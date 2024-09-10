https://ria.ru/20240910/gosduma-1971767545.html
В Госдуме назвали санкции США против Крымского моста пустомельством
В Госдуме назвали санкции США против Крымского моста пустомельством - РИА Новости, 10.09.2024
В Госдуме назвали санкции США против Крымского моста пустомельством
Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал пустомельством санкции США в отношении Крымского моста, добавив, что они никак не... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:35
2024-09-10T10:35
2024-09-10T10:35
россия
севастополь
москва
дмитрий белик
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896587283_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8323e5b42c42bbb13b0ef12b9cd66706.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал пустомельством санкции США в отношении Крымского моста, добавив, что они никак не отразятся на развитии полуострова. Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила проект закона о введении санкции в отношении лиц и компаний, задействованных в работах по строительству и обслуживанию Крымского моста, соединяющего полуостров с материковой частью России, или подземного тоннеля-дублера, который может быть создан в качестве его альтернативы. "Мы давно не обращаем внимания на это пустомельство, даже сбились со счета. Поэтому очередные санкции против Крымского моста, полуострова или людей, живущих на нем, вызывают непросто отторжение, а полное равнодушие. Мы с этим живем и будем жить. Мы навсегда выбрали свой путь, так что будут очередные санкции или нет, на развитии Крыма они на йоту не отразятся", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, в Крыму и Севастополе абсолютно наплевательское отношение к новым санкциям, которые вводит коллективный Запад. "На полуострове давно сбились со счета санкционных пакетов, которые введены", - подчеркнул депутат. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240904/dzhonson-1970431074.html
https://ria.ru/20240823/arest-1967927815.html
россия
севастополь
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896587283_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e9fecefb232c230fce2802317dc61a0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, севастополь, москва, дмитрий белик, владимир путин
Россия, Севастополь, Москва, Дмитрий Белик, Владимир Путин
В Госдуме назвали санкции США против Крымского моста пустомельством
Депутат Белик назвал санкции США против Крымского моста пустомельством
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал пустомельством санкции США в отношении Крымского моста, добавив, что они никак не отразятся на развитии полуострова.
Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила проект закона о введении санкции в отношении лиц и компаний, задействованных в работах по строительству и обслуживанию Крымского моста, соединяющего полуостров с материковой частью России, или подземного тоннеля-дублера, который может быть создан в качестве его альтернативы.
"Мы давно не обращаем внимания на это пустомельство, даже сбились со счета. Поэтому очередные санкции против Крымского моста, полуострова или людей, живущих на нем, вызывают непросто отторжение, а полное равнодушие. Мы с этим живем и будем жить. Мы навсегда выбрали свой путь, так что будут очередные санкции или нет, на развитии Крыма они на йоту не отразятся", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, в Крыму и Севастополе
абсолютно наплевательское отношение к новым санкциям, которые вводит коллективный Запад.
"На полуострове давно сбились со счета санкционных пакетов, которые введены", - подчеркнул депутат.
В РФ
неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве
отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин
заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.