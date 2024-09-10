https://ria.ru/20240910/granitsy-1971897566.html

Польша считает недопустимым возобновление Германией пограничного контроля

Польша считает недопустимым возобновление Германией пограничного контроля - РИА Новости, 10.09.2024

Польша считает недопустимым возобновление Германией пограничного контроля

Польша считает недопустимым возобновление Германией пограничного контроля и требует срочных консультаций, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T17:14

2024-09-10T17:14

2024-09-10T17:14

в мире

здоровье - общество

польша

германия

дональд туск

евросоюз

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ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Польша считает недопустимым возобновление Германией пограничного контроля и требует срочных консультаций, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе совещания с польскими послами и генеральными консулами. В понедельник глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах страны для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. "Это решение неприемлемо с точки зрения Польши и де-факто приостанавливает Шенгенское соглашение", - сказал Туск. "Польша нуждается в помощи в защите внешних границ ЕС, а не в контроле на польско-германской границе", - добавил он. При этом польский премьер анонсировал срочные консультации с другими странами ЕС. "В ближайшие часы мы попросим срочных консультаций на форуме ЕС по этому вопросу с другими странами, которые будут затронуты решениями Берлина", - сказал он.

https://ria.ru/20240617/migranty-1953456387.html

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в мире, здоровье - общество, польша, германия, дональд туск, евросоюз