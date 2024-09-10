https://ria.ru/20240910/ii-1971729108.html

Запад может пытаться темой ИИ перехитрить Россию, считает эксперт

Запад может пытаться темой ИИ перехитрить Россию, считает эксперт - РИА Новости, 10.09.2024

Запад может пытаться темой ИИ перехитрить Россию, считает эксперт

Искусственный интеллект (ИИ) - очень серьезное направление, в которой России надо быть в лидерах, сосредоточиться на главных задачах в этой области и не дать... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T03:53

2024-09-10T03:53

2024-09-10T03:53

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сша

рональд рейган

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

кпсс

технологии

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) - очень серьезное направление, в которой России надо быть в лидерах, сосредоточиться на главных задачах в этой области и не дать Западу увести себя в сторону, считает президент Национальной ассоциации международной информационной безопасности, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Борис Мирошников. "На самом деле тема искусственного интеллекта - это очень серьезно и очень ответственно. Потому что может быть как очень полезно, так и очень опасно. И важно не потерять контроль над темой и быть в лидерах", - сказал Мирошников в интервью российскому журналу "Национальная оборона". Также, по его мнению, надо научиться в "информационном шуме" вокруг ИИ распознавать истину, понимать, где в конкретном случае работают "настоящие честные ученые", а где - "желающие нажиться и заработать". "А где - операция иностранных спецслужб как элемент информационной войны. А уж эта война может преследовать другие цели, чаще всего - материальные. Например, подавить конкурента. Дать заработать своему бизнесу", - добавил Мирошников. "В-третьих, сосредоточиться безо всякой болтовни на главных реальных вопросах, что необходимо - засекретить. В-четвертых, абсолютно не вестись на никакие западные фокусы", - отметил эксперт. В качестве примера Мирошников привел американскую программу "Стратегическая оборонная инициатива", объявленную президентом США Рональдом Рейганом в 1983 году и предусматривавшую активное использование вооружений в космическом пространстве. "Это выглядело как проект вселенского масштаба с колоссальным бюджетом в несколько десятков миллиардов долларов. Разработчики СОИ сумели убедить всех, что они создали оружие нового поколения... И этот шум услышал тот, кому все это предназначалось, - Советский Союз. И хотя многие советские специалисты считали, что СОИ - это американский блеф, на этот блеф попалось Политбюро ЦК КПСС", - добавил Мирошников. Советский Союз включился в гонку вооружений, оказавшейся для него "гонкой на износ", добавил эксперт. "Миллиарды рублей тяжким бременем легли на бюджет страны... А потом оказалось, что американская программа "звездных войн" в действительности - большая афера. Блестящая операция по дезинформированию противника, то есть нас", - сказал Мирошников. По его словам, это старый способ противоборства - заставить противника потратить свои силы и средства впустую, "отвлечь внимание на негодный объект", на ложную цель, на тупиковый путь. "Это еще и означает катастрофическую потерю времени, порой невосполнимую, когда конкурент уходит вперед, иногда навсегда… Таких примеров в истории полным-полно. Ими наполнена вся холодная война. И это все продолжается", - добавил эксперт. Борис Мирошников, работая в органах государственной безопасности и внутренних дел РФ, занимался разработкой и внедрением в оперативную практику новых методов оперативно-розыскной деятельности, информационно-аналитической работы, создавал и руководил различными подразделениями. В частности, по данным "Национальной обороны", в ФСБ - Управлением компьютерной и информационной безопасности, в МВД - Бюро специальных технических мероприятий (ранее в этих ведомствах таких подразделений не существовало).

https://ria.ru/20240908/agitatsiya-1971436210.html

https://ria.ru/20240905/ii-1970685860.html

https://ria.ru/20240903/ii-1970297305.html

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россия, сша, рональд рейган, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кпсс, технологии