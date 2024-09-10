https://ria.ru/20240910/fukusima-1971733503.html

СМИ: оператор "Фукусимы" возобновил эксперимент по извлечению топлива

СМИ: оператор "Фукусимы" возобновил эксперимент по извлечению топлива - РИА Новости, 10.09.2024

СМИ: оператор "Фукусимы" возобновил эксперимент по извлечению топлива

Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии TEPCO приступила к экспериментальному извлечению фрагмента расплавленного ядерного топлива РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T05:33

2024-09-10T05:33

2024-09-10T05:33

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ТОКИО, 10 сен – РИА Новости. Компания-оператор аварийной АЭС "Фукусима-1" на северо-востоке Японии TEPCO приступила к экспериментальному извлечению фрагмента расплавленного ядерного топлива из второго энергоблока, сообщает агентство Киодо. "6 сентября после того, как была полностью завершена наша собственная "перепроверка и верификация общего процесса работы" и "дополнительный пересмотр инструкций", 7 сентября мы приступили к работам по сборке направляющей трубы. Работы были завершены к 8 сентября, а 9 сентября председатель правления нашей компании и президент компании по продвижению демонтажа АЭС "Фукусима-1" выполнили проверку с использованием камеры в дистанционном пункте управления", - говорится в пресс-релизе компании, обнародованном накануне начала эксперимента. Изначально TEPCO планировала начать эксперимент по извлечению фрагмента расплавленного ядерного топлива 22 августа. Согласно модели эксперимента, через отверстие в первичной защитной оболочке ядерного реактора второго энергоблока будет запущен специальный телескопический прибор с захватным механизмом на конце, способный увеличиваться в длину на 22 метра. Затем, как ожидалось, со дна будет захвачен фрагмент весом не более трех граммов. Процесс, по оценкам специалистов, должен был занять три недели. В качестве направляющей для механизма предполагалось использовать специальную трубу, состоящую из пяти частей. В ходе сборки трубы сотрудники компании-подрядчика установили части в неправильной последовательности, что и было замечено лишь перед началом эксперимента. В результате подготовка была остановлена. В марте 2011 года после крупнейшего землетрясения магнитудой 9,0 на северо-восток Японии обрушилась гигантская волна цунами, высота которой доходила до 15 метров и выше. Вода затопила систему энергоснабжения АЭС "Фукусима-1" и вывела из строя систему охлаждения реакторов. Во время аварии на первом, третьем и четвертом реакторах произошли взрывы водорода. На первом энергоблоке в результате взрыва была разрушена крыша. Для недопущения выброса радионуклидов в атмосферу осенью того же года над энергоблоком был возведен защитный купол. На первом, втором и третьем реакторе произошло расплавление ядерного топлива. По оценкам TEPCO, в ближайшие 10 лет им предстоит решить задачу по извлечению, в общей сложности, примерно 800 тонн расплавленного ядерного топлива и обломков. Авария на станции была признана крупнейшей после аварии на Чернобыле. Неподготовленность к ситуации привела к тому, что были допущены серьезные ошибки как на самой станции, так и в организации эвакуации населения. По оценкам оператора АЭС "Фукусима-1" компании ТЕРСО, на окончательную ликвидацию последствий аварии на станции и демонтаж реакторов уйдет 40 лет.

https://ria.ru/20240816/magate-1966572557.html

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япония, чернобыль, фукусима-1, терсо, tepco, в мире