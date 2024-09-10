Генсек ЛАГ обвинил мировые державы в нежелании остановить Израиль
Генсек ЛАГ: крупнейшие державы мира не могут или не хотят остановить Израиль
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт. Архивное фото
КАИР, 10 сен - РИА Новости. Крупнейшие мировые державы не могут или не хотят остановить действия Израиля против Палестины, заявил генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт в ходе открытия заседания глав МИД ЛАГ, проходящего во вторник Каире.
"Крупнейшие державы мира либо не хотят оказать давление на Израиль, либо не могут остановить это издевательство и жестокость", - сказал Абуль Гейт.
Генсек ЛАГ при этом подчеркнул, что прекращение огня в секторе Газа уже не только арабское требование, но и мировое. Он также отметил в ходе выступления, что арабский мир поддерживает позицию Египта о недопустимости израильского присутствия в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта.
По его словам, Израиль нацелен на ликвидацию палестинской проблемы, совершение этнической чистки и перемещение палестинцев.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали почти 95 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.