https://ria.ru/20240910/gensek-1971949247.html
Гутерреш осудил израильский удар по лагерю беженцев в Газе
Гутерреш осудил израильский удар по лагерю беженцев в Газе - РИА Новости, 10.09.2024
Гутерреш осудил израильский удар по лагерю беженцев в Газе
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осуждает удар Израиля по району Аль-Маваси, где, по данным СМИ, погибли десятки человек, сообщил его официальный... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T22:34
2024-09-10T22:34
2024-09-10T22:34
в мире
израиль
стефан дюжаррик
антониу гутерреш
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хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 10 сен – РИА Новости. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш осуждает удар Израиля по району Аль-Маваси, где, по данным СМИ, погибли десятки человек, сообщил его официальный представитель Стефан Дюжаррик. Ранее во вторник палестинский телеканал "Аль-Акса" со ссылкой на начальника отдела снабжения гражданской обороны Газы сообщил о гибели по меньшей мере 40 человек в результате израильского удара по району Аль-Маваси, который административно относится к городу Хан-Юнис, пострадали по меньшей мере 60 человек. Как сообщили силы гражданской обороны Газы, израильский удар пришелся по палаткам с внутренне перемещенными лицами. В свою очередь, израильская армия заявила, что ВВС Израиля нанесли удар по командному центру членов ХАМАС. "Генеральный секретарь глубоко встревожен продолжающейся гибелью людей в Газе. Он решительно осуждает сегодняшний израильский авиаудар по специально отведенной Израилем зоне для перемещенных лиц в Хан-Юнис", - сказал Дюжаррик в ходе брифинга для журналистов.
https://ria.ru/20240910/konflikt-1915630213.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Лагерь с беженцами в районе Аль-Маваси на юге Газы после израильского удара
Не менее 40 человек погибли, 60 пострадали в результате израильского удара по лагерю с беженцами в районе Аль-Маваси в Хан-Юнисе на юге Газы, сообщил палестинский телеканал "Аль-Акса". Как передает корреспондент РИА Новости, беженцы вручную разбирали завалы в надежде спасти оказавшихся под завалами родных, близких и соседей. "Это побоище, как вы сами видите", - рассказал агентству один из очевидцев.
2024-09-10T22:34
true
PT0M40S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, израиль, стефан дюжаррик, антониу гутерреш, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Стефан Дюжаррик, Антониу Гутерреш, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Гутерреш осудил израильский удар по лагерю беженцев в Газе
Генсек ООН Гутерреш осудил удар Израиля по району Аль-Маваси