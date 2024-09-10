https://ria.ru/20240910/ii-1971729108.html
Запад может пытаться темой ИИ перехитрить Россию, считает эксперт
Запад может пытаться темой ИИ перехитрить Россию, считает эксперт - РИА Новости, 10.09.2024
Запад может пытаться темой ИИ перехитрить Россию, считает эксперт
Искусственный интеллект (ИИ) - очень серьезное направление, в которой России надо быть в лидерах, сосредоточиться на главных задачах в этой области и не дать... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T03:53
2024-09-10T03:53
2024-09-10T03:53
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Искусственный интеллект (ИИ) - очень серьезное направление, в которой России надо быть в лидерах, сосредоточиться на главных задачах в этой области и не дать Западу увести себя в сторону, считает президент Национальной ассоциации международной информационной безопасности, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Борис Мирошников. "На самом деле тема искусственного интеллекта - это очень серьезно и очень ответственно. Потому что может быть как очень полезно, так и очень опасно. И важно не потерять контроль над темой и быть в лидерах", - сказал Мирошников в интервью российскому журналу "Национальная оборона". Также, по его мнению, надо научиться в "информационном шуме" вокруг ИИ распознавать истину, понимать, где в конкретном случае работают "настоящие честные ученые", а где - "желающие нажиться и заработать". "А где - операция иностранных спецслужб как элемент информационной войны. А уж эта война может преследовать другие цели, чаще всего - материальные. Например, подавить конкурента. Дать заработать своему бизнесу", - добавил Мирошников. "В-третьих, сосредоточиться безо всякой болтовни на главных реальных вопросах, что необходимо - засекретить. В-четвертых, абсолютно не вестись на никакие западные фокусы", - отметил эксперт. В качестве примера Мирошников привел американскую программу "Стратегическая оборонная инициатива", объявленную президентом США Рональдом Рейганом в 1983 году и предусматривавшую активное использование вооружений в космическом пространстве. "Это выглядело как проект вселенского масштаба с колоссальным бюджетом в несколько десятков миллиардов долларов. Разработчики СОИ сумели убедить всех, что они создали оружие нового поколения... И этот шум услышал тот, кому все это предназначалось, - Советский Союз. И хотя многие советские специалисты считали, что СОИ - это американский блеф, на этот блеф попалось Политбюро ЦК КПСС", - добавил Мирошников. Советский Союз включился в гонку вооружений, оказавшейся для него "гонкой на износ", добавил эксперт. "Миллиарды рублей тяжким бременем легли на бюджет страны... А потом оказалось, что американская программа "звездных войн" в действительности - большая афера. Блестящая операция по дезинформированию противника, то есть нас", - сказал Мирошников. По его словам, это старый способ противоборства - заставить противника потратить свои силы и средства впустую, "отвлечь внимание на негодный объект", на ложную цель, на тупиковый путь. "Это еще и означает катастрофическую потерю времени, порой невосполнимую, когда конкурент уходит вперед, иногда навсегда… Таких примеров в истории полным-полно. Ими наполнена вся холодная война. И это все продолжается", - добавил эксперт. Борис Мирошников, работая в органах государственной безопасности и внутренних дел РФ, занимался разработкой и внедрением в оперативную практику новых методов оперативно-розыскной деятельности, информационно-аналитической работы, создавал и руководил различными подразделениями. В частности, по данным "Национальной обороны", в ФСБ - Управлением компьютерной и информационной безопасности, в МВД - Бюро специальных технических мероприятий (ранее в этих ведомствах таких подразделений не существовало).
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россия, сша, рональд рейган, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), кпсс, технологии
Россия, США, Рональд Рейган, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), КПСС, Технологии
Запад может пытаться темой ИИ перехитрить Россию, считает эксперт
Эксперт Мирошников: России нельзя дать Западу увести себя в сторону в сфере ИИ
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости.
Искусственный интеллект (ИИ) - очень серьезное направление, в которой России надо быть в лидерах, сосредоточиться на главных задачах в этой области и не дать Западу увести себя в сторону, считает
президент Национальной ассоциации международной информационной безопасности, генерал-лейтенант ФСБ в отставке Борис Мирошников.
"На самом деле тема искусственного интеллекта - это очень серьезно и очень ответственно. Потому что может быть как очень полезно, так и очень опасно. И важно не потерять контроль над темой и быть в лидерах", - сказал Мирошников в интервью российскому журналу "Национальная оборона".
Также, по его мнению, надо научиться в "информационном шуме" вокруг ИИ распознавать истину, понимать, где в конкретном случае работают "настоящие честные ученые", а где - "желающие нажиться и заработать".
"А где - операция иностранных спецслужб как элемент информационной войны. А уж эта война может преследовать другие цели, чаще всего - материальные. Например, подавить конкурента. Дать заработать своему бизнесу", - добавил Мирошников.
"В-третьих, сосредоточиться безо всякой болтовни на главных реальных вопросах, что необходимо - засекретить. В-четвертых, абсолютно не вестись на никакие западные фокусы", - отметил эксперт.
В качестве примера Мирошников привел американскую программу "Стратегическая оборонная инициатива", объявленную президентом США Рональдом Рейганом
в 1983 году и предусматривавшую активное использование вооружений в космическом пространстве.
"Это выглядело как проект вселенского масштаба с колоссальным бюджетом в несколько десятков миллиардов долларов. Разработчики СОИ сумели убедить всех, что они создали оружие нового поколения... И этот шум услышал тот, кому все это предназначалось, - Советский Союз. И хотя многие советские специалисты считали, что СОИ - это американский блеф, на этот блеф попалось Политбюро ЦК КПСС
", - добавил Мирошников.
Советский Союз включился в гонку вооружений, оказавшейся для него "гонкой на износ", добавил эксперт.
"Миллиарды рублей тяжким бременем легли на бюджет страны... А потом оказалось, что американская программа "звездных войн" в действительности - большая афера. Блестящая операция по дезинформированию противника, то есть нас", - сказал Мирошников.
По его словам, это старый способ противоборства - заставить противника потратить свои силы и средства впустую, "отвлечь внимание на негодный объект", на ложную цель, на тупиковый путь. "Это еще и означает катастрофическую потерю времени, порой невосполнимую, когда конкурент уходит вперед, иногда навсегда… Таких примеров в истории полным-полно. Ими наполнена вся холодная война. И это все продолжается", - добавил эксперт.
Борис Мирошников, работая в органах государственной безопасности и внутренних дел РФ, занимался разработкой и внедрением в оперативную практику новых методов оперативно-розыскной деятельности, информационно-аналитической работы, создавал и руководил различными подразделениями. В частности, по данным "Национальной обороны", в ФСБ - Управлением компьютерной и информационной безопасности, в МВД - Бюро специальных технических мероприятий (ранее в этих ведомствах таких подразделений не существовало).