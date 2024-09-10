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Германии грозит деиндустриализация, показало исследование - РИА Новости, 10.09.2024
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18:38 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/germaniya-1971922056.html
Германии грозит деиндустриализация, показало исследование
Германии грозит деиндустриализация, показало исследование - РИА Новости, 10.09.2024
Германии грозит деиндустриализация, показало исследование
Германии грозит деиндустриализация, в среднесрочной перспективе под угрозой окажется пятая часть создаваемой в стране продукции, сообщается в проведенном по... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T18:38
2024-09-10T18:38
германия
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БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Германии грозит деиндустриализация, в среднесрочной перспективе под угрозой окажется пятая часть создаваемой в стране продукции, сообщается в проведенном по заказу Германского промышленного союза (BDI) исследовании компании Boston Consulting Group и Института экономики Германии (IW). "Если ситуация не изменится, процесс деиндустриализации в Германии в ближайшие годы может ускориться", - говорится в исследовании. Так, по оценке авторов исследования, под угрозой в среднесрочной перспективе находится пятая часть создаваемой в Германии продукции - в первую очередь, из-за высоких цен на энергоносители, сокращения рынков сбыта, бюрократии, стареющей инфраструктуры и нехватки рабочей силы. В частности, исследователи полагают, что немецкая автоиндустрия может уступить свою долю рынка новым конкурентам из Китая, в то время как в области основных технологий будущего, связанных с климатической нейтральностью, ФРГ рискует проиграть таким странам, как США и КНР. "Германия может продолжить свою историю в качестве успешной индустриальной страны, но для этого ей необходимо преобразовать значительную часть существующей цепочки добавленной стоимости", - отмечается в исследовании. Для достижения этой цели учёные, несмотря на разгар производственного кризиса и невыгодные цены на энергоносители, предлагают энергоёмким компаниям "развивать свои предприятия в направлении климатической нейтральности". Для этих целей, как полагают авторы исследования, Германии необходимы дополнительные инвестиции в размере 1,4 миллиарда евро до 2030 года. Президент РФ Владимир Путин отмечал ранее, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
https://ria.ru/20240904/ekonomika-1970362304.html
https://ria.ru/20240903/germaniya-1970085458.html
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германия, boston consulting group, в мире
Германия, Boston Consulting Group, В мире
Германии грозит деиндустриализация, показало исследование

Исследование: Германии грозит деиндустриализация в среднесрочной перспективе

© AP Photo / Matthias SchraderРабота машиностроительного завода в Германии
Работа машиностроительного завода в Германии - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Matthias Schrader
Работа машиностроительного завода в Германии. Архивное фото
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БЕРЛИН, 10 сен - РИА Новости. Германии грозит деиндустриализация, в среднесрочной перспективе под угрозой окажется пятая часть создаваемой в стране продукции, сообщается в проведенном по заказу Германского промышленного союза (BDI) исследовании компании Boston Consulting Group и Института экономики Германии (IW).
"Если ситуация не изменится, процесс деиндустриализации в Германии в ближайшие годы может ускориться", - говорится в исследовании. Так, по оценке авторов исследования, под угрозой в среднесрочной перспективе находится пятая часть создаваемой в Германии продукции - в первую очередь, из-за высоких цен на энергоносители, сокращения рынков сбыта, бюрократии, стареющей инфраструктуры и нехватки рабочей силы.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
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В частности, исследователи полагают, что немецкая автоиндустрия может уступить свою долю рынка новым конкурентам из Китая, в то время как в области основных технологий будущего, связанных с климатической нейтральностью, ФРГ рискует проиграть таким странам, как США и КНР.
"Германия может продолжить свою историю в качестве успешной индустриальной страны, но для этого ей необходимо преобразовать значительную часть существующей цепочки добавленной стоимости", - отмечается в исследовании. Для достижения этой цели учёные, несмотря на разгар производственного кризиса и невыгодные цены на энергоносители, предлагают энергоёмким компаниям "развивать свои предприятия в направлении климатической нейтральности".
Для этих целей, как полагают авторы исследования, Германии необходимы дополнительные инвестиции в размере 1,4 миллиарда евро до 2030 года.
Президент РФ Владимир Путин отмечал ранее, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада — ухудшить жизнь миллионов человек.
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