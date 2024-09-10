Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме назвали санкции США против Крымского моста пустомельством - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:35 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/gosduma-1971767545.html
В Госдуме назвали санкции США против Крымского моста пустомельством
В Госдуме назвали санкции США против Крымского моста пустомельством - РИА Новости, 10.09.2024
В Госдуме назвали санкции США против Крымского моста пустомельством
Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал пустомельством санкции США в отношении Крымского моста, добавив, что они никак не... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:35
2024-09-10T10:35
россия
севастополь
москва
дмитрий белик
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896587283_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_8323e5b42c42bbb13b0ef12b9cd66706.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал пустомельством санкции США в отношении Крымского моста, добавив, что они никак не отразятся на развитии полуострова. Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила проект закона о введении санкции в отношении лиц и компаний, задействованных в работах по строительству и обслуживанию Крымского моста, соединяющего полуостров с материковой частью России, или подземного тоннеля-дублера, который может быть создан в качестве его альтернативы. "Мы давно не обращаем внимания на это пустомельство, даже сбились со счета. Поэтому очередные санкции против Крымского моста, полуострова или людей, живущих на нем, вызывают непросто отторжение, а полное равнодушие. Мы с этим живем и будем жить. Мы навсегда выбрали свой путь, так что будут очередные санкции или нет, на развитии Крыма они на йоту не отразятся", - сказал Белик РИА Новости. По его словам, в Крыму и Севастополе абсолютно наплевательское отношение к новым санкциям, которые вводит коллективный Запад. "На полуострове давно сбились со счета санкционных пакетов, которые введены", - подчеркнул депутат. В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
https://ria.ru/20240904/dzhonson-1970431074.html
https://ria.ru/20240823/arest-1967927815.html
россия
севастополь
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0f/1896587283_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7e9fecefb232c230fce2802317dc61a0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, севастополь, москва, дмитрий белик, владимир путин
Россия, Севастополь, Москва, Дмитрий Белик, Владимир Путин
В Госдуме назвали санкции США против Крымского моста пустомельством

Депутат Белик назвал санкции США против Крымского моста пустомельством

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкКрымский мост
Крымский мост - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Крымский мост
Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 10 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы, член комитета по международным делам Дмитрий Белик назвал пустомельством санкции США в отношении Крымского моста, добавив, что они никак не отразятся на развитии полуострова.
Ранее сообщалось, что палата представителей США одобрила проект закона о введении санкции в отношении лиц и компаний, задействованных в работах по строительству и обслуживанию Крымского моста, соединяющего полуостров с материковой частью России, или подземного тоннеля-дублера, который может быть создан в качестве его альтернативы.
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон покидает резиденцию на Даунинг-стрит в Лондоне - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Джонсон сделал дерзкое заявление о Крымском мосте
4 сентября, 09:32
"Мы давно не обращаем внимания на это пустомельство, даже сбились со счета. Поэтому очередные санкции против Крымского моста, полуострова или людей, живущих на нем, вызывают непросто отторжение, а полное равнодушие. Мы с этим живем и будем жить. Мы навсегда выбрали свой путь, так что будут очередные санкции или нет, на развитии Крыма они на йоту не отразятся", - сказал Белик РИА Новости.
По его словам, в Крыму и Севастополе абсолютно наплевательское отношение к новым санкциям, которые вводит коллективный Запад.
"На полуострове давно сбились со счета санкционных пакетов, которые введены", - подчеркнул депутат.
В РФ неоднократно заявляли также, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Суд арестовал квартиру фигуранта дела о теракте на Крымском мосту
23 августа, 03:45
 
РоссияСевастопольМоскваДмитрий БеликВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала