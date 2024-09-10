https://ria.ru/20240910/gorlovka-1971953277.html

ВСУ в шестой раз за сутки сбросили боеприпас на Горловку

ВСУ в шестой раз за сутки сбросили боеприпас на Горловку - РИА Новости, 10.09.2024

ВСУ в шестой раз за сутки сбросили боеприпас на Горловку

Украинские войска в шестой раз с начала суток сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщило во вторник... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T23:23

2024-09-10T23:23

2024-09-10T23:23

специальная военная операция на украине

в мире

горловка

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Украинские войска в шестой раз с начала суток сбросили взрывоопасный предмет с беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Горловку, сообщило во вторник представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Атака ударным БПЛА со стороны вооруженных формирований Украины: 22.25 - населенный пункт Горловка (Никитовский район): сброс взрывоопасного предмета с БПЛА", - говорится в публикации ведомства в Telegram-канале. Ранее представительство сообщало, что ВСУ в 9.45 и 12.50 сбросили взрывоопасные предметы с дронов на центр Горловки, а в 19.00, 20.50 и 21.10 - на Никитовский район города. Кроме того, украинские войска в 21.20 выпустили по Горловке три "натовских" снаряда калибром 155 миллиметров. Артиллерия калибра 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Украине дальнобойные гаубицы M777 калибра 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также ВСУ были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20240904/ssha-1970365714.html

https://ria.ru/20240910/atacms-1971948690.html

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, горловка, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, сцкк, нато