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Пользователи ВКонтакте рассказали, любят ли они "тихую охоту"
Пользователи ВКонтакте рассказали, любят ли они "тихую охоту" - РИА Новости, 10.09.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, любят ли они "тихую охоту"
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, много ли среди подписчиков заядлых грибников. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:42
2024-09-10T15:42
2024-09-10T15:42
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, много ли среди подписчиков заядлых грибников.Почти половина опрошенных (49.41%) уверено сказала да. 19.75% подписчиков не очень любят ходить за грибами, а вот есть их — другое дело. 17.34% хотели бы побродить по лесу с корзинкой, но не имеют такой возможности. А вот 13.49% к грибам абсолютно равнодушны. В опросе приняли участие 1 949 человек.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вконтакте, соцсети, грибы, россия
ВКонтакте, Соцсети, грибы, Россия