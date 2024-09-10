https://ria.ru/20240910/kasta-1971840169.html
"Ветераны России" попросили признать участников группы "Каста" иноагентами
"Ветераны России" попросили признать участников группы "Каста" иноагентами - РИА Новости, 10.09.2024
"Ветераны России" попросили признать участников группы "Каста" иноагентами
Общероссийское общественное движение "Ветераны России" просит провести проверку в отношении участников группы "Каста" на предмет финансирования ВСУ и признать... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:30
2024-09-10T14:30
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" просит провести проверку в отношении участников группы "Каста" на предмет финансирования ВСУ и признать их иноагентами, заявил РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов. Участники "Касты" покинули Россию после начала СВО. На прошлой неделе группа в своем Instagram* опубликована пост с критикой в адрес России и ее народа. "Ветераны России" в связи с этим обратились к министру юстиции РФ Константину Чуйченко, генеральному прокурору РФ Игорю Краснову и председателю СК РФ Александру Бастрыкину. "Движение "Ветераны России" обращается к вам с просьбой инициировать проверку в отношении участников российской рэп-группы "Каста" — Владислава Лешкевича (Влади), Михаила Епифанова (Шым), Андрея Пасечного (Хамиль) и Антона Мишенина (Змей) — на предмет возможного финансирования Вооруженных сил Украины, а также признания их иностранными агентами. Мы полагаем, что действия этих лиц противоречат интересам Российской Федерации и требуют немедленного реагирования", - говорится в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости. Резяпов в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что участники этой группы должны быть лишены всех прав на "культурное и финансовое присутствие в России". "Они забыли свои корни, а есть ведь вещи на порядок выше", - сказал он. Движение, по его словам, будет добиваться признания участников "Касты" иноагентами.* Деятельность Meta, владеющей этой соцсетью, запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240908/morgenshtern-1971364871.html
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константин чуйченко, игорь краснов, александр бастрыкин, россия
Шоубиз, Константин Чуйченко, Игорь Краснов, Александр Бастрыкин, Россия
"Ветераны России" попросили признать участников группы "Каста" иноагентами
Движение "Ветераны России" просит проверить группу "Каста" на финансирование ВСУ
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Общероссийское общественное движение "Ветераны России" просит провести проверку в отношении участников группы "Каста" на предмет финансирования ВСУ и признать их иноагентами, заявил РИА Новости председатель движения Ильдар Резяпов.
Участники "Касты" покинули Россию после начала СВО. На прошлой неделе группа в своем Instagram* опубликована пост с критикой в адрес России и ее народа. "Ветераны России" в связи с этим обратились к министру юстиции РФ Константину Чуйченко
, генеральному прокурору РФ Игорю Краснову
и председателю СК РФ Александру Бастрыкину
.
"Движение "Ветераны России" обращается к вам с просьбой инициировать проверку в отношении участников российской рэп-группы "Каста" — Владислава Лешкевича (Влади), Михаила Епифанова (Шым), Андрея Пасечного (Хамиль) и Антона Мишенина (Змей) — на предмет возможного финансирования Вооруженных сил Украины, а также признания их иностранными агентами. Мы полагаем, что действия этих лиц противоречат интересам Российской Федерации и требуют немедленного реагирования", - говорится в документах, которые есть в распоряжении РИА Новости.
Резяпов в разговоре с РИА Новости выразил мнение, что участники этой группы должны быть лишены всех прав на "культурное и финансовое присутствие в России". "Они забыли свои корни, а есть ведь вещи на порядок выше", - сказал он.
Движение, по его словам, будет добиваться признания участников "Касты" иноагентами.
* Деятельность Meta, владеющей этой соцсетью, запрещена в России как экстремистская.