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В Европарламенте потребовали провести дебаты о пытках в Польше - РИА Новости, 10.09.2024
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16:48 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/evroparlament-1971884929.html
В Европарламенте потребовали провести дебаты о пытках в Польше
В Европарламенте потребовали провести дебаты о пытках в Польше - РИА Новости, 10.09.2024
В Европарламенте потребовали провести дебаты о пытках в Польше
Депутаты Европейского парламента требуют проведения дебатов о применении пыток в Польше в период правления Дональда Туска, сообщил РИА Новости один из... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:48
2024-09-10T16:48
в мире
польша
дональд туск
мариуш каминьский
анджей дуда
право и справедливость
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ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Депутаты Европейского парламента требуют проведения дебатов о применении пыток в Польше в период правления Дональда Туска, сообщил РИА Новости один из европарламентариев. "Фракция Европейских консерваторов и реформаторов (в нее входит польская оппозиционная партия "Право и справедливость" - ред.) подали заявление о проведении дебатов в Европейском парламенте", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что речь идет о "резком нарушении верховенства права" и "применении пыток" в Польше во время правления Дональда Туска". По словам Европейского парламентария, в числе претензий к правительству Туска относится заключение в тюрьму экс-главы польского МВД Мариуша Каминьского и его бывшего заместителя Мачея Вонсика. В прошлом году Каминьский и Вонсик были приговорены к тюремному заключению за злоупотребление служебным положением и лишены мандатов депутатов сейма Польши, но помилованы президентом Польши Анджеем Дудой и выбраны в Европейский парламент от Польши. В настоящее время претензии к ним есть у комиссии по расследованию злоупотреблений при выдаче виз польскими консульствами.
https://ria.ru/20240910/tusk-1971827680.html
https://ria.ru/20240901/polsha-1969771395.html
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в мире, польша, дональд туск, мариуш каминьский, анджей дуда, право и справедливость
В мире, Польша, Дональд Туск, Мариуш Каминьский, Анджей Дуда, Право и справедливость
В Европарламенте потребовали провести дебаты о пытках в Польше

Депутаты ЕП требуют провести дебаты о пытках в Польше во время правления Туска

© AP Photo / Mindaugas KulbisДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 10 сен - РИА Новости. Депутаты Европейского парламента требуют проведения дебатов о применении пыток в Польше в период правления Дональда Туска, сообщил РИА Новости один из европарламентариев.
"Фракция Европейских консерваторов и реформаторов (в нее входит польская оппозиционная партия "Право и справедливость" - ред.) подали заявление о проведении дебатов в Европейском парламенте", - рассказал собеседник агентства. Он пояснил, что речь идет о "резком нарушении верховенства права" и "применении пыток" в Польше во время правления Дональда Туска".
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По словам Европейского парламентария, в числе претензий к правительству Туска относится заключение в тюрьму экс-главы польского МВД Мариуша Каминьского и его бывшего заместителя Мачея Вонсика.
В прошлом году Каминьский и Вонсик были приговорены к тюремному заключению за злоупотребление служебным положением и лишены мандатов депутатов сейма Польши, но помилованы президентом Польши Анджеем Дудой и выбраны в Европейский парламент от Польши. В настоящее время претензии к ним есть у комиссии по расследованию злоупотреблений при выдаче виз польскими консульствами.
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В миреПольшаДональд ТускМариуш КаминьскийАнджей ДудаПраво и справедливость
 
 
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