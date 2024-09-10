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В Израиле заявили, что ХАМАС как военное формирование больше не существует - РИА Новости, 10.09.2024
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14:42 10.09.2024 (обновлено: 14:55 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/izrail-1971843091.html
В Израиле заявили, что ХАМАС как военное формирование больше не существует
В Израиле заявили, что ХАМАС как военное формирование больше не существует - РИА Новости, 10.09.2024
В Израиле заявили, что ХАМАС как военное формирование больше не существует
Палестинского движения ХАМАС как военного формирования больше не существует, тем не менее, боевики продолжают партизанскую борьбу с израильскими силами в... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:42
2024-09-10T14:55
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости. Палестинского движения ХАМАС как военного формирования больше не существует, тем не менее, боевики продолжают партизанскую борьбу с израильскими силами в секторе Газа, а армия Израиля продолжает поиски оставшихся руководителей движения, заявил во вторник министр обороны Израиля Йоав Галант, слова которого приводит издание The Times of Israel."ХАМАС как военное формирование больше не существует. ХАМАС ведет партизанскую войну, а мы все еще боремся с террористами ХАМАС и преследуем руководство ХАМАС", - заявил Галант.Министр также повторил, что Израиль заинтересован в сделке по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение оставшихся там заложников. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240910/izrail-1971826015.html
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в мире, космос - риа наука, израиль, рафах (провинция), россия, хамас, баскетбольный клуб армия (тбилиси), оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Космос - РИА Наука, Израиль, Рафах (провинция), Россия, ХАМАС, Баскетбольный клуб армия (Тбилиси), ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В Израиле заявили, что ХАМАС как военное формирование больше не существует

МО Израиля: ХАМАС как военное формирование больше не существует

© AP Photo / Hatem MoussaСторонники ХАМАС
Сторонники ХАМАС - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Hatem Moussa
Сторонники ХАМАС. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 10 сен - РИА Новости. Палестинского движения ХАМАС как военного формирования больше не существует, тем не менее, боевики продолжают партизанскую борьбу с израильскими силами в секторе Газа, а армия Израиля продолжает поиски оставшихся руководителей движения, заявил во вторник министр обороны Израиля Йоав Галант, слова которого приводит издание The Times of Israel.
"ХАМАС как военное формирование больше не существует. ХАМАС ведет партизанскую войну, а мы все еще боремся с террористами ХАМАС и преследуем руководство ХАМАС", - заявил Галант.
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В Израиле назвали возможную причину гибели трех заложников ХАМАС
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Министр также повторил, что Израиль заинтересован в сделке по прекращению огня в секторе Газа в обмен на освобождение оставшихся там заложников.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 250 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль проводит наземную операцию в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
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США чувствуют себя беспомощными перед ХАМАС, заявили в Израиле
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В миреКосмос - РИА НаукаИзраильРафах (провинция)РоссияХАМАСБаскетбольный клуб армия (Тбилиси)ООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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