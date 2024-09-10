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При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель
При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель - РИА Новости, 10.09.2024
При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мирный житель пострадал при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T20:26
2024-09-10T20:26
2024-09-10T20:26
специальная военная операция на украине
петровский район
донецк
донецкая народная республика
алексей кулемзин (донецк)
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 10 сен - РИА Новости. Мирный житель пострадал при обстреле Петровского района Донецка со стороны украинских войск, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в Telegram-канале. "В результате обстрела Петровского района со стороны украинских нацистов во дворе одного из домов по улице Кизильской получил ранения мужчина 1969 года рождения", - написал он. Кулемзин отметил, что пострадавшего госпитализировали с осколочными ранениями в одну из больниц города. Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), ранее сообщало, что ВСУ с начала суток выпустили по этому району не менее девяти снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров. Петровский район расположен на западной окраине Донецка, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20240910/gorlovka-1971858858.html
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При украинском обстреле Донецка пострадал мирный житель
Мэр Кулемзин: при обстреле Петровского района Донецка пострадал мирный житель