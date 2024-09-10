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В подмосковной Кашире осколки БПЛА повредили остекление детсада - РИА Новости, 10.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
12:09 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/detsad-1971794934.html
В подмосковной Кашире осколки БПЛА повредили остекление детсада
В подмосковной Кашире осколки БПЛА повредили остекление детсада - РИА Новости, 10.09.2024
В подмосковной Кашире осколки БПЛА повредили остекление детсада
Обломки БПЛА упали на территорию двух улиц в Кашире в Подмосковье, осколки повредили остекление дошкольного отделения и жилого дома, сообщил глава городского... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:09
2024-09-10T12:09
специальная военная операция на украине
происшествия
московская область (подмосковье)
раменское
кашира
андрей воробьев
домодедово (аэропорт)
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территорию двух улиц в Кашире в Подмосковье, осколки повредили остекление дошкольного отделения и жилого дома, сообщил глава городского округа Михаил Шувалов в Telegram-канале. "Сегодня ночью обломки БПЛА упали на территорию улиц Горького и Луговой в Кашире-1. Осколками повреждены остекление дошкольного отделения и жилого дома на территории частного сектора", - говорится в сообщении Шувалова. Глава городского округа также отметил, что других повреждений и жертв нет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
https://ria.ru/20240909/postradavshie-1971708169.html
https://ria.ru/20240909/gorlovka-1971704319.html
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происшествия, московская область (подмосковье), раменское, кашира, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Московская область (Подмосковье), Раменское, Кашира, Андрей Воробьев, Домодедово (аэропорт), Вооруженные силы Украины
В подмосковной Кашире осколки БПЛА повредили остекление детсада

В подмосковной Кашире осколки БПЛА повредили остекление детсада и жилого дома

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкОсколки снаряда
Осколки снаряда - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Осколки снаряда. Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территорию двух улиц в Кашире в Подмосковье, осколки повредили остекление дошкольного отделения и жилого дома, сообщил глава городского округа Михаил Шувалов в Telegram-канале.
"Сегодня ночью обломки БПЛА упали на территорию улиц Горького и Луговой в Кашире-1. Осколками повреждены остекление дошкольного отделения и жилого дома на территории частного сектора", - говорится в сообщении Шувалова.
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Глава городского округа также отметил, что других повреждений и жертв нет.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияМосковская область (Подмосковье)РаменскоеКашираАндрей ВоробьевДомодедово (аэропорт)Вооруженные силы Украины
 
 
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