https://ria.ru/20240910/gosduma-1971852760.html
В Госдуме предложили использовать "технички" для защиты от дронов ВСУ
В Госдуме предложили использовать "технички" для защиты от дронов ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
В Госдуме предложили использовать "технички" для защиты от дронов ВСУ
Депутат Госдумы Максим Иванов ("Единая Россия") сообщил, что планирует обсудить с членами думского комитета по обороне использование для защиты от украинских... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:15
2024-09-10T15:15
2024-09-10T15:15
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безопасность
технологии
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Максим Иванов ("Единая Россия") сообщил, что планирует обсудить с членами думского комитета по обороне использование для защиты от украинских БПЛА "техничек" - внедорожников с размещенными на них зенитными установками. "Считаю, что в подверженных ударам БПЛА регионах могли бы помочь так называемые технички - внедорожники с установленными на них зенитными установками. Например, ЗУ-23, которых, я уверен, достаточное количество находится на хранении", - написал Иванов в своем Telegram-канале. По его словам, вражеские беспилотники перемещаются над территорией России низко и медленно. "Такие "технички" вы наверняка видели в новостных сюжетах из зоны боевых действий в Африке, на Ближнем Востоке, в Афганистане. Эта техника недорога в эксплуатации, мобильна, способна хорошо отработать по низколетящей цели и стать эффективным дополнением системы ПВО", - считает Иванов. Парламентарий добавил, что намерен обсудить этот вопрос с коллегами из профильного комитета Госдумы по обороне.
https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Госдуме предложили использовать "технички" для защиты от дронов ВСУ
Депутат предложил использовать внедорожники с зенитными установками против БПЛА