https://ria.ru/20240910/gosduma-1971767545.html

В Госдуме назвали санкции США против Крымского моста пустомельством

В Госдуме назвали санкции США против Крымского моста пустомельством - РИА Новости, 10.09.2024

В Госдуме назвали санкции США против Крымского моста пустомельством

Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал пустомельством санкции США в отношении Крымского моста, добавив, что они никак не... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:35

2024-09-10T10:35

2024-09-10T10:35

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СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал пустомельством санкции США в отношении Крымского моста, добавив, что они никак не отразятся на развитии полуострова. Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила проект закона о введении санкции в отношении лиц и компаний, задействованных в работах по строительству и обслуживанию Крымского моста, соединяющего полуостров с материковой частью России, или подземного тоннеля-дублера, который может быть создан в качестве его альтернативы. "Мы давно не обращаем внимания на это пустомельство, даже сбились со счета. Поэтому очередные санкции против Крымского моста, полуострова или людей, живущих на нем, вызывают непросто отторжение, а полное равнодушие. Мы с этим живем и будем жить. Мы навсегда выбрали свой путь, так что будут очередные санкции или нет, на развитии Крыма они на йоту не отразятся", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, в Крыму и Севастополе абсолютно наплевательское отношение к новым санкциям, которые вводит коллективный Запад. "На полуострове давно сбились со счета санкционных пакетов, которые введены", - подчеркнул депутат. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.

https://ria.ru/20240904/dzhonson-1970431074.html

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россия, севастополь, москва, дмитрий белик, владимир путин