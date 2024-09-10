https://ria.ru/20240910/investitsii-1971803497.html

В Ивановской области отмечен рост инвестиций в обрабатывающих производствах

В Ивановской области отмечен рост инвестиций в обрабатывающих производствах - РИА Новости, 10.09.2024

В Ивановской области отмечен рост инвестиций в обрабатывающих производствах

По итогам первого полугодия 2024 года в Ивановской области отмечен рост инвестиций в обрабатывающих производствах, сообщает пресс-служба регионального... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:39

2024-09-10T12:39

2024-09-10T12:39

ивановская область

инвестиции

производство

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. По итогам первого полугодия 2024 года в Ивановской области отмечен рост инвестиций в обрабатывающих производствах, сообщает пресс-служба регионального правительства. Так, по данным Ивановостата, в целом на развитие экономики и социальной сферы области в организациях всех форм собственности за первые шесть месяцев 2024 года направлено более 25,1 миллиарда рублей инвестиций, или 105,2% по сравнению с соответствующим периодом 2023 года. По индексу физического объема инвестиций в основной капитал Ивановская область занимает 13 место в Центральном Федеральном округе и 58 место в Российской Федерации. В январе-июне 2024 года наибольший удельный вес в общем объеме инвестиций в основной капитал в Ивановской области пришелся на обрабатывающие производства – почти 29%, а также на обеспечение электрической энергией, газом и паром, включая кондиционирование воздуха – 20,6%. В обрабатывающих производствах самый заметный рост физического объема инвестиций зафиксирован в производстве одежды – в 7,4 раза, лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях – в 4,5 раза. В металлургическом производстве отмечен рост инвестиций в 2,1 раза, в производстве машин и оборудования – в 2 раза, изготовлении мебели – в 1,7 раза, производстве напитков – в 1,3 раза и пр. Наибольший прирост инвестиций в основной капитал отмечен по следующим видам экономической деятельности: деятельность гостиниц и предприятий общественного питания – в 9,3 раза, финансовая и страховая деятельность – в 5,3 раза, строительство – в 3,4 раза.

https://ria.ru/20240828/sotrudnichestvo-1969005243.html

https://ria.ru/20240801/zavod-1963414380.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

инвестиции, производство