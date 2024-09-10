https://ria.ru/20240910/devochka-1971731330.html

Во Владивостоке родилась девочка ростом почти 60 сантиметров

Во Владивостоке родилась девочка ростом почти 60 сантиметров - РИА Новости, 10.09.2024

Во Владивостоке родилась девочка ростом почти 60 сантиметров

Девочка весом более 5,2 килограмма и ростом 59 сантиметров родилась во Владивостоке, сообщает Владивостокский роддом №3. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T04:38

2024-09-10T04:38

2024-09-10T04:38

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ВЛАДИВОСТОК, 10 сен – РИА Новости. Девочка весом более 5,2 килограмма и ростом 59 сантиметров родилась во Владивостоке, сообщает Владивостокский роддом №3. "В роддоме №3 на свет появилась крупная малышка. Девочка родилась 3 сентября весом 5230 граммов и ростом 59 сантиметров, роды прошли путем кесарева сечения", - говорится в сообщении роддома. По словам врача акушера-гинеколога высшей категории, заведующей акушерским обсервационным отделением Натальи Король, врачи заранее знали, что малышка будет крупной, и готовились к родам. В результате девочка благополучно появилась на свет. Отмечается, что малышка с мамой уже выписаны из роддома и находятся в кругу родных и близких. Девочка стала четверым ребенком в семье.

https://ria.ru/20240909/nikitin-1971668918.html

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