https://ria.ru/20240910/it-chempionat-1971690908.html

Открыт прием заявок на участие в ИТ-чемпионате True Tech Champ

Открыт прием заявок на участие в ИТ-чемпионате True Tech Champ - РИА Новости, 10.09.2024

Открыт прием заявок на участие в ИТ-чемпионате True Tech Champ

Компания МТС открыла прием заявок на участие во всероссийском чемпионате по алгоритмическому и робототехническому программированию True Tech Champ, сообщает... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:29

2024-09-10T10:29

2024-09-10T10:29

москва

технологии

россия

мтс

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Компания МТС открыла прием заявок на участие во всероссийском чемпионате по алгоритмическому и робототехническому программированию True Tech Champ, сообщает пресс-служба организации.Финал пройдет в формате шоу-кодинга и гонки роботов, победители получат денежные призы до 4 миллионов рублей на команду.Прием заявок продлится до 12 октября, регистрация доступна на официальном сайте https://truetechchamp.ru/.Отмечается, что чемпионат пройдет в несколько этапов. Участникам первого трека в ходе отборочных испытаний предстоит решить алгоритмические задачи онлайн, соревнуясь в индивидуальном зачете.Второй трек посвящен программированию роботов и будет интересен разработчикам С++, Go, Python, JS, Java, C#. Нужно будет просканировать виртуальный лабиринт, получить массив данных о расположении стен и создать алгоритм для самого быстрого поиска оптимального маршрута "робомыши"."Полуфинал и финал чемпионата пройдут в формате зрелищной гонки роботов на глазах у нескольких тысяч офлайн и десятков тысяч онлайн-зрителей на площадке МТС Live Холл в Москве 8 ноября. Команды полуфиналистов будут писать алгоритмический код для робота, чтобы быстрее пройти масштабные лабиринты", - говорится в сообщении.Победители чемпионата получат денежные награды. Финалисты алгоритмического трека: 1 миллион рублей за первое место, по 500 тысяч рублей за два вторых места и по 250 тысяч рублей за три третьих места.Команда победителей трека по программированию роботов получит 4 миллиона рублей, обладатели второго места – 2,5 миллиона рублей, третьего — 1 миллион рублей.Помимо битвы роботов, гостей на площадке ждет развлекательная программа: мастер-классы по сборке плат, веб-серфинг, экстремальный кодинг, ИТ-скалодром, сборка креативных роботов, а еще лекции от экспертов индустрии, концерт популярных артистов, шоу-баттл "Плохие прогерские шутки" и многое другое."Необычные яркие форматы – отличительная черта всех мероприятий True Tech. В прошлом году мы проводили олимпиаду в стиле код-фестиваля, а на этот раз выбрали яркое запоминающееся шоу с роботами. При этом акцент решили сделать на командной работе. Это касается как самого турнира, где участники проходят испытания по программированию роботов в командах, так и большинства активностей на площадке. Мы убеждены, что самые прорывные технологии и решения не создать в одиночку, а идея объединять единомышленников заложена в ДНК всех наших проектов и мероприятий, развивающих ИТ- комьюнити True Tech", — приводит пресс-служба слова первого вице-президента по технологиям МТС Павла Воронина.Участие в чемпионате в прошлом году приняли более 8 тысяч человек, среди финалистов были победители многочисленных соревнований и члены сборной России по программированию.

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https://ria.ru/20240301/iskusstvennyy_intellekt-1930382831.html

https://ria.ru/20240628/it-trenazher-1956108405.html

москва

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

москва, технологии, россия, мтс