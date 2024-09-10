https://ria.ru/20240910/gosduma-1971887424.html

В Госдуме призвали Байдена быть готовым к военному ответу России

В Госдуме призвали Байдена быть готовым к военному ответу России - РИА Новости, 10.09.2024

В Госдуме призвали Байдена быть готовым к военному ответу России

Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов призвал президента США Джо Байдена, если он и премьер Британии Кир Стармер разрешат ВСУ наносить удары... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:54

2024-09-10T16:54

2024-09-10T16:54

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона Леонид Бабашов призвал президента США Джо Байдена, если он и премьер Британии Кир Стармер разрешат ВСУ наносить удары дальнобойным оружием вглубь территории России, быть готовым к военному ответу со стороны РФ. Ранее американский госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что Байден намерен в пятницу обсудить с британским премьером Киром Стармером разрешение украинским военным наносить удары по РФ дальнобойным оружием, которое предоставляют Вашингтон и Лондон. "США являются поджигателями войны. Коллективный Запад спонсирует нацистский режим Зеленского точно так же, как спонсировали режим Гитлера. Тем не менее России есть чем ответить в военном плане. Уверен, что наш ответ будет разрушителен не только для украинских бандеровцев, но и для самих западных элит", - сказал Бабашов РИА Новости. По его словам, Россия изначально была готова к переговорам на реальных условиях, однако установление мира на Украине - это вовсе не цель западных элит. "Им выгодно кровопролитие, выгодно зарабатывать деньги на пролитой крови, выгодно расползание НАТО. Более того, они сумасшедшие черти, получающие истинное удовольствие от того, что славяне убивают славян", - добавил депутат. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров на территории Великобритании, Германии, Италии, других стран. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам.

https://ria.ru/20240523/karta-1947819446.html

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