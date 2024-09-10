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Эстония будет выдавать пособия только недавно прибывшим в страну украинцам - РИА Новости, 10.09.2024
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16:04 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/estonia-1971865860.html
Эстония будет выдавать пособия только недавно прибывшим в страну украинцам
Эстония будет выдавать пособия только недавно прибывшим в страну украинцам - РИА Новости, 10.09.2024
Эстония будет выдавать пособия только недавно прибывшим в страну украинцам
Эстония с 11 сентября будет предоставлять единовременное пособие на аренду жилья только тем украинским беженцам, которые недавно прибыли в страну, сообщает... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:04
2024-09-10T16:04
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Эстония с 11 сентября будет предоставлять единовременное пособие на аренду жилья только тем украинским беженцам, которые недавно прибыли в страну, сообщает телерадиовещательная компания ERR. "С этой среды департамент социального страхования намерен предоставлять единовременное пособие на аренду жилья только тем украинским беженцам, которые недавно прибыли в Эстонию", - говорится в публикации. Как отмечается, размер разовой компенсации составляет максимум 1 200 евро на домохозяйство. По данным ERR, в письме, направленном местным самоуправлениям, гендиректор департамента Марет Марипуу отметила, что в настоящее время в Эстонии проживает значительное количество украинских беженцев, которые находятся в стране уже более года и обратились за пособиями на аренду жилья после продления их первичного вида на жительство. По словам Марипуу, с 11 сентября компенсация за аренду может быть предоставлена только в том случае, если соответствующее заявление было подано в течение первых шести месяцев после получения вида на жительство в Эстонии впервые.
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в мире, жилье, эстония
В мире, Жилье, Эстония
Эстония будет выдавать пособия только недавно прибывшим в страну украинцам

ERR: Эстония с 11 сентября будет предоставлять пособие только беженцам с Украины

© РИА Новости / Владимир Федоренко | Перейти в медиабанкГосударственный флаг Эстонии
Государственный флаг Эстонии - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Эстония с 11 сентября будет предоставлять единовременное пособие на аренду жилья только тем украинским беженцам, которые недавно прибыли в страну, сообщает телерадиовещательная компания ERR.
"С этой среды департамент социального страхования намерен предоставлять единовременное пособие на аренду жилья только тем украинским беженцам, которые недавно прибыли в Эстонию", - говорится в публикации.
Как отмечается, размер разовой компенсации составляет максимум 1 200 евро на домохозяйство.
По данным ERR, в письме, направленном местным самоуправлениям, гендиректор департамента Марет Марипуу отметила, что в настоящее время в Эстонии проживает значительное количество украинских беженцев, которые находятся в стране уже более года и обратились за пособиями на аренду жилья после продления их первичного вида на жительство.
По словам Марипуу, с 11 сентября компенсация за аренду может быть предоставлена только в том случае, если соответствующее заявление было подано в течение первых шести месяцев после получения вида на жительство в Эстонии впервые.
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