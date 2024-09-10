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"Хезболла" провела пять боевых операций против армии Израиля - РИА Новости, 10.09.2024
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23:49 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/khezbolla-1971954882.html
"Хезболла" провела пять боевых операций против армии Израиля
"Хезболла" провела пять боевых операций против армии Израиля - РИА Новости, 10.09.2024
"Хезболла" провела пять боевых операций против армии Израиля
Бойцы ливанского движения "Хезболлах" во вторник провели пять боевых операций против армии Израиля, атаковав несколько расположений штабов, расчет артиллерии и... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T23:49
2024-09-10T23:49
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" во вторник провели пять боевых операций против армии Израиля, атаковав несколько расположений штабов, расчет артиллерии и опорные пункты вблизи ливано-израильской границы, сообщается в заявлении пресс-службы движения. "Бойцы исламского сопротивления атаковали пикирующими беспилотниками (камикадзе) запасной штаб северного корпуса и штаб расположения резерва дивизии "Галилея", а также их логистические склады в Амияд", - написано в заявлении. Согласно заявлению, все цели поражены прямым попаданием, а атака стала ответом на утренний удар беспилотника по мотоциклу на востоке Ливана в результате которого был убит боец "Хезболлах". Также во вторник был нанесен удар по месту скопления военных армии Израиля на опорном пункте Ар-Рахеб. А также расчет артиллерии 411-ого батальона в Неве Зив и командный штаб на базе в горах Нитай. Артиллерия ливанского сопротивления в свою очередь ударила по опорному пункту армии Израиля в Аббасии и по опорному пункту Рувейсат на оккупированных высотах Кфаршуба. Израильская артиллерия и авиация в свою очередь нанесла удары по ряду населенных пунктов на юге Ливана. В том числе под удар попали поселения Ханин, Кфаркила и Айта Шааб. А в результате попадания израильской ракеты в жилой дом в городе Набатия, по последним данным центра экстренных ситуаций, ранения получили 12 человек.
https://ria.ru/20240909/khezbolla-1971649500.html
https://ria.ru/20240909/khezbolla-1971633392.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" провела пять боевых операций против армии Израиля

"Хезболлах" атаковала несколько штабов и расчет артиллерии у границы с Израилем

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкРакеты израильской системы "Железный купол"
Ракеты израильской системы Железный купол - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Стрингер
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Ракеты израильской системы "Железный купол". Архивное фото
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БЕЙРУТ, 10 сен - РИА Новости. Бойцы ливанского движения "Хезболлах" во вторник провели пять боевых операций против армии Израиля, атаковав несколько расположений штабов, расчет артиллерии и опорные пункты вблизи ливано-израильской границы, сообщается в заявлении пресс-службы движения.
"Бойцы исламского сопротивления атаковали пикирующими беспилотниками (камикадзе) запасной штаб северного корпуса и штаб расположения резерва дивизии "Галилея", а также их логистические склады в Амияд", - написано в заявлении.
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"Хезболла" применила средства ПВО против самолетов ВВС Израиля
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Согласно заявлению, все цели поражены прямым попаданием, а атака стала ответом на утренний удар беспилотника по мотоциклу на востоке Ливана в результате которого был убит боец "Хезболлах".
Также во вторник был нанесен удар по месту скопления военных армии Израиля на опорном пункте Ар-Рахеб. А также расчет артиллерии 411-ого батальона в Неве Зив и командный штаб на базе в горах Нитай.
Артиллерия ливанского сопротивления в свою очередь ударила по опорному пункту армии Израиля в Аббасии и по опорному пункту Рувейсат на оккупированных высотах Кфаршуба.
Израильская артиллерия и авиация в свою очередь нанесла удары по ряду населенных пунктов на юге Ливана. В том числе под удар попали поселения Ханин, Кфаркила и Айта Шааб. А в результате попадания израильской ракеты в жилой дом в городе Набатия, по последним данным центра экстренных ситуаций, ранения получили 12 человек.
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В миреИзраильЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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