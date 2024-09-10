https://ria.ru/20240910/genassambleya_oon-1971728546.html

В Кремле объяснили, почему Путин не поедет на Генассамблею ООН

В Кремле объяснили, почему Путин не поедет на Генассамблею ООН - РИА Новости, 10.09.2024

В Кремле объяснили, почему Путин не поедет на Генассамблею ООН

Президент Владимир Путин не поедет на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, так как сегодня США — не лучшее направление для поездок российского лидера,... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T03:42

2024-09-10T03:42

2024-09-10T09:07

генеральная ассамблея оон

оон

нью-йорк (город)

владимир путин

дмитрий песков

сша

россия

сергей лавров

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МОСКВА, 10 сен — РИА Новости. Президент Владимир Путин не поедет на заседание Генассамблеи ООН в Нью-Йорке, так как сегодня США — не лучшее направление для поездок российского лидера, объяснил РИА Новости пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков."Он не ездит последние годы. Потом все-таки сейчас США — это, кстати говоря, страна, которая не лучшим образом выполняет свои обязательства как страны — штаб-квартиры ООН. Поэтому сейчас, наверное, это не лучшее направление для поездок", — сказал он.Так представитель Кремля ответил на вопрос, почему Путин вновь решил не выступать на ГА ООН.Президент ранее утвердил состав российской делегации из десяти человек на 79-ю сессию Генеральной Ассамблеи ООН, которая пройдет 22-23 сентября в Нью-Йорке. Возглавит делегацию министр иностранных дел Сергей Лавров.Москва неоднократно указывала на проблемы с выдачей американских виз, в первую очередь дипломатам, командированным в ООН, в связи с чем заявляла о необходимости запустить арбитраж против США. В конце марта 2023 года Полянский сообщил РИА Новости, что российская сторона рассчитывает на скорейший запуск генсеком организации такой процедуры.

https://ria.ru/20240909/oon-1971565836.html

нью-йорк (город)

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генеральная ассамблея оон, оон, нью-йорк (город), владимир путин, дмитрий песков, сша, россия, сергей лавров