Рейтинг@Mail.ru
В Приднестровье опасаются нападения со стороны Молдавии - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:10 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/ekspert-1971832872.html
В Приднестровье опасаются нападения со стороны Молдавии
В Приднестровье опасаются нападения со стороны Молдавии - РИА Новости, 10.09.2024
В Приднестровье опасаются нападения со стороны Молдавии
Приднестровье опасается нападения со стороны Молдавии, заявила во вторник директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T14:10
2024-09-10T14:10
в мире
молдавия
кишинев
сша
вадим красносельский
майя санду
нато
обсе
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930021139_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_bd96eb2ab7471d64aa5c62e050020382.jpg
ТИРАСПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Приднестровье опасается нападения со стороны Молдавии, заявила во вторник директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова. "В интернете мы зачастую видим ролики о ночном передвижении военной техники в Молдове. Когда мы видим учения со странами НАТО, учения с натовскими генералами, то, конечно, здесь у любого нормального человека возникает вопрос, и не только на экспертном уровне, к чему готовится Молдова? И в данный момент, я считаю, что это самая высокая угроза и самый сильный риск – это военные действия со стороны Молдовы", - сказала Бобкова на заседании экспертного клуба газеты "Приднестровье". Эксперт также обратила внимание на то, что в Молдавии идет процесс милитаризации. По ее словам, многие страны сейчас помогают Кишиневу с покупкой оружия и боеприпасов. "Я вижу со стороны Молдовы и военные определенные действия, и экономические. Они являются достаточно сильной угрозой нашей независимости, нашему развитию, вообще существованию мирного нашего народа и нашего государства. При том, что президент Приднестровья Вадим Красносельский и многие другие политики неоднократно обращались в Молдову с тем, чтобы возобновить переговорный процесс. Как мы видим, нет не то что отклика, есть полное игнорирование и нагнетание", - отметила Бобкова. Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии. В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе. Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
https://ria.ru/20240903/pridnestrove-1970282559.html
https://ria.ru/20240910/moldaviya-1971792353.html
молдавия
кишинев
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1c/1930021139_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_2d201a9739b575abc095497a68d0b97a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, кишинев, сша, вадим красносельский, майя санду, нато, обсе
В мире, Молдавия, Кишинев, США, Вадим Красносельский, Майя Санду, НАТО, ОБСЕ
В Приднестровье опасаются нападения со стороны Молдавии

Эксперт Бобкова: Приднестровье опасается нападения со стороны Молдавии

© РИА Новости / Артем Кулекин | Перейти в медиабанкГерб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Артем Кулекин
Перейти в медиабанк
Герб и флаги Приднестровской Молдавской Республики в Тирасполе
Читать ria.ru в
ТИРАСПОЛЬ, 10 сен - РИА Новости. Приднестровье опасается нападения со стороны Молдавии, заявила во вторник директор центра изучения миротворчества Приднестровского госуниверситета Елена Бобкова.
"В интернете мы зачастую видим ролики о ночном передвижении военной техники в Молдове. Когда мы видим учения со странами НАТО, учения с натовскими генералами, то, конечно, здесь у любого нормального человека возникает вопрос, и не только на экспертном уровне, к чему готовится Молдова? И в данный момент, я считаю, что это самая высокая угроза и самый сильный риск – это военные действия со стороны Молдовы", - сказала Бобкова на заседании экспертного клуба газеты "Приднестровье".
Тирасполь - РИА Новости, 1920, 03.09.2024
В Приднестровье ожидают новые формы давления от Молдавии
3 сентября, 15:20
Эксперт также обратила внимание на то, что в Молдавии идет процесс милитаризации. По ее словам, многие страны сейчас помогают Кишиневу с покупкой оружия и боеприпасов.
"Я вижу со стороны Молдовы и военные определенные действия, и экономические. Они являются достаточно сильной угрозой нашей независимости, нашему развитию, вообще существованию мирного нашего народа и нашего государства. При том, что президент Приднестровья Вадим Красносельский и многие другие политики неоднократно обращались в Молдову с тем, чтобы возобновить переговорный процесс. Как мы видим, нет не то что отклика, есть полное игнорирование и нагнетание", - отметила Бобкова.
Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. Кроме того, с приходом к власти партии "Действие и солидарность", неформальным лидером которой является президент Майя Санду, в стране стали часто проводиться учения с участием военных из США, Великобритании, Германии, Румынии.
В переговорах по приднестровскому урегулированию в формате "5+2" участвуют Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ - в качестве посредников, Евросоюз и США - как наблюдатели. Последнее заседание на уровне министров иностранных дел стран-посредников и наблюдателей прошло осенью 2019 года в Братиславе.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.
Здание президентского дворца в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
В Молдавии заявили о беспросветном кризисе в стране
Вчера, 11:56
 
В миреМолдавияКишиневСШАВадим КрасносельскийМайя СандуНАТООБСЕ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала