https://ria.ru/20240910/import-1971802808.html

Минпромторг утвердил изменения в перечне параллельного импорта

Минпромторг утвердил изменения в перечне параллельного импорта - РИА Новости, 10.09.2024

Минпромторг утвердил изменения в перечне параллельного импорта

Минпромторг внес изменения в перечень товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, сообщило министерство. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:37

2024-09-10T12:37

2024-09-10T14:15

экономика

россия

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

kia rio

hyundai creta

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Минпромторг внес изменения в перечень товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, сообщило министерство."Минпромторг России внес очередные изменения в перечень товаров, в отношении которых не применяются требования о защите интеллектуальных прав со стороны правообладателей (патентообладателей) и которые были введены в оборот за пределами территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве. Для новых изменений предусмотрен переходный период в шесть месяцев. За это время бизнес сможет реализовать имеющиеся партии товаров и исполнить обязательства по уже заключенным контрактам с зарубежными поставщиками. Другие же изменения в перечне носят более точечный характер, связанный со включением и исключением некоторых позиций. "Например, перечень дополнен брендами Kia и Hyundai, что обусловлено значительным количеством автомобилей этих марок, используемых российскими гражданами. Это позволит обеспечить внутренний рынок необходимыми запчастями", — указали в министерстве.Как уточнили в Минпромторге, ранее по параллельному импорту в Россию можно было ввозить только автомобили Kia. Теперь в перечень включили и запчасти к ним. Что касается Hyundai, то в перечне были автомобили и небольшое количество автокомпонентов. Теперь список компонентов значительно расширен. Кроме того, из перечня изъяли несколько брендов, производящих продукцию легкой промышленности. "Механизм параллельного импорта действует уже более двух лет и за это время доказал свою эффективность, позволив обеспечить потребности как промышленных предприятий, так и конечных потребителей той продукции, которая пока не производится в России или дружественных странах. При этом отечественная промышленность демонстрирует устойчивый рост. <...> Таким образом, наступает момент, когда можно перейти к постепенному сокращению разрешенных для параллельного импорта товаров", — объяснили в Минпромторге. Согласно обновленному документу, теперь к параллельному импорту разрешены далеко не все бренды одежды, сумок и головных уборов, прекратившие поставки в Россию. В основном они ограничиваются люксом и премиум-сегментом, например: Balmain, Prada, Giorgio Armani, Kenzo. Но в некоторых категориях все же разрешены бренды более массового сегмента, в частности, Bershka и Massimo Dutti в одежде, UGG, Vagabond и H&M в обуви.В Минпромторге также отметили, что с 2022 года и по сей день среди россиян растет популярность отечественных брендов одежды, что позволяет обеспечить количественный и качественный рост в легкой промышленности. Сейчас в стране насчитывается более 3000 развивающихся брендов из направлений массмаркета, высокотехнологичной одежды и обуви для спорта, outdoor-индустрии, премиального фешен-сегмента, обуви, аксессуаров и галантереи. Большинство из них имеют свои производства.

https://ria.ru/20240521/import-1947320789.html

https://ria.ru/20240614/g7-1952988438.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), kia rio, hyundai creta