https://ria.ru/20240910/granitsy-1971897566.html
Польша считает недопустимым возобновление Германией пограничного контроля
Польша считает недопустимым возобновление Германией пограничного контроля - РИА Новости, 10.09.2024
Польша считает недопустимым возобновление Германией пограничного контроля
Польша считает недопустимым возобновление Германией пограничного контроля и требует срочных консультаций, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T17:14
2024-09-10T17:14
2024-09-10T17:14
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ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Польша считает недопустимым возобновление Германией пограничного контроля и требует срочных консультаций, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе совещания с польскими послами и генеральными консулами. В понедельник глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах страны для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой. "Это решение неприемлемо с точки зрения Польши и де-факто приостанавливает Шенгенское соглашение", - сказал Туск. "Польша нуждается в помощи в защите внешних границ ЕС, а не в контроле на польско-германской границе", - добавил он. При этом польский премьер анонсировал срочные консультации с другими странами ЕС. "В ближайшие часы мы попросим срочных консультаций на форуме ЕС по этому вопросу с другими странами, которые будут затронуты решениями Берлина", - сказал он.
https://ria.ru/20240617/migranty-1953456387.html
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в мире, здоровье - общество, польша, германия, дональд туск, евросоюз
В мире, Здоровье - Общество, Польша, Германия, Дональд Туск, Евросоюз
Польша считает недопустимым возобновление Германией пограничного контроля
Туск: Польша считает недопустимым возобновление Германией пограничного контроля
ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Польша считает недопустимым возобновление Германией пограничного контроля и требует срочных консультаций, заявил премьер-министр Польши Дональд Туск в ходе совещания с польскими послами и генеральными консулами.
В понедельник глава МВД ФРГ Нэнси Фезер распорядилась ввести временные меры контроля на всех сухопутных границах страны для снижения притока мигрантов и в рамках борьбы с террористической угрозой.
"Это решение неприемлемо с точки зрения Польши и де-факто приостанавливает Шенгенское соглашение", - сказал Туск.
"Польша нуждается в помощи в защите внешних границ ЕС
, а не в контроле на польско-германской границе", - добавил он.
При этом польский премьер анонсировал срочные консультации с другими странами ЕС.
"В ближайшие часы мы попросим срочных консультаций на форуме ЕС по этому вопросу с другими странами, которые будут затронуты решениями Берлина", - сказал он.