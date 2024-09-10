https://ria.ru/20240910/falcon-1971820853.html

Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде c космическими туристами

Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде c космическими туристами - РИА Новости, 10.09.2024

Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде c космическими туристами

Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с экипажем из четырех непрофессиональных астронавтов стартовала во Флориде, компания SpaceX ведет... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T13:27

2024-09-10T13:27

2024-09-10T13:27

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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с экипажем из четырех непрофессиональных астронавтов стартовала во Флориде, компания SpaceX ведет прямую трансляцию. Старт корабля был дан в 5.23 по времени Восточного Побережья США (12.23 мск). Ранее запуск по меньшей мере дважды откладывался по техническим и погодным условиям. Во вторник запуск также был перенесен на два часа. За трансляцией запуска в соцсети Х следили более 1,5 миллиона человек. На борту Crew Dragon находятся космические туристы - оплативший получившей название Polaris Dawn миссию бизнесмен капитан-корабля Джаред Айзекман, бывший военный летчик Стотт "Кидд" Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и бывшая медикобиологический руководитель полетов НАСА, а ныне главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Манон. Ракета Falcon 9 выводит Crew Dragon на переходную орбиту, после чего на собственной тяге он должен подняться на рекордные 1400 километров от Земли. Ранее рекорд удаленности пилотируемой миссии принадлежал миссии Gеmini 11 - тогда экипаж из двух астронавтов НАСА побывал на удалении 1373 километров над Землей. Планируется, что Polaris Dawn будет продолжаться пять дней - за это время астронавты планируют совершить выход в открытый космос - первый в истории в исполнении космических туристов, а также провести ряд научных экспериментов.

https://ria.ru/20240717/spacex-1960141932.html

https://ria.ru/20240906/orbita-1970984640.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

космос - риа наука, флорида, земля, сша, spacex, наса