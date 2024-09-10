Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме предложили установить лимит на гонорары артистам за счет бюджета - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:31 10.09.2024 (обновлено: 06:13 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/gonorary-1971722817.html
В Госдуме предложили установить лимит на гонорары артистам за счет бюджета
В Госдуме предложили установить лимит на гонорары артистам за счет бюджета - РИА Новости, 10.09.2024
В Госдуме предложили установить лимит на гонорары артистам за счет бюджета
Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил установить лимит на гонорары артистам, которые выплачиваются за счет бюджета, соответствующее... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T01:31
2024-09-10T06:13
султан хамзаев
владислав даванков
россия
курская область
оренбург
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141555_0:0:3108:1749_1920x0_80_0_0_8da756387efba016f7ea912fce0d2a97.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил установить лимит на гонорары артистам, которые выплачиваются за счет бюджета, соответствующее обращение будет направлено в правительство, об этом парламентарий сообщил РИА Новости.Ранее вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил ввести предельную стоимость государственных и муниципальных закупок концертов на сумму не более миллиона рублей в целях экономии средств бюджетов, которые могут быть использованы для поддержки граждан, вынужденных эвакуироваться из Белгородской и Курской областей. Депутат напомнил, что на дне города в Оренбурге муниципальные власти заключили контракт на сумму 16 миллионов рублей для проведения концерта с участием Shaman. Даванков отметил, что подобные контракты заключаются и в других регионах. "Обращусь в правительство России поддержать мое предложение и совместно проработать соответствующие нормативные изменения. Предлагаю определить и установить унифицированный лимит на гонорары для артистов, которые выплачиваются из бюджета", — сказал Хамзаев агентству.По мнению депутата, важно, чтобы в такое ответственное время региональные власти со всей внимательностью подходили к бюджетным деньгам. "По призыву государства певец должен стремиться петь бесплатно, а не зарабатывать больше, чем на частных корпоративах. Это растрата бюджета, за которую должна быть соответствующая ответственность для чиновников", — добавил парламентарий. Хамзаев отметил, что, когда речь касается увеселительных, развлекательных мероприятий, должен быть четкий лимит на траты денег из бюджета на гонорары артистов. "Хочу напомнить, как ранее несколько концертов артистов в регионах стали причиной недовольства гражданами (по поводу) многомиллионных выплат за счет бюджета", — заключил он.
https://ria.ru/20240823/shaman-1967997459.html
https://ria.ru/20240131/ulitskaya-1924537815.html
россия
курская область
оренбург
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/15/1774141555_262:0:2991:2047_1920x0_80_0_0_659986b3065ac506af533eed975312e2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
султан хамзаев, владислав даванков, россия, курская область, оренбург, госдума рф
Султан Хамзаев, Владислав Даванков, Россия, Курская область, Оренбург, Госдума РФ
В Госдуме предложили установить лимит на гонорары артистам за счет бюджета

Депутат Хамзаев предложили установить лимит на гонорары артистам за счет бюджета

© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанкЗдание Государственной Думы РФ в Москве
Здание Государственной Думы РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Здание Государственной Думы РФ в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил установить лимит на гонорары артистам, которые выплачиваются за счет бюджета, соответствующее обращение будет направлено в правительство, об этом парламентарий сообщил РИА Новости.
Ранее вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил ввести предельную стоимость государственных и муниципальных закупок концертов на сумму не более миллиона рублей в целях экономии средств бюджетов, которые могут быть использованы для поддержки граждан, вынужденных эвакуироваться из Белгородской и Курской областей. Депутат напомнил, что на дне города в Оренбурге муниципальные власти заключили контракт на сумму 16 миллионов рублей для проведения концерта с участием Shaman. Даванков отметил, что подобные контракты заключаются и в других регионах.
Певец SHAMAN (Ярослав Дронов) - РИА Новости, 1920, 23.08.2024
Shaman попросили направить гонорар за концерт пострадавшим от паводков
23 августа, 12:19
"Обращусь в правительство России поддержать мое предложение и совместно проработать соответствующие нормативные изменения. Предлагаю определить и установить унифицированный лимит на гонорары для артистов, которые выплачиваются из бюджета", — сказал Хамзаев агентству.
По мнению депутата, важно, чтобы в такое ответственное время региональные власти со всей внимательностью подходили к бюджетным деньгам.
"По призыву государства певец должен стремиться петь бесплатно, а не зарабатывать больше, чем на частных корпоративах. Это растрата бюджета, за которую должна быть соответствующая ответственность для чиновников", — добавил парламентарий.
Хамзаев отметил, что, когда речь касается увеселительных, развлекательных мероприятий, должен быть четкий лимит на траты денег из бюджета на гонорары артистов.
"Хочу напомнить, как ранее несколько концертов артистов в регионах стали причиной недовольства гражданами (по поводу) многомиллионных выплат за счет бюджета", — заключил он.
Писательница Людмила Улицкая - РИА Новости, 1920, 31.01.2024
Улицкая призналась пранкерам, что ее гонорары идут на Украину
31 января, 11:58
 
Султан ХамзаевВладислав ДаванковРоссияКурская областьОренбургГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала