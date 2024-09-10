https://ria.ru/20240910/kiev-1971917872.html

Киев может остаться без питьевой воды из-за загрязнения реки Десна

Киев может остаться без питьевой воды из-за загрязнения реки Десна - РИА Новости, 10.09.2024

Киев может остаться без питьевой воды из-за загрязнения реки Десна

Киевским властям придется перейти на альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десна, заявил в эфире телеканала "Эспрессо" заместитель... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T18:19

2024-09-10T18:19

2024-09-10T18:37

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Киевским властям придется перейти на альтернативные источники водоснабжения из-за загрязнения реки Десна, заявил в эфире телеканала "Эспрессо" заместитель директора "Киевводоканала" Владимир Костюк. "Десна остается основным видом водоснабжения для очистных сооружений Деснянских водопроводных станций и составляет 70% подготовленной питьевой воды для жителей Киева. Альтернативы такому водозабору сегодня нет. Его потеря приведет к серьезным последствиям и разбалансировке системы водоснабжения столицы", — подчеркнул он.По словам Костюка, "Киевводоканал" дважды в неделю берет пробы в верховьях реки. Сейчас загрязненная вода спустилась ниже Чернигова, а органическое загрязнение продолжается."Смоделировать, какая вода придет на водозабор через четыре-пять дней, невозможно. Впрочем, мы ожидаем худших результатов", — добавил он.Замдиректора "Киевводоканала" отметил, что в случае если действующие технологии не смогут очистить воду, то возможен отказ от этого источника водоснабжения и переход на другие. В частности, речь идет о Днепровской станции и артезианских источниках. Впрочем, как отметил Костюк, эта альтернативная система не сможет полностью обеспечить водой весь Киев.Ранее украинский телеканал ТСН сообщал, что по результатам лабораторных исследований, отобранных из реки Десна от устья реки Сейм до Чернигова, установлено повышенное содержание азота, железа и марганца. Кроме того, специалисты выявили в ней дефицит кислорода. Отклонение от нормы наблюдается в Десне в пределах населенного пункта Боромики вблизи Чернигова — там доля аммония превышает норму в 2,78 раза. При этом содержание кислорода, растворенного в воде, оказалось в 15 раз ниже нормы. Как позднее сообщил "Укргидрометцентр", загрязненная вода может дойти до Киева уже 10 сентября.

https://ria.ru/20240907/kharkov-1971305986.html

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