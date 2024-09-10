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СК возбудил уголовное дело после массированной атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024
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10:12 10.09.2024 (обновлено: 10:17 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/delo-1971762000.html
СК возбудил уголовное дело после массированной атаки украинских БПЛА
СК возбудил уголовное дело после массированной атаки украинских БПЛА - РИА Новости, 10.09.2024
СК возбудил уголовное дело после массированной атаки украинских БПЛА
Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту ночной массированной атаки украинских БПЛА на регионы ЦФО, сообщает ведомство. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T10:12
2024-09-10T10:17
россия
следственный комитет россии (ск рф)
происшествия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту ночной массированной атаки украинских БПЛА на регионы ЦФО, сообщает ведомство."В связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов ВФУ по территории Центрального федерального округа России, в том числе города Москвы, Московской, Тульской, Орловской и Калужской областей, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к атаке беспилотников на регионы России, добавили в ведомстве."Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства преступления и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к его совершению", - сообщил СК.Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
https://ria.ru/20240910/brutto-1971755854.html
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россия, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
СК возбудил уголовное дело после массированной атаки украинских БПЛА

СК возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских БПЛА

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту ночной массированной атаки украинских БПЛА на регионы ЦФО, сообщает ведомство.
"В связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов ВФУ по территории Центрального федерального округа России, в том числе города Москвы, Московской, Тульской, Орловской и Калужской областей, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
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Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к атаке беспилотников на регионы России, добавили в ведомстве.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства преступления и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к его совершению", - сообщил СК.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.
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