https://ria.ru/20240910/dnr-1971809651.html

В ДНР заочно будут судить гражданку Грузии, воюющую на стороне ВСУ

В ДНР заочно будут судить гражданку Грузии, воюющую на стороне ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024

В ДНР заочно будут судить гражданку Грузии, воюющую на стороне ВСУ

Гражданку Грузии Русудан Иванеишвили, воюющую на стороне ВСУ, заочно будут судить в ДНР по обвинению в наемничестве, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:56

2024-09-10T12:56

2024-09-10T12:56

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Гражданку Грузии Русудан Иванеишвили, воюющую на стороне ВСУ, заочно будут судить в ДНР по обвинению в наемничестве, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданки Грузии Русудан Иванеишвили. Она заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. По версии следствия, с февраля 2022 по июль 2024 года Иванеишвили принимала участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника и получила вознаграждение, эквивалентное более чем 2,2 миллиона рублей. Иванеишвили была объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее на портале судов общей юрисдикции Москвы сообщалось, что Басманный суд заочно арестовал четырех иностранцев по статье о наемничестве. Были удовлетворены ходатайства о заключении под стражу Иванеишвили Р., Луадахи К., Елкава Т., Мюллера М. Согласно информации из открытых источников, в ВСУ служит снайпер "Грузинского национального легиона" Русудан Иванеишвили. В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наёмников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика, из которых 561 - прибывшие из Грузии.

https://ria.ru/20240603/naemnik-1950178939.html

https://ria.ru/20240612/arest-1952302416.html

https://ria.ru/20240617/sud-1953414703.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, грузия, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины