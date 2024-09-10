"Против нас". В Германии сделали неожиданное заявление о Зеленском
Экс-полковник ФРГ Тиле: Зеленский ведет информационную войну против Германии
© Britta PedersenВладимир Зеленский и Олаф Шольц
© Britta Pedersen
Владимир Зеленский и Олаф Шольц. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен —РИА Новости. Зеленский ведет информационную войну против Германии с целью добиться большей военной поддержки со стороны Берлина, заявил полковник в отставке Ральф Тиле в интервью немецкому телеканалу N-TV.
"Зеленский ведет против нас постоянную информационную войну. Он использует СМИ, с помощью которых он хочет заставить нас поставлять Украине оружие большей дальности. Фактически он хочет сделать нас участниками войны с Россией", — сказал Тиле.
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Он уточнил, что сценарий войны с Россией должен противоречить целям немецких политиков, если те все еще заинтересованы в благополучии своей страны.
"Это (желание Зеленского — Прим. ред.) противоречит интересам, которые я должен был бы представлять, будь я политиком в Германии. Нужно беспокоиться о процветании и здоровье нашего народа. Я не хочу, чтобы Германия стала участником войны с Россией", — резюмировал полковник.
Ранее газета La Repubblica сообщила, что канцлер Германии готовит свой план по завершению боевых действий на Украине. Приближенный к немецкому правительству источник сообщил обозревателям, что план может включать территориальные уступки со стороны Украины. На прошлой неделе Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооруженного конфликта на Украине.
Пресс-секретарь президента РоссииДмитрий Песков заявил, что в Кремле видели сообщения о подготовке Шольцем плана урегулирования, но не знают деталей. По его словам, Россия не отмахивается ни от каких инициатив, но нужно знать детали плана. Кроме того, очертания разрешения конфликта на Украине мирными средствами пока не прослеживаются, заявлений со стороны "дирижера" Запада нет.