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В Кремле объяснили, почему Путин не поедет на Генассамблею ООН
В Кремле объяснили, почему Путин не поедет на Генассамблею ООН - РИА Новости, 10.09.2024
В Кремле объяснили, почему Путин не поедет на Генассамблею ООН
Президент Владимир Путин не поедет на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, так как сегодня США — не лучшее направление для поездок российского лидера,... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T03:42
2024-09-10T03:42
2024-09-10T09:07
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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин не поедет на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, так как сегодня США — не лучшее направление для поездок российского лидера, объяснил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Он не ездит последние годы. Потом все-таки сейчас США — это, кстати говоря, страна, которая не лучшим образом выполняет свои обязательства как страны — штаб-квартиры ООН. Поэтому сейчас, наверное, это не лучшее направление для поездок", — сказал он.Так представитель Кремля ответил на вопрос, почему Путин вновь решил не выступать на ГА ООН.Президент ранее утвердил состав российской делегации из десяти человек на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет 22-23 сентября в Нью-Йорке. Возглавит делегацию министр иностранных дел Сергей Лавров.Москва неоднократно указывала на проблемы с выдачей американских виз, в первую очередь дипломатам, командированным в ООН, в связи с чем заявляла о необходимости запустить арбитраж против США. В конце марта 2023 года Полянский сообщил РИА Новости, что российская сторона рассчитывает на скорейший запуск генсеком организации такой процедуры.
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генеральная ассамблея оон, оон, нью-йорк (город), владимир путин, дмитрий песков, сша, россия, сергей лавров
Генеральная Ассамблея ООН, ООН, Нью-Йорк (город), Владимир Путин, Дмитрий Песков, США, Россия, Сергей Лавров
В Кремле объяснили, почему Путин не поедет на Генассамблею ООН
Песков: Путин не поедет на ГА ООН, так как США — не лучшая страна для визита