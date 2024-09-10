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В Госдуме предложили использовать "технички" для защиты от дронов ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
15:15 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/gosduma-1971852760.html
В Госдуме предложили использовать "технички" для защиты от дронов ВСУ
В Госдуме предложили использовать "технички" для защиты от дронов ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
В Госдуме предложили использовать "технички" для защиты от дронов ВСУ
Депутат Госдумы Максим Иванов ("Единая Россия") сообщил, что планирует обсудить с членами думского комитета по обороне использование для защиты от украинских... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:15
2024-09-10T15:15
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
африка
ближний восток
госдума рф
единая россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Максим Иванов ("Единая Россия") сообщил, что планирует обсудить с членами думского комитета по обороне использование для защиты от украинских БПЛА "техничек" - внедорожников с размещенными на них зенитными установками. "Считаю, что в подверженных ударам БПЛА регионах могли бы помочь так называемые технички - внедорожники с установленными на них зенитными установками. Например, ЗУ-23, которых, я уверен, достаточное количество находится на хранении", - написал Иванов в своем Telegram-канале. По его словам, вражеские беспилотники перемещаются над территорией России низко и медленно. "Такие "технички" вы наверняка видели в новостных сюжетах из зоны боевых действий в Африке, на Ближнем Востоке, в Афганистане. Эта техника недорога в эксплуатации, мобильна, способна хорошо отработать по низколетящей цели и стать эффективным дополнением системы ПВО", - считает Иванов. Парламентарий добавил, что намерен обсудить этот вопрос с коллегами из профильного комитета Госдумы по обороне.
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безопасность, технологии, россия, африка, ближний восток, госдума рф, единая россия
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Африка, Ближний Восток, Госдума РФ, Единая Россия
В Госдуме предложили использовать "технички" для защиты от дронов ВСУ

Депутат предложил использовать внедорожники с зенитными установками против БПЛА

© РИА Новости / Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРоссийские военнослужащие
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Сергей Бобылев
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Российские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Максим Иванов ("Единая Россия") сообщил, что планирует обсудить с членами думского комитета по обороне использование для защиты от украинских БПЛА "техничек" - внедорожников с размещенными на них зенитными установками.
«
"Считаю, что в подверженных ударам БПЛА регионах могли бы помочь так называемые технички - внедорожники с установленными на них зенитными установками. Например, ЗУ-23, которых, я уверен, достаточное количество находится на хранении", - написал Иванов в своем Telegram-канале.
По его словам, вражеские беспилотники перемещаются над территорией России низко и медленно.
"Такие "технички" вы наверняка видели в новостных сюжетах из зоны боевых действий в Африке, на Ближнем Востоке, в Афганистане. Эта техника недорога в эксплуатации, мобильна, способна хорошо отработать по низколетящей цели и стать эффективным дополнением системы ПВО", - считает Иванов.
Парламентарий добавил, что намерен обсудить этот вопрос с коллегами из профильного комитета Госдумы по обороне.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияАфрикаБлижний ВостокГосдума РФЕдиная Россия
 
 
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