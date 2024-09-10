https://ria.ru/20240910/izrail-1971927846.html

Израиль заявил, что близок к завершению военных миссий в секторе Газа

Израиль заявил, что близок к завершению военных миссий в секторе Газа - РИА Новости, 10.09.2024

Израиль заявил, что близок к завершению военных миссий в секторе Газа

Израиль близится к завершению военных миссий в секторе Газа и переносит фокус военного внимания на северный фронт, заявил во вторник министр обороны еврейского... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T19:16

2024-09-10T19:16

2024-09-10T19:16

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армия обороны израиля (цахал)

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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости. Израиль близится к завершению военных миссий в секторе Газа и переносит фокус военного внимания на северный фронт, заявил во вторник министр обороны еврейского государства Йоав Галант. Галант выступил перед солдатами Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ), дислоцированными на севере, по случаю завершения учений, имитирующих боевые действия на территории Ливана против сил шиитского движения "Хезболлах", которые ежедневно обстреливают север Израиля ракетами, снарядами и с помощью беспилотников. "Приближаясь к завершению наших военных миссий на юге, мы смещаем центр тяжести на север в рамках нашего обязательства по возвращению жителей севера в свои дома после изменения ситуации с безопасностью", - сообщил Галант на своей странице в социальной сети X (бывшая Twitter). По словам министра, в разговоре с военными он подчеркнул, что они должны быть готовы к выполнению любого приказа. Ранее во вторник Галант заявил, что палестинское движение ХАМАС перестало существовать как военное формирование в секторе Газа. Разговоры о завершении миссий в секторе Газа не означают вывода израильских сил из палестинского анклава или прекращение операций по ликвидации оставшегося потенциала ХАМАС. Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху и другие высокопоставленные политики и министры регулярно заявляют, что война в секторе Газа будет продолжаться до достижения всех ее заявленных целей - полной ликвидации военной и политической инфраструктуры ХАМАС, освобождения всех заложников, и обеспечение гарантий, что Газа больше не представляет угрозу безопасности Израиля. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали более 95 тысяч человек. Параллельно с этим обострилась ситуация на израильско-ливанской границе, израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала, что в аналогичной ситуации оказались около 80 тысяч жителей севера Израиля. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240910/oon-1971923657.html

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в мире, израиль, ливан, россия, биньямин нетаньяху, хамас, хезболла, армия обороны израиля (цахал)