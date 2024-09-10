https://ria.ru/20240910/import-1971802808.html
Минпромторг утвердил изменения в перечне параллельного импорта
Минпромторг утвердил изменения в перечне параллельного импорта - РИА Новости, 10.09.2024
Минпромторг утвердил изменения в перечне параллельного импорта
Минпромторг внес изменения в перечень товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, сообщило министерство. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:37
2024-09-10T12:37
2024-09-10T14:15
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
kia rio
hyundai creta
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Минпромторг внес изменения в перечень товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, сообщило министерство."Минпромторг России внес очередные изменения в перечень товаров, в отношении которых не применяются требования о защите интеллектуальных прав со стороны правообладателей (патентообладателей) и которые были введены в оборот за пределами территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве. Для новых изменений предусмотрен переходный период в шесть месяцев. За это время бизнес сможет реализовать имеющиеся партии товаров и исполнить обязательства по уже заключенным контрактам с зарубежными поставщиками. Другие же изменения в перечне носят более точечный характер, связанный со включением и исключением некоторых позиций. "Например, перечень дополнен брендами Kia и Hyundai, что обусловлено значительным количеством автомобилей этих марок, используемых российскими гражданами. Это позволит обеспечить внутренний рынок необходимыми запчастями", — указали в министерстве.Как уточнили в Минпромторге, ранее по параллельному импорту в Россию можно было ввозить только автомобили Kia. Теперь в перечень включили и запчасти к ним. Что касается Hyundai, то в перечне были автомобили и небольшое количество автокомпонентов. Теперь список компонентов значительно расширен. Кроме того, из перечня изъяли несколько брендов, производящих продукцию легкой промышленности. "Механизм параллельного импорта действует уже более двух лет и за это время доказал свою эффективность, позволив обеспечить потребности как промышленных предприятий, так и конечных потребителей той продукции, которая пока не производится в России или дружественных странах. При этом отечественная промышленность демонстрирует устойчивый рост. <...> Таким образом, наступает момент, когда можно перейти к постепенному сокращению разрешенных для параллельного импорта товаров", — объяснили в Минпромторге. Согласно обновленному документу, теперь к параллельному импорту разрешены далеко не все бренды одежды, сумок и головных уборов, прекратившие поставки в Россию. В основном они ограничиваются люксом и премиум-сегментом, например: Balmain, Prada, Giorgio Armani, Kenzo. Но в некоторых категориях все же разрешены бренды более массового сегмента, в частности, Bershka и Massimo Dutti в одежде, UGG, Vagabond и H&M в обуви.В Минпромторге также отметили, что с 2022 года и по сей день среди россиян растет популярность отечественных брендов одежды, что позволяет обеспечить количественный и качественный рост в легкой промышленности. Сейчас в стране насчитывается более 3000 развивающихся брендов из направлений массмаркета, высокотехнологичной одежды и обуви для спорта, outdoor-индустрии, премиального фешен-сегмента, обуви, аксессуаров и галантереи. Большинство из них имеют свои производства.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), kia rio, hyundai creta
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Kia Rio, Hyundai Creta
Минпромторг утвердил изменения в перечне параллельного импорта
Минпромторг утвердил изменения в перечне товаров для параллельного импорта
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Минпромторг
внес изменения в перечень товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, сообщило министерство.
«
"Минпромторг России внес очередные изменения в перечень товаров, в отношении которых не применяются требования о защите интеллектуальных прав со стороны правообладателей (патентообладателей) и которые были введены в оборот за пределами территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.
Для новых изменений предусмотрен переходный период в шесть месяцев. За это время бизнес сможет реализовать имеющиеся партии товаров и исполнить обязательства по уже заключенным контрактам с зарубежными поставщиками.
Другие же изменения в перечне носят более точечный характер, связанный со включением и исключением некоторых позиций.
«
"Например, перечень дополнен брендами Kia и Hyundai, что обусловлено значительным количеством автомобилей этих марок, используемых российскими гражданами. Это позволит обеспечить внутренний рынок необходимыми запчастями", — указали в министерстве.
Как уточнили в Минпромторге, ранее по параллельному импорту в Россию можно было ввозить только автомобили Kia. Теперь в перечень включили и запчасти к ним. Что касается Hyundai, то в перечне были автомобили и небольшое количество автокомпонентов. Теперь список компонентов значительно расширен.
Кроме того, из перечня изъяли несколько брендов, производящих продукцию легкой промышленности.
"Механизм параллельного импорта действует уже более двух лет и за это время доказал свою эффективность, позволив обеспечить потребности как промышленных предприятий, так и конечных потребителей той продукции, которая пока не производится в России или дружественных странах. При этом отечественная промышленность демонстрирует устойчивый рост. <...> Таким образом, наступает момент, когда можно перейти к постепенному сокращению разрешенных для параллельного импорта товаров", — объяснили в Минпромторге.
Согласно обновленному документу, теперь к параллельному импорту разрешены далеко не все бренды одежды, сумок и головных уборов, прекратившие поставки в Россию. В основном они ограничиваются люксом и премиум-сегментом, например: Balmain, Prada, Giorgio Armani, Kenzo. Но в некоторых категориях все же разрешены бренды более массового сегмента, в частности, Bershka и Massimo Dutti в одежде, UGG, Vagabond и H&M в обуви.
В Минпромторге также отметили, что с 2022 года и по сей день среди россиян растет популярность отечественных брендов одежды, что позволяет обеспечить количественный и качественный рост в легкой промышленности. Сейчас в стране насчитывается более 3000 развивающихся брендов из направлений массмаркета, высокотехнологичной одежды и обуви для спорта, outdoor-индустрии, премиального фешен-сегмента, обуви, аксессуаров и галантереи. Большинство из них имеют свои производства.