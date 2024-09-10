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В ДНР заочно будут судить гражданку Грузии, воюющую на стороне ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
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12:56 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/dnr-1971809651.html
В ДНР заочно будут судить гражданку Грузии, воюющую на стороне ВСУ
В ДНР заочно будут судить гражданку Грузии, воюющую на стороне ВСУ - РИА Новости, 10.09.2024
В ДНР заочно будут судить гражданку Грузии, воюющую на стороне ВСУ
Гражданку Грузии Русудан Иванеишвили, воюющую на стороне ВСУ, заочно будут судить в ДНР по обвинению в наемничестве, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:56
2024-09-10T12:56
в мире
грузия
донецкая народная республика
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Гражданку Грузии Русудан Иванеишвили, воюющую на стороне ВСУ, заочно будут судить в ДНР по обвинению в наемничестве, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ. "Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданки Грузии Русудан Иванеишвили. Она заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении. Уточняется, что дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу. По версии следствия, с февраля 2022 по июль 2024 года Иванеишвили принимала участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника и получила вознаграждение, эквивалентное более чем 2,2 миллиона рублей. Иванеишвили была объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Ранее на портале судов общей юрисдикции Москвы сообщалось, что Басманный суд заочно арестовал четырех иностранцев по статье о наемничестве. Были удовлетворены ходатайства о заключении под стражу Иванеишвили Р., Луадахи К., Елкава Т., Мюллера М. Согласно информации из открытых источников, в ВСУ служит снайпер "Грузинского национального легиона" Русудан Иванеишвили. В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наёмников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика, из которых 561 - прибывшие из Грузии.
https://ria.ru/20240603/naemnik-1950178939.html
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в мире, грузия, донецкая народная республика, россия, вооруженные силы украины
В мире, Грузия, Донецкая Народная Республика, Россия, Вооруженные силы Украины
В ДНР заочно будут судить гражданку Грузии, воюющую на стороне ВСУ

В ДНР гражданку Грузии Иванеишвили обвинили в наемничестве

© РИА Новости / Яков АндреевДверь зала судебных заседаний
Дверь зала судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Дверь зала судебных заседаний. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Гражданку Грузии Русудан Иванеишвили, воюющую на стороне ВСУ, заочно будут судить в ДНР по обвинению в наемничестве, сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.
"Прокуратура Донецкой Народной Республики утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданки Грузии Русудан Иванеишвили. Она заочно обвиняется по ч. 3 ст. 359 УК РФ (участие наемника в вооруженном конфликте)", - говорится в сообщении.
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Уточняется, что дело направлено в Верховный суд ДНР для рассмотрения по существу.
По версии следствия, с февраля 2022 по июль 2024 года Иванеишвили принимала участие в боевых действиях на стороне Украины в различных точках боевого соприкосновения в качестве наемника и получила вознаграждение, эквивалентное более чем 2,2 миллиона рублей.
Иванеишвили была объявлена в международный розыск, в отношении нее судом заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
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Согласно информации из открытых источников, в ВСУ служит снайпер "Грузинского национального легиона" Русудан Иванеишвили.
В середине марта министерство обороны России сообщило, что за время СВО на Украину прибыли 13 387 иностранных наёмников для участия в боях на стороне киевского режима. За этот период удалось ликвидировать 5962 боевика, из которых 561 - прибывшие из Грузии.
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