
20 августа, 12:41
 
В миреКиевУкраина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала