https://ria.ru/20240910/griby-1971859044.html

Пользователи ВКонтакте рассказали, любят ли они "тихую охоту"

Пользователи ВКонтакте рассказали, любят ли они "тихую охоту" - РИА Новости, 10.09.2024

Пользователи ВКонтакте рассказали, любят ли они "тихую охоту"

РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, много ли среди подписчиков заядлых грибников. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:42

2024-09-10T15:42

2024-09-10T15:42

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. РИА Новости совместно с ВКонтакте провели опрос на странице агентства в социальной сети и выяснили, много ли среди подписчиков заядлых грибников.Почти половина опрошенных (49.41%) уверено сказала да. 19.75% подписчиков не очень любят ходить за грибами, а вот есть их — другое дело. 17.34% хотели бы побродить по лесу с корзинкой, но не имеют такой возможности. А вот 13.49% к грибам абсолютно равнодушны. В опросе приняли участие 1 949 человек.

россия

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

вконтакте, соцсети, грибы, россия