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Умер актер из мюзикла "Нотр-Дам де Пари" Александр Голубев
Умер актер из мюзикла "Нотр-Дам де Пари" Александр Голубев - РИА Новости, 10.09.2024
Умер актер из мюзикла "Нотр-Дам де Пари" Александр Голубев
Актер Московского театра оперетты Александр Голубев умер на 58-м году жизни, сообщил РИА Новости директор учреждения Владимир Тартаковский. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:09
2024-09-10T16:09
2024-09-10T16:20
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Актер Московского театра оперетты Александр Голубев умер на 58-м году жизни, сообщил РИА Новости директор учреждения Владимир Тартаковский. "Да, к сожалению, действительно вчера ночью скончался наш актер Александр Голубев, ему было всего 57 лет", — сказал он. Александр Голубев — заслуженный артист России, работал в Московском театре оперетты с 1995 года. Сыграл в мюзиклах "Метро" (Александр), "Нотр-Дам де Пари" (Фролло), "Монте-Кристо" (Бертуччо), "Граф Орлов" (князь Радзивилл). Кроме того, актер снялся в нескольких фильмах, включая "День выборов" и "Горько!", а также в сериале "Интерны".
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Умер актер из мюзикла "Нотр-Дам де Пари" Александр Голубев
Актер Московского театра оперетты Александр Голубев умер в возрасте 57 лет