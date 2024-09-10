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Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде c космическими туристами - РИА Новости, 10.09.2024
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Наука
 
13:27 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/falcon-1971820853.html
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде c космическими туристами
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде c космическими туристами - РИА Новости, 10.09.2024
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде c космическими туристами
Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с экипажем из четырех непрофессиональных астронавтов стартовала во Флориде, компания SpaceX ведет... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T13:27
2024-09-10T13:27
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с экипажем из четырех непрофессиональных астронавтов стартовала во Флориде, компания SpaceX ведет прямую трансляцию. Старт корабля был дан в 5.23 по времени Восточного Побережья США (12.23 мск). Ранее запуск по меньшей мере дважды откладывался по техническим и погодным условиям. Во вторник запуск также был перенесен на два часа. За трансляцией запуска в соцсети Х следили более 1,5 миллиона человек. На борту Crew Dragon находятся космические туристы - оплативший получившей название Polaris Dawn миссию бизнесмен капитан-корабля Джаред Айзекман, бывший военный летчик Стотт "Кидд" Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и бывшая медикобиологический руководитель полетов НАСА, а ныне главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Манон. Ракета Falcon 9 выводит Crew Dragon на переходную орбиту, после чего на собственной тяге он должен подняться на рекордные 1400 километров от Земли. Ранее рекорд удаленности пилотируемой миссии принадлежал миссии Gеmini 11 - тогда экипаж из двух астронавтов НАСА побывал на удалении 1373 километров над Землей. Планируется, что Polaris Dawn будет продолжаться пять дней - за это время астронавты планируют совершить выход в открытый космос - первый в истории в исполнении космических туристов, а также провести ряд научных экспериментов.
https://ria.ru/20240717/spacex-1960141932.html
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космос - риа наука, флорида, земля, сша, spacex, наса
Наука, Космос - РИА Наука, Флорида, Земля, США, SpaceX, НАСА
Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде c космическими туристами

Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с миссией космических туристов

© SpaceXСтарт ракеты-носителя Falcon 9
Старт ракеты-носителя Falcon 9 - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© SpaceX
Старт ракеты-носителя Falcon 9. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с экипажем из четырех непрофессиональных астронавтов стартовала во Флориде, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.
Старт корабля был дан в 5.23 по времени Восточного Побережья США (12.23 мск). Ранее запуск по меньшей мере дважды откладывался по техническим и погодным условиям. Во вторник запуск также был перенесен на два часа.
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За трансляцией запуска в соцсети Х следили более 1,5 миллиона человек.
На борту Crew Dragon находятся космические туристы - оплативший получившей название Polaris Dawn миссию бизнесмен капитан-корабля Джаред Айзекман, бывший военный летчик Стотт "Кидд" Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и бывшая медикобиологический руководитель полетов НАСА, а ныне главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Манон.
Ракета Falcon 9 выводит Crew Dragon на переходную орбиту, после чего на собственной тяге он должен подняться на рекордные 1400 километров от Земли. Ранее рекорд удаленности пилотируемой миссии принадлежал миссии Gеmini 11 - тогда экипаж из двух астронавтов НАСА побывал на удалении 1373 километров над Землей.
Планируется, что Polaris Dawn будет продолжаться пять дней - за это время астронавты планируют совершить выход в открытый космос - первый в истории в исполнении космических туристов, а также провести ряд научных экспериментов.
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