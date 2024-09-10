https://ria.ru/20240910/gosuslugi-1971763808.html

Правительство обсуждает новый подход к "Госуслугам"

Правительство обсуждает новый подход к "Госуслугам" - РИА Новости, 10.09.2024

Правительство обсуждает новый подход к "Госуслугам"

Правительство обсуждает новый подход к "Госуслугам", чтобы портал предоставлял не отдельные сервисы, а помогал сразу, в "три клика", решить жизненную ситуацию,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:20

2024-09-10T10:20

2024-09-10T10:20

общество

технологии

россия

владивосток

дмитрий григоренко

дальневосточный федеральный университет

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Правительство обсуждает новый подход к "Госуслугам", чтобы портал предоставлял не отдельные сервисы, а помогал сразу, в "три клика", решить жизненную ситуацию, сказал в интервью РИА Новости на ВЭФ вице-премьер РФ Дмитрий Григоренко. "Все, что касается цифровизации государства, делается прежде всего для наших граждан: чтобы они почувствовали другое качество услуг и решения вопросов. Мы обсуждали новый подход к созданию цифровых сервисов для решения жизненных ситуаций россиян. То есть не через отдельную услугу, а через кейс или набор услуг, который формирует жизненную ситуацию, решение которой можно получить на портале "Госуслуг" через три клика", - сообщил Григоренко, комментируя цифровизацию. Он объяснил, что в среднем одна жизненная ситуация - это 20 услуг. На текущий момент в цифровом виде на портале выведено почти 1,5 тысячи услуг, им пользуются 110 миллионов человек. Чтобы пользоваться порталом, нужно пройти аутентификацию, получить пароль, совершить какие-то действия самостоятельно - и люди эти действия сделали, добавил Григоренко. По его словам, все услуги нужно переводить в жизненные ситуации, делать их проактивными, удобными. "Этим мы сейчас все и занимаемся", - сказал вице-премьер. Восточный экономический форум проходил 3-6 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке. РИА Новости - генеральный информационный партнер ВЭФ-2024.

https://ria.ru/20240904/sberbank-1970377777.html

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россия

владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, технологии, россия, владивосток, дмитрий григоренко, дальневосточный федеральный университет