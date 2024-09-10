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Умер актер из мюзикла "Нотр-Дам де Пари" Александр Голубев - РИА Новости, 10.09.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
16:09 10.09.2024 (обновлено: 16:20 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/golubev-1971870375.html
Умер актер из мюзикла "Нотр-Дам де Пари" Александр Голубев
Умер актер из мюзикла "Нотр-Дам де Пари" Александр Голубев - РИА Новости, 10.09.2024
Умер актер из мюзикла "Нотр-Дам де Пари" Александр Голубев
Актер Московского театра оперетты Александр Голубев умер на 58-м году жизни, сообщил РИА Новости директор учреждения Владимир Тартаковский. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:09
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Актер Московского театра оперетты Александр Голубев умер на 58-м году жизни, сообщил РИА Новости директор учреждения Владимир Тартаковский. "Да, к сожалению, действительно вчера ночью скончался наш актер Александр Голубев, ему было всего 57 лет", — сказал он. Александр Голубев — заслуженный артист России, работал в Московском театре оперетты с 1995 года. Сыграл в мюзиклах "Метро" (Александр), "Нотр-Дам де Пари" (Фролло), "Монте-Кристо" (Бертуччо), "Граф Орлов" (князь Радзивилл). Кроме того, актер снялся в нескольких фильмах, включая "День выборов" и "Горько!", а также в сериале "Интерны".
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Культура, Россия, Москва
Умер актер из мюзикла "Нотр-Дам де Пари" Александр Голубев

Актер Московского театра оперетты Александр Голубев умер в возрасте 57 лет

© Фото : Московский государственный академический театр опереттыАктер Александр Голубев
Актер Александр Голубев - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© Фото : Московский государственный академический театр оперетты
Актер Александр Голубев. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Актер Московского театра оперетты Александр Голубев умер на 58-м году жизни, сообщил РИА Новости директор учреждения Владимир Тартаковский.
«
"Да, к сожалению, действительно вчера ночью скончался наш актер Александр Голубев, ему было всего 57 лет", — сказал он.
Александр Голубев — заслуженный артист России, работал в Московском театре оперетты с 1995 года. Сыграл в мюзиклах "Метро" (Александр), "Нотр-Дам де Пари" (Фролло), "Монте-Кристо" (Бертуччо), "Граф Орлов" (князь Радзивилл).
Кроме того, актер снялся в нескольких фильмах, включая "День выборов" и "Горько!", а также в сериале "Интерны".
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