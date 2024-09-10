СК возбудил уголовное дело после массированной атаки украинских БПЛА
СК возбудил уголовное дело о теракте после массированной атаки украинских БПЛА
Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту ночной массированной атаки украинских БПЛА на регионы ЦФО, сообщает ведомство.
"В связи с массированной атакой беспилотных летательных аппаратов ВФУ по территории Центрального федерального округа России, в том числе города Москвы, Московской, Тульской, Орловской и Калужской областей, Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - говорится в сообщении.
Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к атаке беспилотников на регионы России, добавили в ведомстве.
"Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин поручил детально установить все обстоятельства преступления и дать уголовно-правовую оценку действиям лиц, причастных к его совершению", - сообщил СК.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал ранее, что силы ПВО за ночь сбили в Подмосковье 14 беспилотников в городских округах Подольск, Раменское, Люберцы, Домодедово и Коломна. В Раменском в результате атаки БПЛА повреждения получили два многоквартирных дома: в многоэтажке в Спортивном проезде загорелись квартиры на 11-м и 12-м этажах, в доме на Высоковольтной улице оказалась повреждена квартира на 9-м этаже. В результате атаки беспилотников ВСУ в Раменском погибла 46-летняя женщина, еще три человека пострадали.