https://ria.ru/20240910/gonorary-1971722817.html

В Госдуме предложили установить лимит на гонорары артистам за счет бюджета

В Госдуме предложили установить лимит на гонорары артистам за счет бюджета - РИА Новости, 10.09.2024

В Госдуме предложили установить лимит на гонорары артистам за счет бюджета

Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил установить лимит на гонорары артистам, которые выплачиваются за счет бюджета, соответствующее... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T01:31

2024-09-10T01:31

2024-09-10T06:13

султан хамзаев

владислав даванков

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Депутат Госдумы Султан Хамзаев ("Единая Россия") предложил установить лимит на гонорары артистам, которые выплачиваются за счет бюджета, соответствующее обращение будет направлено в правительство, об этом парламентарий сообщил РИА Новости.Ранее вице-спикер Госдумы от "Новых людей" Владислав Даванков предложил ввести предельную стоимость государственных и муниципальных закупок концертов на сумму не более миллиона рублей в целях экономии средств бюджетов, которые могут быть использованы для поддержки граждан, вынужденных эвакуироваться из Белгородской и Курской областей. Депутат напомнил, что на дне города в Оренбурге муниципальные власти заключили контракт на сумму 16 миллионов рублей для проведения концерта с участием Shaman. Даванков отметил, что подобные контракты заключаются и в других регионах. "Обращусь в правительство России поддержать мое предложение и совместно проработать соответствующие нормативные изменения. Предлагаю определить и установить унифицированный лимит на гонорары для артистов, которые выплачиваются из бюджета", — сказал Хамзаев агентству.По мнению депутата, важно, чтобы в такое ответственное время региональные власти со всей внимательностью подходили к бюджетным деньгам. "По призыву государства певец должен стремиться петь бесплатно, а не зарабатывать больше, чем на частных корпоративах. Это растрата бюджета, за которую должна быть соответствующая ответственность для чиновников", — добавил парламентарий. Хамзаев отметил, что, когда речь касается увеселительных, развлекательных мероприятий, должен быть четкий лимит на траты денег из бюджета на гонорары артистов. "Хочу напомнить, как ранее несколько концертов артистов в регионах стали причиной недовольства гражданами (по поводу) многомиллионных выплат за счет бюджета", — заключил он.

https://ria.ru/20240823/shaman-1967997459.html

https://ria.ru/20240131/ulitskaya-1924537815.html

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султан хамзаев, владислав даванков, россия, курская область, оренбург, госдума рф