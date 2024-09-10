Рейтинг@Mail.ru
Минпромторг утвердил изменения в перечне параллельного импорта - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:37 10.09.2024 (обновлено: 14:15 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/import-1971802808.html
Минпромторг утвердил изменения в перечне параллельного импорта
Минпромторг утвердил изменения в перечне параллельного импорта - РИА Новости, 10.09.2024
Минпромторг утвердил изменения в перечне параллельного импорта
Минпромторг внес изменения в перечень товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, сообщило министерство. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:37
2024-09-10T14:15
экономика
россия
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
kia rio
hyundai creta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781285602_0:149:3120:1905_1920x0_80_0_0_8cf28136438b14f91a30ecc829985678.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Минпромторг внес изменения в перечень товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, сообщило министерство."Минпромторг России внес очередные изменения в перечень товаров, в отношении которых не применяются требования о защите интеллектуальных прав со стороны правообладателей (патентообладателей) и которые были введены в оборот за пределами территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве. Для новых изменений предусмотрен переходный период в шесть месяцев. За это время бизнес сможет реализовать имеющиеся партии товаров и исполнить обязательства по уже заключенным контрактам с зарубежными поставщиками. Другие же изменения в перечне носят более точечный характер, связанный со включением и исключением некоторых позиций. &quot;Например, перечень дополнен брендами Kia и Hyundai, что обусловлено значительным количеством автомобилей этих марок, используемых российскими гражданами. Это позволит обеспечить внутренний рынок необходимыми запчастями&quot;, — указали в министерстве.Как уточнили в Минпромторге, ранее по параллельному импорту в Россию можно было ввозить только автомобили Kia. Теперь в перечень включили и запчасти к ним. Что касается Hyundai, то в перечне были автомобили и небольшое количество автокомпонентов. Теперь список компонентов значительно расширен. Кроме того, из перечня изъяли несколько брендов, производящих продукцию легкой промышленности. "Механизм параллельного импорта действует уже более двух лет и за это время доказал свою эффективность, позволив обеспечить потребности как промышленных предприятий, так и конечных потребителей той продукции, которая пока не производится в России или дружественных странах. При этом отечественная промышленность демонстрирует устойчивый рост. &lt;...&gt; Таким образом, наступает момент, когда можно перейти к постепенному сокращению разрешенных для параллельного импорта товаров", — объяснили в Минпромторге. Согласно обновленному документу, теперь к параллельному импорту разрешены далеко не все бренды одежды, сумок и головных уборов, прекратившие поставки в Россию. В основном они ограничиваются люксом и премиум-сегментом, например: Balmain, Prada, Giorgio Armani, Kenzo. Но в некоторых категориях все же разрешены бренды более массового сегмента, в частности, Bershka и Massimo Dutti в одежде, UGG, Vagabond и H&amp;M в обуви.В Минпромторге также отметили, что с 2022 года и по сей день среди россиян растет популярность отечественных брендов одежды, что позволяет обеспечить количественный и качественный рост в легкой промышленности. Сейчас в стране насчитывается более 3000 развивающихся брендов из направлений массмаркета, высокотехнологичной одежды и обуви для спорта, outdoor-индустрии, премиального фешен-сегмента, обуви, аксессуаров и галантереи. Большинство из них имеют свои производства.
https://ria.ru/20240521/import-1947320789.html
https://ria.ru/20240614/g7-1952988438.html
https://ria.ru/20240910/britaniya-1971780931.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/01/1781285602_13:0:2744:2048_1920x0_80_0_0_65fbe69757b388610632bbd711726d83.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), kia rio, hyundai creta
Экономика, Россия, Министерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России), Kia Rio, Hyundai Creta
Минпромторг утвердил изменения в перечне параллельного импорта

Минпромторг утвердил изменения в перечне товаров для параллельного импорта

© Sputnik / Виктор Толочко | Перейти в медиабанкКинолог со служебной собакой досматривает большегрузные автомобили
Кинолог со служебной собакой досматривает большегрузные автомобили - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Sputnik / Виктор Толочко
Перейти в медиабанк
Кинолог со служебной собакой досматривает большегрузные автомобили. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Минпромторг внес изменения в перечень товаров, разрешенных к ввозу по параллельному импорту, сообщило министерство.
«
"Минпромторг России внес очередные изменения в перечень товаров, в отношении которых не применяются требования о защите интеллектуальных прав со стороны правообладателей (патентообладателей) и которые были введены в оборот за пределами территории Российской Федерации", — уточнили в ведомстве.
Автомобильное движение на Садовом кольце в Москве - РИА Новости, 1920, 21.05.2024
Эксперты отметили спад параллельного импорта легковых автомобилей
21 мая, 05:40
Для новых изменений предусмотрен переходный период в шесть месяцев. За это время бизнес сможет реализовать имеющиеся партии товаров и исполнить обязательства по уже заключенным контрактам с зарубежными поставщиками.
Другие же изменения в перечне носят более точечный характер, связанный со включением и исключением некоторых позиций.
«

"Например, перечень дополнен брендами Kia и Hyundai, что обусловлено значительным количеством автомобилей этих марок, используемых российскими гражданами. Это позволит обеспечить внутренний рынок необходимыми запчастями", — указали в министерстве.

Как уточнили в Минпромторге, ранее по параллельному импорту в Россию можно было ввозить только автомобили Kia. Теперь в перечень включили и запчасти к ним. Что касается Hyundai, то в перечне были автомобили и небольшое количество автокомпонентов. Теперь список компонентов значительно расширен.
Групповое фото во время саммита G7 в Борго-Эгнация, Италия - РИА Новости, 1920, 14.06.2024
G7 пригрозила странам, помогающим России обходить санкции
14 июня, 18:35
Кроме того, из перечня изъяли несколько брендов, производящих продукцию легкой промышленности.
"Механизм параллельного импорта действует уже более двух лет и за это время доказал свою эффективность, позволив обеспечить потребности как промышленных предприятий, так и конечных потребителей той продукции, которая пока не производится в России или дружественных странах. При этом отечественная промышленность демонстрирует устойчивый рост. <...> Таким образом, наступает момент, когда можно перейти к постепенному сокращению разрешенных для параллельного импорта товаров", — объяснили в Минпромторге.
Согласно обновленному документу, теперь к параллельному импорту разрешены далеко не все бренды одежды, сумок и головных уборов, прекратившие поставки в Россию. В основном они ограничиваются люксом и премиум-сегментом, например: Balmain, Prada, Giorgio Armani, Kenzo. Но в некоторых категориях все же разрешены бренды более массового сегмента, в частности, Bershka и Massimo Dutti в одежде, UGG, Vagabond и H&M в обуви.
В Минпромторге также отметили, что с 2022 года и по сей день среди россиян растет популярность отечественных брендов одежды, что позволяет обеспечить количественный и качественный рост в легкой промышленности. Сейчас в стране насчитывается более 3000 развивающихся брендов из направлений массмаркета, высокотехнологичной одежды и обуви для спорта, outdoor-индустрии, премиального фешен-сегмента, обуви, аксессуаров и галантереи. Большинство из них имеют свои производства.
Лондон - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
В Британии опровергли сообщения о возможном снятии санкций с России
Вчера, 11:07
 
ЭкономикаРоссияМинистерство промышленности и торговли РФ (Минпромторг России)Kia RioHyundai Creta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала