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В ДТП в Якутии погибли три человека
В ДТП в Якутии погибли три человека - РИА Новости, 10.09.2024
В ДТП в Якутии погибли три человека
Три человека скончались после аварии с автобусом во вторник на трассе Якутии, сообщает республиканское МЧС. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:36
2024-09-10T10:36
2024-09-10T10:36
происшествия
алданский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ХАБАРОВСК, 10 сен - РИА Новости. Три человека скончались после аварии с автобусом во вторник на трассе Якутии, сообщает республиканское МЧС. Во вторник на 540 километре ФАД "Лена" в Алданском районе произошло ДТП с участием пассажирского автобуса Higer. По предварительной информации, автобус направлялся из города Нерюнгри в город Алдан, съехал на обочину и перевернулся, уточняют спасатели. В автобусе находилось порядка 20 человек. МЧС республики сообщало ранее, что в больницу Алдана были доставлены 10 пострадавших в аварии. "Предварительно, в результате ДТП пострадали 11 человек. Еще три, к сожалению, погибли", - сообщается в официальном Telegram-канале спасателей.
алданский район
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РИА Новости
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происшествия, алданский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Алданский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В ДТП в Якутии погибли три человека
МЧС: в результате аварии с автобусом в Якутии погибли три человека