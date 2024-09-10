https://ria.ru/20240910/delo-1971762000.html

СК возбудил уголовное дело после массированной атаки украинских БПЛА

СК возбудил уголовное дело после массированной атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024

СК возбудил уголовное дело после массированной атаки украинских БПЛА

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту ночной массированной атаки украинских БПЛА на регионы ЦФО, сообщает ведомство. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T10:12

2024-09-10T10:12

2024-09-10T10:17

россия

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту ночной массированной атаки украинских БПЛА на регионы ЦФО, сообщает ведомство."В связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов ВФУ по территории Центрального федерального округа России, в том числе города Москвы, Московской, Тульской, Орловской и Калужской областей, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к атаке беспилотников на регионы России, добавили в ведомстве."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства преступления и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к его совершению", - сообщил СК.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.

https://ria.ru/20240910/brutto-1971755854.html

https://ria.ru/20240910/genprokuratura-1971744000.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия