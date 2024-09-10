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Пользователи ВКонтакте рассказали, любят ли они "тихую охоту" - РИА Новости, 10.09.2024
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15:42 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/griby-1971859044.html
Пользователи ВКонтакте рассказали, любят ли они "тихую охоту"
Пользователи ВКонтакте рассказали, любят ли они "тихую охоту" - РИА Новости, 10.09.2024
Пользователи ВКонтакте рассказали, любят ли они "тихую охоту"
РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, много ли среди подписчиков заядлых грибников. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:42
2024-09-10T15:42
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, много ли среди подписчиков заядлых грибников.Почти половина опрошенных (49.41%) уверено сказала да. 19.75% подписчиков не очень любят ходить за грибами, а вот есть их — другое дело. 17.34% хотели бы побродить по лесу с корзинкой, но не имеют такой возможности. А вот 13.49% к грибам абсолютно равнодушны. В опросе приняли участие 1 949 человек.
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вконтакте, соцсети, грибы, россия
ВКонтакте, Соцсети, грибы, Россия

Пользователи ВКонтакте рассказали, любят ли они "тихую охоту"

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкГрибы подберезовики в лесу в Карелии
Грибы подберезовики в лесу в Карелии - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Илья Тимин
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Грибы подберезовики в лесу в Карелии
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, много ли среди подписчиков заядлых грибников.
Почти половина опрошенных (49.41%) уверено сказала да. 19.75% подписчиков не очень любят ходить за грибами, а вот есть их — другое дело. 17.34% хотели бы побродить по лесу с корзинкой, но не имеют такой возможности. А вот 13.49% к грибам абсолютно равнодушны. В опросе приняли участие 1 949 человек.
 
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