https://ria.ru/20240910/khromov-1971890874.html
Хромов: банки выплатили почти 500 миллиардов рублей кешбека в 2023 году
Хромов: банки выплатили почти 500 миллиардов рублей кешбека в 2023 году - РИА Новости, 10.09.2024
Хромов: банки выплатили почти 500 миллиардов рублей кешбека в 2023 году
Кешбэк, который выплатили банки в 2023 году, составляет почти 500 млрд рублей, заявил вице-президент, руководитель управления платежей и переводов Т-Банка... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:02
2024-09-10T17:02
2024-09-10T17:09
экономика
россия
банки
кешбэк
т-банк (ао «тинькофф банк»)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0a/1971894237_123:299:2947:1888_1920x0_80_0_0_4824a63f03a263beb5276fb4b6d19011.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Кешбэк, который выплатили банки в 2023 году, составляет почти 500 млрд рублей, заявил вице-президент, руководитель управления платежей и переводов Т-Банка Сергей Хромов. Такую оценку он представил на пленарной сессии международного ПЛАС-Форума "Платежный бизнес и денежное обращение". По словам спикера, эта сумма в дальнейшем будет только расти. "Объем транзакций растет в среднем в 1,5-2 раза. Значит, будет расти и лояльность", - заявил Хромов журналистам в кулуарах форума. Эксперт пояснил, что банки получают от собственных pay-сервисов в 4,5 раза больше доходов, чем при оплате клиентов через Систему быстрых платежей (СБП), и эту выгоду банки возвращают в виде кешбэка. "Различные pay-сервисы занимают большую долю в е-коме и в онлайн-ретейле. К 2027 году их доля будет порядка 60%", - подчеркнул Хромов. Возросшие доходы позволяют банкам-эмитентам выплачивать клиентам кешбек, который остается одним из важнейших факторов при выборе способа оплаты. Именно в этом, может быть, одно из основных различий между двумя QR-кодами, которые реализуются на рынке. В QR-коде Национальной системы платежных карт в настоящее время нет pay-сервисов крупных банков — Альфы, Сбера и Т-Банка, поэтому клиенты этих банков будут платить через СБП, по которому не начисляется кешбек. Упомянутые банки недавно создали консорциум для развития собственного единого платежного QR-кода. Цель консорциума, как отметил спикер, не получение и распределение прибыли, а обеспечение равных условий и конкуренции на платежном рынке. "Мы за то, чтобы, естественно, был единый QR, и платежный опыт клиента был консистентным", - подчеркнул Хромов. ПЛАС-Форум — это крупное мероприятие финансового сектора в России и странах ближнего зарубежья. Более чем 1700 участников ПЛАС-Форума представляют банковский сектор, платежные системы, операторов связи и транспорта, компании-поставщики решений, государственные органы. В работе форума принимают участие ведущие российские и зарубежные эксперты индустрии. Форум завершит работу 11 сентября.
https://ria.ru/20240815/servis-1966236698.html
https://ria.ru/20240722/moshennichestvo-1961330149.html
https://ria.ru/20240828/t-bank-1968899136.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, банки, кешбэк, т-банк (ао «тинькофф банк»)
Экономика, Россия, Банки, Кешбэк, Т-Банк (АО «Тинькофф Банк»)
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Кешбэк, который выплатили банки в 2023 году, составляет почти 500 млрд рублей, заявил вице-президент, руководитель управления платежей и переводов Т-Банка Сергей Хромов.
Такую оценку он представил на пленарной сессии международного ПЛАС-Форума "Платежный бизнес и денежное обращение".
По словам спикера, эта сумма в дальнейшем будет только расти.
"Объем транзакций растет в среднем в 1,5-2 раза. Значит, будет расти и лояльность", - заявил Хромов журналистам в кулуарах форума.
Эксперт пояснил, что банки получают от собственных pay-сервисов в 4,5 раза больше доходов, чем при оплате клиентов через Систему быстрых платежей (СБП), и эту выгоду банки возвращают в виде кешбэка.
"Различные pay-сервисы занимают большую долю в е-коме и в онлайн-ретейле. К 2027 году их доля будет порядка 60%", - подчеркнул Хромов.
Возросшие доходы позволяют банкам-эмитентам выплачивать клиентам кешбек, который остается одним из важнейших факторов при выборе способа оплаты. Именно в этом, может быть, одно из основных различий между двумя QR-кодами, которые реализуются на рынке. В QR-коде Национальной системы платежных карт в настоящее время нет pay-сервисов крупных банков — Альфы, Сбера и Т-Банка, поэтому клиенты этих банков будут платить через СБП, по которому не начисляется кешбек.
Упомянутые банки недавно создали консорциум для развития собственного единого платежного QR-кода. Цель консорциума, как отметил спикер, не получение и распределение прибыли, а обеспечение равных условий и конкуренции на платежном рынке.
"Мы за то, чтобы, естественно, был единый QR, и платежный опыт клиента был консистентным", - подчеркнул Хромов.
ПЛАС-Форум — это крупное мероприятие финансового сектора в России
и странах ближнего зарубежья. Более чем 1700 участников ПЛАС-Форума представляют банковский сектор, платежные системы, операторов связи и транспорта, компании-поставщики решений, государственные органы. В работе форума принимают участие ведущие российские и зарубежные эксперты индустрии. Форум завершит работу 11 сентября.