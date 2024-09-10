https://ria.ru/20240910/dnr-1971809651.html
В ДНР заочно будут судить гражданку Грузии, воюющую на стороне ВСУ
В ДНР заочно будут судить гражданку Грузии, воюющую на стороне ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
В ДНР заочно будут судить гражданку Грузии, воюющую на стороне ВСУ
Гражданку Грузии Русудан Иванеишвили, воюющую на стороне ВСУ, заочно будут судить в ДНР по обвинению в наемничестве, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:56
2024-09-10T12:56
2024-09-10T12:56
в мире
грузия
донецкая народная республика
россия
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_0:71:1200:747_1920x0_80_0_0_1eb436cebdbc4efa67ac9ff7fd1ce870.jpg
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Гражданку Грузии Русудан Иванеишвили, воюющую на стороне ВСУ, заочно будут судить в ДНР по обвинению в наемничестве, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданки Грузии Русудан Иванеишвили. Она заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. По версии следствия, с февраля 2022 по июль 2024 года Иванеишвили принимала участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника и получила вознаграждение, эквивалентное более чем 2,2 миллиона рублей. Иванеишвили была объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее на портале судов общей юрисдикции Москвы сообщалось, что Басманный суд заочно арестовал четырех иностранцев по статье о наемничестве. Были удовлетворены ходатайства о заключении под стражу Иванеишвили Р., Луадахи К., Елкава Т., Мюллера М. Согласно информации из открытых источников, в ВСУ служит снайпер "Грузинского национального легиона" Русудан Иванеишвили. В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наёмников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика, из которых 561 - прибывшие из Грузии.
https://ria.ru/20240603/naemnik-1950178939.html
https://ria.ru/20240612/arest-1952302416.html
https://ria.ru/20240617/sud-1953414703.html
грузия
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/98188/44/981884402_85:0:1152:800_1920x0_80_0_0_3ce2ad7afc6a1a84a309a4f9388f9540.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, грузия, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
В мире, Грузия, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
В ДНР заочно будут судить гражданку Грузии, воюющую на стороне ВСУ
В ДНР гражданку Грузии Иванеишвили обвинили в наемничестве
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Гражданку Грузии Русудан Иванеишвили, воюющую на стороне ВСУ, заочно будут судить в ДНР по обвинению в наемничестве, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданки Грузии Русудан Иванеишвили. Она заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
Уточняется, что дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
По версии следствия, с февраля 2022 по июль 2024 года Иванеишвили принимала участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника и получила вознаграждение, эквивалентное более чем 2,2 миллиона рублей.
Иванеишвили была объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Ранее на портале судов общей юрисдикции Москвы сообщалось, что Басманный суд заочно арестовал четырех иностранцев по статье о наемничестве. Были удовлетворены ходатайства о заключении под стражу Иванеишвили Р., Луадахи К., Елкава Т., Мюллера М.
Согласно информации из открытых источников, в ВСУ служит снайпер "Грузинского национального легиона" Русудан Иванеишвили.
В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наёмников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика, из которых 561 - прибывшие из Грузии.