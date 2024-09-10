https://ria.ru/20240910/debaty-1971879162.html

Букмекеры прогнозируют Харрис больший успех на предвыборных дебатах

Букмекеры прогнозируют Харрис больший успех на предвыборных дебатах - РИА Новости, 10.09.2024

Букмекеры прогнозируют Харрис больший успех на предвыборных дебатах

Букмекеры прогнозируют кандидату в президенты США от Демократической партии Камале Харрис больший успех на предвыборных дебатах 10 сентября, чем ее... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:33

2024-09-10T16:33

2024-09-10T17:03

в мире

сша

китай

камала харрис

дональд трамп

heritage foundation

выборы президента сша — 2024

предвыборные дебаты харрис и трампа

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Букмекеры прогнозируют кандидату в президенты США от Демократической партии Камале Харрис больший успех на предвыборных дебатах 10 сентября, чем ее оппоненту-республиканцу Дональду Трампу, следует из данных онлайн-платформы Polymarket. Анализ платформы опирается на ожидания букмекеров от результатов социального опроса, который организация Ipsos должна провести после предвыборных дебатов Трампа и Харрис. Так, на основе ожиданий, пользователи Polymarket оценивают вероятность победы Харрис в глазах общественности в 74%, в то время как Трамп, по их мнению, имеет шанс в 26%. Также букмекеры всего в 30% оценили шанс того, что Харрис и Трамп пожмут руки перед началом дебатов. По данным букмекеров, Харрис во время дебатов затронет право женщин на аборт с 92% вероятности, палестино-израильский конфликт - 73% и кризис на южной границе США - 70%. Уникальными для Харрис станут темы инфляции с шансом упоминания 84% и сохранение американской демократии с вероятностью 82%. От речи Трампа букмекеры ожидают обсуждения практически аналогичных тем: по их мнению, палестино-израильский конфликт будет упомянут с вероятностью 90%, право женщин на аборт - 82%, а кризис на южной границе США - 77%. Исключительной для Трампа станет тема конкуренции с Китаем с вероятностью упоминания в 88%. Букмекеры также считают, что с шансом 87% Харрис упомянет связываемый с окружением Трампа "Проект 2025" - документ, разработанный консервативным исследовательским институтом Heritage Foundation и описывающий стратегию максимизации исполнительной власти в руках следующего потенциального президента-республиканца через программу реформ. Примечательно, что тема украинского кризиса не вошла в список вероятных упоминаний как у Харрис, так и у Трампа. Дебаты между вице-президентом США и бывшим президентом пройдут на телеканале ABC. Микрофон будет включен только у говорящего, живой аудитории в зале не будет, следует из обнародованных телеканалом правил проведения. Отмечается, что у каждого кандидата будет две минуты, чтобы ответить на вопрос модераторов, еще две минуты, чтобы ответить на критику оппонента, и еще одна дополнительная минута для разъяснений. Кандидатам нельзя приносить с собой заготовки для выступления, но им дадут бумагу и ручки, чтобы делать заметки в процессе. Во время перерывов на рекламу представителям предвыборных штабов нельзя общаться со своими кандидатами. Сами выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240830/ssha-1969356742.html

https://ria.ru/20240818/kharris-1966917656.html

https://ria.ru/20240811/tramp--1965538192.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сша, китай, камала харрис, дональд трамп, heritage foundation, выборы президента сша — 2024, предвыборные дебаты харрис и трампа