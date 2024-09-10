Рейтинг@Mail.ru
ОАЭ и Индия достигли соглашения о поставках сжиженного природного газа - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
00:03 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/indiya-1971718938.html
ОАЭ и Индия достигли соглашения о поставках сжиженного природного газа
ОАЭ и Индия достигли соглашения о поставках сжиженного природного газа - РИА Новости, 10.09.2024
ОАЭ и Индия достигли соглашения о поставках сжиженного природного газа
Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC заключила 15-летнее соглашение о поставках СПГ в Индию, сообщает в понедельник эмиратское информационное агентство РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T00:03
2024-09-10T00:03
экономика
цены на нефть
абу-даби
индия
shell
bp plc.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940717327_0:192:2962:1858_1920x0_80_0_0_2090f3096fa6396a6a4a3e04ce8eed63.jpg
ДУБАЙ, 9 сен - РИА Новости. Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC заключила 15-летнее соглашение о поставках СПГ в Индию, сообщает в понедельник эмиратское информационное агентство WAM. О соглашении было объявлено в ходе визита в Индию наследного принца эмирата Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда Аль Нахайяна. Согласно агентству, объем поставок составит один миллион тонн СПГ в год. Отмечается, что поставки будут в основном осуществляться с нового завода по сжижения природного газа в Рувейсе. В июне совет директоров ADNOC ю утвердил решение строительстве СПГ-терминала в Рувейсе мощностью 9,6 миллионов тонн в год. Позднее было объявлено, что компании Shell, TotalEnergies, BP и Mitsui получат по 10-процентной доле в проекте.
https://ria.ru/20240815/serbiya-1966411382.html
абу-даби
индия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/12/1940717327_116:0:2847:2048_1920x0_80_0_0_2d4eae140f0be5db09185ee2c4f0e121.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, цены на нефть, абу-даби, индия, shell, bp plc.
Экономика, Цены на нефть, Абу-Даби, Индия, Shell, BP Plc.
ОАЭ и Индия достигли соглашения о поставках сжиженного природного газа

WAM: компания ADNOC заключила 15-летнее соглашение о поставках СПГ в Индию

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкФлаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ)
Флаг Объединённых Арабских Эмиратов (ОАЭ) - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДУБАЙ, 9 сен - РИА Новости. Национальная нефтяная компания Абу-Даби ADNOC заключила 15-летнее соглашение о поставках СПГ в Индию, сообщает в понедельник эмиратское информационное агентство WAM.
О соглашении было объявлено в ходе визита в Индию наследного принца эмирата Абу-Даби шейха Халеда бен Мухаммеда Аль Нахайяна.
Согласно агентству, объем поставок составит один миллион тонн СПГ в год. Отмечается, что поставки будут в основном осуществляться с нового завода по сжижения природного газа в Рувейсе.
В июне совет директоров ADNOC ю утвердил решение строительстве СПГ-терминала в Рувейсе мощностью 9,6 миллионов тонн в год. Позднее было объявлено, что компании Shell, TotalEnergies, BP и Mitsui получат по 10-процентной доле в проекте.
НПЗ Нефтяная индустрия Сербии (NIS) под Белградом - РИА Новости, 1920, 15.08.2024
Россия и Сербия обсудили поставки природного газа в республику
15 августа, 15:30
 
ЭкономикаЦены на нефтьАбу-ДабиИндияShellBP Plc.
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала