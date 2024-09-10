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Генсек ЛАГ обвинил мировые державы в нежелании остановить Израиль - РИА Новости, 10.09.2024
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15:36 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/gensek-1971855565.html
Генсек ЛАГ обвинил мировые державы в нежелании остановить Израиль
Генсек ЛАГ обвинил мировые державы в нежелании остановить Израиль - РИА Новости, 10.09.2024
Генсек ЛАГ обвинил мировые державы в нежелании остановить Израиль
Крупнейшие мировые державы не могут или не хотят остановить действия Израиля против Палестины, заявил генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт в... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T15:36
2024-09-10T15:36
в мире
израиль
египет
палестина
ахмед абуль гейт
лига арабских государств
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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КАИР, 10 сен - РИА Новости. Крупнейшие мировые державы не могут или не хотят остановить действия Израиля против Палестины, заявил генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт в ходе открытия заседания глав МИД ЛАГ, проходящего во вторник Каире. "Крупнейшие державы мира либо не хотят оказать давление на Израиль, либо не могут остановить это издевательство и жестокость", - сказал Абуль Гейт. Генсек ЛАГ при этом подчеркнул, что прекращение огня в секторе Газа уже не только арабское требование, но и мировое. Он также отметил в ходе выступления, что арабский мир поддерживает позицию Египта о недопустимости израильского присутствия в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта. По его словам, Израиль нацелен на ликвидацию палестинской проблемы, совершение этнической чистки и перемещение палестинцев. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали почти 95 тысяч человек. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240904/netanjahu-1970588016.html
https://ria.ru/20240910/gaza-1971832184.html
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в мире, израиль, египет, палестина, ахмед абуль гейт, лига арабских государств, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Египет, Палестина, Ахмед Абуль Гейт, Лига арабских государств, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Генсек ЛАГ обвинил мировые державы в нежелании остановить Израиль

Генсек ЛАГ: крупнейшие державы мира не могут или не хотят остановить Израиль

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкГенеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт
Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Генеральный секретарь Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт. Архивное фото
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КАИР, 10 сен - РИА Новости. Крупнейшие мировые державы не могут или не хотят остановить действия Израиля против Палестины, заявил генсек Лиги арабских государств (ЛАГ) Ахмед Абуль Гейт в ходе открытия заседания глав МИД ЛАГ, проходящего во вторник Каире.
"Крупнейшие державы мира либо не хотят оказать давление на Израиль, либо не могут остановить это издевательство и жестокость", - сказал Абуль Гейт.
Заседание министров иностранных дел Лиги арабских государств в Каире - РИА Новости, 1920, 04.09.2024
Нетаньяху не хочет соглашения о прекращении огня в Газе, заявили в ЛАГ
4 сентября, 17:32
Генсек ЛАГ при этом подчеркнул, что прекращение огня в секторе Газа уже не только арабское требование, но и мировое. Он также отметил в ходе выступления, что арабский мир поддерживает позицию Египта о недопустимости израильского присутствия в Филадельфийском коридоре на границе сектора Газа и Египта.
По его словам, Израиль нацелен на ликвидацию палестинской проблемы, совершение этнической чистки и перемещение палестинцев.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным министерства здравоохранения Газы, число погибших при израильских ударах по анклаву с 7 октября превысило 41 тысячу, пострадали почти 95 тысяч человек.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утверждённой СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Сектор Газа - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Число погибших при израильских ударах по Газе превысило 41 тысячу
Вчера, 14:27
 
В миреИзраильЕгипетПалестинаАхмед Абуль ГейтЛига арабских государствХАМАСОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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