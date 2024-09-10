https://ria.ru/20240910/gosduma-1971852760.html

В Госдуме предложили использовать "технички" для защиты от дронов ВСУ

В Госдуме предложили использовать "технички" для защиты от дронов ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024

В Госдуме предложили использовать "технички" для защиты от дронов ВСУ

Депутат Госдумы Максим Иванов ("Единая Россия") сообщил, что планирует обсудить с членами думского комитета по обороне использование для защиты от украинских... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:15

2024-09-10T15:15

2024-09-10T15:15

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

африка

ближний восток

госдума рф

единая россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Максим Иванов ("Единая Россия") сообщил, что планирует обсудить с членами думского комитета по обороне использование для защиты от украинских БПЛА "техничек" - внедорожников с размещенными на них зенитными установками. "Считаю, что в подверженных ударам БПЛА регионах могли бы помочь так называемые технички - внедорожники с установленными на них зенитными установками. Например, ЗУ-23, которых, я уверен, достаточное количество находится на хранении", - написал Иванов в своем Telegram-канале. По его словам, вражеские беспилотники перемещаются над территорией России низко и медленно. "Такие "технички" вы наверняка видели в новостных сюжетах из зоны боевых действий в Африке, на Ближнем Востоке, в Афганистане. Эта техника недорога в эксплуатации, мобильна, способна хорошо отработать по низколетящей цели и стать эффективным дополнением системы ПВО", - считает Иванов. Парламентарий добавил, что намерен обсудить этот вопрос с коллегами из профильного комитета Госдумы по обороне.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

россия

африка

ближний восток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

безопасность, технологии, россия, африка, ближний восток, госдума рф, единая россия