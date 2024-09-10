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Умер актер из мюзикла "Нотр-Дам де Пари" Александр Голубев

Умер актер из мюзикла "Нотр-Дам де Пари" Александр Голубев - РИА Новости, 10.09.2024

Умер актер из мюзикла "Нотр-Дам де Пари" Александр Голубев

Актер Московского театра оперетты Александр Голубев умер на 58-м году жизни, сообщил РИА Новости директор учреждения Владимир Тартаковский. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:09

2024-09-10T16:09

2024-09-10T16:20

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Актер Московского театра оперетты Александр Голубев умер на 58-м году жизни, сообщил РИА Новости директор учреждения Владимир Тартаковский. "Да, к сожалению, действительно вчера ночью скончался наш актер Александр Голубев, ему было всего 57 лет", — сказал он. Александр Голубев — заслуженный артист России, работал в Московском театре оперетты с 1995 года. Сыграл в мюзиклах "Метро" (Александр), "Нотр-Дам де Пари" (Фролло), "Монте-Кристо" (Бертуччо), "Граф Орлов" (князь Радзивилл). Кроме того, актер снялся в нескольких фильмах, включая "День выборов" и "Горько!", а также в сериале "Интерны".

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