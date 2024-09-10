В ЛАГ заявили о согласии присоединиться к иску против Израиля в суде ООН
Главы МИД ЛАГ подчеркнули согласие присоединиться к иску ЮАР против Израиля
© AP Photo / Phil NijhuisЗаседание Международного суда ООН
© AP Photo / Phil Nijhuis
Заседание Международного суда ООН . Архивное фото
КАИР, 10 сен - РИА Новости. Главы МИД Лиги арабских государств (ЛАГ) подчеркнули согласие присоединиться к иску ЮАР против Израиля в Международном суде ООН, заявил РИА Новости представитель Палестины в ЛАГ Муханнад аль-Аклук.
Во вторник в Каире состоялось заседание глав МИД ЛАГ, в котором также приняли участие глава МИД Турции Хакан Фидан, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель и глава Ближневосточного агентства ООН по помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) Филиппе Лаззарини.
"Министры иностранных дел подчеркнули свое согласие присоединиться к иску, который подала ЮАР", - сообщил аль-Аклук.
Он отметил, что главы МИД ЛАГ призывают суд ООН вынести решение по иску ЮАР против Израиля о геноциде в секторе Газа.
ЮАР 10 мая обратилась в Международный суд ООН со срочным запросом о принятии дополнительных мер против Израиля из-за ситуации в Рафахе в связи с "изменившимися обстоятельствами и новыми фактами", заявитель также просил скорректировать уже те меры, которые были введены судом 26 января. Тогда инстанция обязала Израиль принять все меры для предотвращения геноцида в секторе Газа, наказывать за призывы к геноциду в отношении палестинцев, обеспечить поступление гуманитарной помощи жителям этого района, а также обеспечить сохранность доказательств, связанных с обвинениями в совершении действий в отношении палестинского народа, описанных в конвенции о геноциде. При этом суд ООН не стал обязывать Израиль прекратить военную операцию в секторе Газа, о чем просила ЮАР в своем иске.
ЮАР 29 декабря 2023 года подала в Международный суд ООН в Гааге иск против Израиля по конвенции о геноциде из-за ситуации в секторе Газа, призвав суд принять временные меры в отношении израильских властей. В ЮАР указали, что действия Израиля в отношении палестинцев в секторе Газа являются "нарушением обязательств по Конвенции о геноциде". Согласно заявлению африканской страны, "действия и бездействие Израиля... носят характер геноцида, так как они совершаются с конкретным намерением... уничтожить палестинцев в секторе Газа как часть более широкой палестинской национальной, расовой и этнической группы".