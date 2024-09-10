https://ria.ru/20240910/gensek-1971855565.html

Генсек ЛАГ обвинил мировые державы в нежелании остановить Израиль

Генсек ЛАГ обвинил мировые державы в нежелании остановить Израиль - РИА Новости, 10.09.2024

Генсек ЛАГ обвинил мировые державы в нежелании остановить Израиль

Крупнейшие мировые державы не могут или не хотят остановить действия Израиля против Палестины, заявил генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт в... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T15:36

2024-09-10T15:36

2024-09-10T15:36

в мире

израиль

египет

палестина

ахмед абуль гейт

лига арабских государств

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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КАИР, 10 сен - РИА Новости. Крупнейшие мировые державы не могут или не хотят остановить действия Израиля против Палестины, заявил генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт в ходе открытия заседания глав МИД ЛАГ, проходящего во вторник Каире. "Крупнейшие державы мира либо не хотят оказать давление на Израиль, либо не могут остановить это издевательство и жестокость", - сказал Абуль Гейт. Генсек ЛАГ при этом подчеркнул, что прекращение огня в секторе Газа уже не только арабское требование, но и мировое. Он также отметил в ходе выступления, что арабский мир поддерживает позицию Египта о недопустимости израильского присутствия в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта. По его словам, Израиль нацелен на ликвидацию палестинской проблемы, совершение этнической чистки и перемещение палестинцев. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали почти 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240904/netanjahu-1970588016.html

https://ria.ru/20240910/gaza-1971832184.html

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в мире, израиль, египет, палестина, ахмед абуль гейт, лига арабских государств, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году