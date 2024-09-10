https://ria.ru/20240910/evroparlament-1971884929.html

В Европарламенте потребовали провести дебаты о пытках в Польше

В Европарламенте потребовали провести дебаты о пытках в Польше - РИА Новости, 10.09.2024

В Европарламенте потребовали провести дебаты о пытках в Польше

Депутаты Европейского парламента требуют проведения дебатов о применении пыток в Польше в период правления Дональда Туска, сообщил РИА Новости один из... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:48

2024-09-10T16:48

2024-09-10T16:48

в мире

польша

дональд туск

мариуш каминьский

анджей дуда

право и справедливость

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ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Депутаты Европейского парламента требуют проведения дебатов о применении пыток в Польше в период правления Дональда Туска, сообщил РИА Новости один из европарламентариев. "Фракция Европейских консерваторов и реформаторов (в нее входит польская оппозиционная партия "Право и справедливость" - ред.) подали заявление о проведении дебатов в Европейском парламенте", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что речь идет о "резком нарушении верховенства права" и "применении пыток" в Польше во время правления Дональда Туска". По словам Европейского парламентария, в числе претензий к правительству Туска относится заключение в тюрьму экс-главы польского МВД Мариуша Каминьского и его бывшего заместителя Мачея Вонсика. В прошлом году Каминьский и Вонсик были приговорены к тюремному заключению за злоупотребление служебным положением и лишены мандатов депутатов сейма Польши, но помилованы президентом Польши Анджеем Дудой и выбраны в Европейский парламент от Польши. В настоящее время претензии к ним есть у комиссии по расследованию злоупотреблений при выдаче виз польскими консульствами.

https://ria.ru/20240910/tusk-1971827680.html

https://ria.ru/20240901/polsha-1969771395.html

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в мире, польша, дональд туск, мариуш каминьский, анджей дуда, право и справедливость