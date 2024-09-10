https://ria.ru/20240910/gladkov-1971943592.html
Гладков опроверг информацию о захвате ВСУ села Журавлевка
Гладков опроверг информацию о захвате ВСУ села Журавлевка - РИА Новости, 10.09.2024
Гладков опроверг информацию о захвате ВСУ села Журавлевка
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что информация о захвате ВСУ села Журавлевка Белгородского района является ложной, отметив, что... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T21:31
2024-09-10T21:31
2024-09-10T21:31
происшествия
белгородская область
белгородский район
вячеслав гладков
вооруженные силы украины
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БЕЛГОРОД, 10 сен - РИА Новости. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что информация о захвате ВСУ села Журавлевка Белгородского района является ложной, отметив, что ситуация на границе непростая. Глава региона ответил на вопрос жителей по поводу ситуации в селе Журавлевка. Как подчеркнул Гладков, поступает много непроверенной информации по этому поводу. "Дорогие друзья, не верьте непроверенным новостям из странных источников информации. Информации поступает много, много непроверенной, много лживой. Поэтому Журавлевка - у нас то же самое, что и год, и полтора, и два года назад. Мы отселили всех жителей, и там не находится сейчас ни одного человека. Да, ситуация непростая, идут бои, но она как была, так и останется навсегда российской территорией. На ней нет врага, она под нашим контролем", - сказал Гладков в видеосообщении в Telegram-канале.
https://ria.ru/20240827/gladkov-1968690649.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, белгородская область, белгородский район, вячеслав гладков, вооруженные силы украины
Происшествия, Белгородская область, Белгородский район, Вячеслав Гладков, Вооруженные силы Украины
Гладков опроверг информацию о захвате ВСУ села Журавлевка
Гладков назвал информацию о захвате ВСУ приграничного села Журавлевка ложной