Ракета Falcon 9 стартовала во Флориде c космическими туристами
Ракета-носитель Falcon 9 стартовала во Флориде с миссией космических туристов
© SpaceXСтарт ракеты-носителя Falcon 9
© SpaceX
Старт ракеты-носителя Falcon 9. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Ракета-носитель Falcon 9 с космическим кораблем Crew Dragon с экипажем из четырех непрофессиональных астронавтов стартовала во Флориде, компания SpaceX ведет прямую трансляцию.
Старт корабля был дан в 5.23 по времени Восточного Побережья США (12.23 мск). Ранее запуск по меньшей мере дважды откладывался по техническим и погодным условиям. Во вторник запуск также был перенесен на два часа.
За трансляцией запуска в соцсети Х следили более 1,5 миллиона человек.
На борту Crew Dragon находятся космические туристы - оплативший получившей название Polaris Dawn миссию бизнесмен капитан-корабля Джаред Айзекман, бывший военный летчик Стотт "Кидд" Потит, руководитель программы подготовки астронавтов компании SpaceX Сара Гиллис и бывшая медикобиологический руководитель полетов НАСА, а ныне главный инженер по космическим операциям SpaceX Анна Манон.
Ракета Falcon 9 выводит Crew Dragon на переходную орбиту, после чего на собственной тяге он должен подняться на рекордные 1400 километров от Земли. Ранее рекорд удаленности пилотируемой миссии принадлежал миссии Gеmini 11 - тогда экипаж из двух астронавтов НАСА побывал на удалении 1373 километров над Землей.
Планируется, что Polaris Dawn будет продолжаться пять дней - за это время астронавты планируют совершить выход в открытый космос - первый в истории в исполнении космических туристов, а также провести ряд научных экспериментов.