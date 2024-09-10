https://ria.ru/20240910/detsad-1971794934.html

В подмосковной Кашире осколки БПЛА повредили остекление детсада

В подмосковной Кашире осколки БПЛА повредили остекление детсада - РИА Новости, 10.09.2024

В подмосковной Кашире осколки БПЛА повредили остекление детсада

Обломки БПЛА упали на территорию двух улиц в Кашире в Подмосковье, осколки повредили остекление дошкольного отделения и жилого дома, сообщил глава городского... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:09

2024-09-10T12:09

2024-09-10T12:09

специальная военная операция на украине

происшествия

московская область (подмосковье)

раменское

кашира

андрей воробьев

домодедово (аэропорт)

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Обломки БПЛА упали на территорию двух улиц в Кашире в Подмосковье, осколки повредили остекление дошкольного отделения и жилого дома, сообщил глава городского округа Михаил Шувалов в Telegram-канале. "Сегодня ночью обломки БПЛА упали на территорию улиц Горького и Луговой в Кашире-1. Осколками повреждены остекление дошкольного отделения и жилого дома на территории частного сектора", - говорится в сообщении Шувалова. Глава городского округа также отметил, что других повреждений и жертв нет. Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.

https://ria.ru/20240909/postradavshie-1971708169.html

https://ria.ru/20240909/gorlovka-1971704319.html

московская область (подмосковье)

раменское

кашира

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, московская область (подмосковье), раменское, кашира, андрей воробьев, домодедово (аэропорт), вооруженные силы украины