https://ria.ru/20240910/donetsk-1971937095.html

При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель

При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.09.2024

При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель

Мирный житель пострадал при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T20:26

2024-09-10T20:26

2024-09-10T20:26

специальная военная операция на украине

петровский район

донецк

донецкая народная республика

алексей кулемзин (донецк)

вооруженные силы украины

россия

происшествия

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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района со стороны украинских нацистов во дворе одного из домов по улице Кизильской получил ранения мужчина 1969 года рождения", - написал он. Кулемзин отметил, что пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями в одну из больниц города. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району не менее девяти снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20240910/gorlovka-1971858858.html

петровский район

донецк

донецкая народная республика

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петровский район, донецк, донецкая народная республика, алексей кулемзин (донецк), вооруженные силы украины, россия, происшествия