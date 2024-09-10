https://ria.ru/20240910/granitsa-1971641728.html
"Все уже решено". На границе с Украиной готовится бунт
"Все уже решено". На границе с Украиной готовится бунт - РИА Новости, 10.09.2024
"Все уже решено". На границе с Украиной готовится бунт
Власти Молдавии обвинили местную православную церковь в связях с Россией. Это, по их мнению, серьезная угроза нацбезопасности. Не за горами президентские... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T08:00
2024-09-10T08:00
2024-09-10T08:06
религия
молдавия
украина
россия
майя санду
илан шор
русская православная церковь
аналитика - религия и мировоззрение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/06/14/1879427564_0:0:3270:1840_1920x0_80_0_0_70babee9da44b4f2ad7801cebb03393e.jpg
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Власти Молдавии обвинили местную православную церковь в связях с Россией. Это, по их мнению, серьезная угроза нацбезопасности. Не за горами президентские выборы. И у Кишинева, кажется, созрел план, как нейтрализовать "врагов" евроинтеграции.Золотое правило моралиСвое недавнее телеобращение Майя Санду адресовала священникам. Посыл был прост: помимо постов и усмирения плоти, им следует освоить новый вид воздержания.А именно — не принимать участия в любой деятельности, которая так или иначе ведет к "дестабилизации ситуации в стране". Ведь подобное строго карается законом."Я призываю держаться подальше от политики и позволить гражданам выбирать, что они хотят. Пусть священники занимаются продвижением христианской нравственности и способствуют миру в нашем обществе", — сказала она.С чего вдруг президент решила учить духовенство морали? Повод был. В конце августа несколько групп молдавских клириков совершили поездку в Москву. С благонамеренной целью — паломничество по святым местам.Однако ряд провластных СМИ в материалах, словно написанных под копирку, сообщил: после официальной части — конференции в Московской духовной академии и встреч с российскими богословами — общение продолжилось в неформальной обстановке.В частности, "дорогим гостям" из Молдавии вручили банковские карты Промсвязьбанка. На них вскоре должны появиться первые зачисления по тысяче евро — "пожертвования" и "зарплаты от РПЦ". Взамен священники якобы обязуются вести кампанию против Санду и референдума по вступлению в ЕС.Финансирует же подобного рода "паломничество" не кто иной, как лидер блока "Победа" бизнесмен Илан Шор.Вишенкой на торте — чтобы окончательно "разоблачить" тайный сговор Кремля и молдавской оппозиции — стали фотографии, сделанные в одном из кафе недалеко от Сергиева Посада. На них священники коротают вечер за кружкой пива. Разумеется, журналисты не могли пройти мимо такого."Прискорбно и отвратительно"Не проигнорировало "компромат" и руководство Молдавской православной церкви. Сперва прокомментировали самое болезненное — как же получилось, что молодые иереи и протоиереи вместо святых мест забрели в пивную."Я не вижу в этом проблемы, — обратился к журналистам один из представителей МПЦ епископ Сорокский и Дрокиевский Иоанн (Мошнегуцу). — Да, священники отправились в паломничество, но у них тоже есть перерыв. И в это свободное время они могут посидеть за беседой, выпить немного пива. <…> Это не запрещено.Создается впечатление, с грустью констатировал архиерей, что духовенство — "враг номер один" для Молдавии. "Это прискорбно и отвратительно".Позже с официальным разъяснением выступил и синод МПЦ. Заверили, что поездка в Москву носила исключительно духовно-культурный характер. Целью было поддержать молдавские приходы — в особенности сельские, с ограниченными ресурсами.Стоит отметить, что это не первый жест доброй воли со стороны РПЦ. В июле Московский патриархат уже помог Кишиневской митрополии материально — оплатил накопившиеся счета за газ.Поскольку история со священниками в подмосковном пабе обросла многочисленными спекуляциями в прессе, нелишне еще раз напомнить о позиции Молдавской церкви, говорится также в коммюнике синода. Она "категорически осуждает участие священнослужителей в политике и пропагандистской деятельности".Нынешний же инцидент церковное руководство пообещало взять на контроль и тщательно разобраться.Лицом к лицу с народомСледом распространили еще одно обращение МПЦ — с призывом к властям "прекратить моральные пытки и давление в отношении духовенства"."К священникам на дом приходят представители правоохранительных органов и заставляют подписывать различные непонятные заявления. Некоторые иерархи и служители были задержаны на пограничных переходах и подвергнуты тщательному обыску без всяких оснований", — отмечается в документе.МПЦ — давний враг Санду и ее сторонников. С момента прихода к власти они взяли твердый курс на евроинтеграцию и сближение с соседней Румынией. А потому открыто поддерживали прорумынскую Бессарабскую митрополию, действующую на территории республики с 1992-го.Молдавскую же митрополию команда президента именовала не иначе как "самопровозглашенной оккупационной структурой", а ее служителей — "агентами российских спецслужб".Теперь же члены родной Санду Партии действия и солидарности (ПДС) требуют перейти наконец от слов к делу. Один из депутатов ПДС Василе Шоймару, комментируя историю с московским паломничеством, предложил пойти по украинскому пути."Я буду немного радикальным, — сказал он. — Но придет момент, когда и мы <…> отречемся от митрополии Молдавии, которая на самом деле митрополия России. <…> Думаю, <...> этой осенью вопрос будет решен".В ответ церковное руководство призвало к диалогу и предостерегло от любых форм подстрекательства. Кроме того, запрет МПЦ означал бы прямое нарушение конституционных норм.Если же власти намерены брать пример с Киева, они столкнутся "лицом к лицу с верующими Молдовы". Их, к слову, приблизительно 90% населения. Придется объяснять, чем вызваны столь яростные нападки на церковь.Политики решили не повышать градус общественной дискуссии. Все-таки впереди выборы. Президент пока лишь уточнила, что идея запрета МПЦ — личное мнение депутата Василе Шоймару и митрополии ничто не угрожает. Но если Санду утвердят на второй срок, все может измениться.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
молдавия, украина, россия, майя санду, илан шор, русская православная церковь, аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Молдавия, Украина, Россия, Майя Санду, Илан Шор, Русская православная церковь, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Все уже решено". На границе с Украиной готовится бунт
Власти Молдавии подозревают МПЦ в связях с Москвой
МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Сергей Проскурин. Власти Молдавии обвинили местную православную церковь в связях с Россией. Это, по их мнению, серьезная угроза нацбезопасности. Не за горами президентские выборы. И у Кишинева, кажется, созрел план, как нейтрализовать "врагов" евроинтеграции.
Свое недавнее телеобращение Майя Санду
адресовала священникам. Посыл был прост: помимо постов и усмирения плоти, им следует освоить новый вид воздержания.
А именно — не принимать участия в любой деятельности, которая так или иначе ведет к "дестабилизации ситуации в стране". Ведь подобное строго карается законом.
"Я призываю держаться подальше от политики и позволить гражданам выбирать, что они хотят. Пусть священники занимаются продвижением христианской нравственности и способствуют миру в нашем обществе", — сказала
она.
С чего вдруг президент решила учить духовенство морали? Повод был. В конце августа несколько групп молдавских клириков совершили поездку в Москву
. С благонамеренной целью — паломничество по святым местам.
Однако ряд провластных СМИ в материалах, словно написанных под копирку, сообщил
: после официальной части — конференции в Московской духовной академии и встреч с российскими богословами — общение продолжилось в неформальной обстановке.
В частности, "дорогим гостям" из Молдавии вручили банковские карты Промсвязьбанка. На них вскоре должны появиться первые зачисления по тысяче евро — "пожертвования" и "зарплаты от РПЦ
". Взамен священники якобы обязуются вести кампанию против Санду и референдума по вступлению в ЕС.
Финансирует же подобного рода "паломничество" не кто иной, как лидер блока "Победа" бизнесмен Илан Шор
.
Вишенкой на торте — чтобы окончательно "разоблачить" тайный сговор Кремля и молдавской оппозиции — стали фотографии, сделанные в одном из кафе недалеко от Сергиева Посада. На них священники коротают вечер за кружкой пива. Разумеется, журналисты не могли пройти мимо такого.
"Прискорбно и отвратительно"
Не проигнорировало "компромат" и руководство Молдавской православной церкви. Сперва прокомментировали самое болезненное — как же получилось, что молодые иереи и протоиереи вместо святых мест забрели в пивную.
"Я не вижу в этом проблемы, — обратился
к журналистам один из представителей МПЦ епископ Сорокский и Дрокиевский Иоанн (Мошнегуцу). — Да, священники отправились в паломничество, но у них тоже есть перерыв. И в это свободное время они могут посидеть за беседой, выпить немного пива. <…> Это не запрещено.
Создается впечатление, с грустью констатировал архиерей, что духовенство — "враг номер один" для Молдавии. "Это прискорбно и отвратительно".
Позже с официальным разъяснением выступил
и синод МПЦ. Заверили, что поездка в Москву носила исключительно духовно-культурный характер. Целью было поддержать молдавские приходы — в особенности сельские, с ограниченными ресурсами.
Стоит отметить, что это не первый жест доброй воли со стороны РПЦ. В июле Московский патриархат
уже помог Кишиневской митрополии материально — оплатил накопившиеся счета за газ.
Поскольку история со священниками в подмосковном пабе обросла многочисленными спекуляциями в прессе, нелишне еще раз напомнить о позиции Молдавской церкви, говорится также в коммюнике синода. Она "категорически осуждает участие священнослужителей в политике и пропагандистской деятельности".
Нынешний же инцидент церковное руководство пообещало взять на контроль и тщательно разобраться.
Следом распространили
еще одно обращение МПЦ — с призывом к властям "прекратить моральные пытки и давление в отношении духовенства".
"К священникам на дом приходят представители правоохранительных органов и заставляют подписывать различные непонятные заявления. Некоторые иерархи и служители были задержаны на пограничных переходах и подвергнуты тщательному обыску без всяких оснований", — отмечается в документе.
МПЦ — давний враг Санду и ее сторонников. С момента прихода к власти они взяли твердый курс на евроинтеграцию и сближение с соседней Румынией
. А потому открыто поддерживали прорумынскую Бессарабскую митрополию, действующую на территории республики с 1992-го.
Молдавскую же митрополию команда президента именовала не иначе как "самопровозглашенной оккупационной структурой", а ее служителей — "агентами российских спецслужб".
Теперь же члены родной Санду Партии действия и солидарности (ПДС) требуют перейти наконец от слов к делу. Один из депутатов ПДС Василе Шоймару, комментируя историю с московским паломничеством, предложил
пойти по украинскому пути.
"Я буду немного радикальным, — сказал он. — Но придет момент, когда и мы <…> отречемся от митрополии Молдавии, которая на самом деле митрополия России. <…> Думаю, <...> этой осенью вопрос будет решен".
В ответ церковное руководство призвало к диалогу и предостерегло от любых форм подстрекательства. Кроме того, запрет МПЦ означал бы прямое нарушение конституционных норм.
Если же власти намерены брать пример с Киева, они столкнутся "лицом к лицу с верующими Молдовы". Их, к слову, приблизительно 90% населения. Придется объяснять, чем вызваны столь яростные нападки на церковь.
Политики решили не повышать градус общественной дискуссии. Все-таки впереди выборы. Президент пока лишь уточнила
, что идея запрета МПЦ — личное мнение депутата Василе Шоймару и митрополии ничто не угрожает. Но если Санду утвердят на второй срок, все может измениться.