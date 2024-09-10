https://ria.ru/20240910/kasta-1971840169.html

"Ветераны России" попросили признать участников группы "Каста" иноагентами

"Ветераны России" попросили признать участников группы "Каста" иноагентами - РИА Новости, 10.09.2024

"Ветераны России" попросили признать участников группы "Каста" иноагентами

Общероссийское общественное движение "Ветераны России" просит провести проверку в отношении участников группы "Каста" на предмет финансирования ВСУ и признать... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:30

2024-09-10T14:30

2024-09-10T14:30

шоубиз

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игорь краснов

александр бастрыкин

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" просит провести проверку в отношении участников группы "Каста" на предмет финансирования ВСУ и признать их иноагентами, заявил РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов. Участники "Касты" покинули Россию после начала СВО. На прошлой неделе группа в своем Instagram* опубликована пост с критикой в адрес России и ее народа. "Ветераны России" в связи с этим обратились к министру юстиции РФ Константину Чуйченко, генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину. "Движение "Ветераны России" обращается к вам с просьбой инициировать проверку в отношении участников российской рэп-группы "Каста" — Владислава Лешкевича (Влади), Михаила Епифанова (Шым), Андрея Пасечного (Хамиль) и Антона Мишенина (Змей) — на предмет возможного финансирования Вооруженных сил Украины, а также признания их иностранными агентами. Мы полагаем, что действия этих лиц противоречат интересам Российской Федерации и требуют немедленного реагирования", - говорится в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Резяпов в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что участники этой группы должны быть лишены всех прав на "культурное и финансовое присутствие в России". "Они забыли свои корни, а есть ведь вещи на порядок выше", - сказал он. Движение, по его словам, будет добиваться признания участников "Касты" иноагентами.* Деятельность Meta, владеющей этой соцсетью, запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240908/morgenshtern-1971364871.html

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константин чуйченко, игорь краснов, александр бастрыкин, россия