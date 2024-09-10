https://ria.ru/20240910/ekspert-1971832872.html

В Приднестровье опасаются нападения со стороны Молдавии

В Приднестровье опасаются нападения со стороны Молдавии - РИА Новости, 10.09.2024

В Приднестровье опасаются нападения со стороны Молдавии

Приднестровье опасается нападения со стороны Молдавии, заявила во вторник директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:10

2024-09-10T14:10

2024-09-10T14:10

в мире

молдавия

кишинев

сша

вадим красносельский

майя санду

нато

обсе

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ТИРАСПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Приднестровье опасается нападения со стороны Молдавии, заявила во вторник директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова. "В интернете мы зачастую видим ролики о ночном передвижении военной техники в Молдове. Когда мы видим учения со странами НАТО, учения с натовскими генералами, то, конечно, здесь у любого нормального человека возникает вопрос, и не только на экспертном уровне, к чему готовится Молдова? И в данный момент, я считаю, что это самая высокая угроза и самый сильный риск – это военные действия со стороны Молдовы", - сказала Бобкова на заседании экспертного клуба газеты "Приднестровье". Эксперт также обратила внимание на то, что в Молдавии идет процесс милитаризации. По ее словам, многие страны сейчас помогают Кишиневу с покупкой оружия и боеприпасов. "Я вижу со стороны Молдовы и военные определенные действия, и экономические. Они являются достаточно сильной угрозой нашей независимости, нашему развитию, вообще существованию мирного нашего народа и нашего государства. При том, что президент Приднестровья Вадим Красносельский и многие другие политики неоднократно обращались в Молдову с тем, чтобы возобновить переговорный процесс. Как мы видим, нет не то что отклика, есть полное игнорирование и нагнетание", - отметила Бобкова. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.

https://ria.ru/20240903/pridnestrove-1970282559.html

https://ria.ru/20240910/moldaviya-1971792353.html

молдавия

кишинев

сша

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в мире, молдавия, кишинев, сша, вадим красносельский, майя санду, нато, обсе