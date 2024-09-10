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ОАЭ и Индия достигли соглашения о поставках сжиженного природного газа
ОАЭ и Индия достигли соглашения о поставках сжиженного природного газа - РИА Новости, 10.09.2024
ОАЭ и Индия достигли соглашения о поставках сжиженного природного газа
Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC заключила 15-летнее соглашение о поставках СПГ в Индию, сообщает в понедельник эмиратское информационное агентство РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T00:03
2024-09-10T00:03
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ДУБАЙ, 9 сен - РИА Новости. Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC заключила 15-летнее соглашение о поставках СПГ в Индию, сообщает в понедельник эмиратское информационное агентство WAM. О соглашении было объявлено в ходе визита в Индию наследного принца эмирата Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда Аль Нахайяна. Согласно агентству, объем поставок составит один миллион тонн СПГ в год. Отмечается, что поставки будут в основном осуществляться с нового завода по сжижения природного газа в Рувейсе. В июне совет директоров ADNOC ю утвердил решение строительстве СПГ-терминала в Рувейсе мощностью 9,6 миллионов тонн в год. Позднее было объявлено, что компании Shell, TotalEnergies, BP и Mitsui получат по 10-процентной доле в проекте.
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экономика, цены на нефть, абу-даби, индия, shell, bp plc.
Экономика, Цены на нефть, Абу-Даби, Индия, Shell, BP Plc.
ОАЭ и Индия достигли соглашения о поставках сжиженного природного газа
WAM: компания ADNOC заключила 15-летнее соглашение о поставках СПГ в Индию