https://ria.ru/20240910/debaty-1971729343.html

Аналитик дал неожиданный совет Трампу для победы над Харрис на дебатах

Аналитик дал неожиданный совет Трампу для победы над Харрис на дебатах - РИА Новости, 10.09.2024

Аналитик дал неожиданный совет Трампу для победы над Харрис на дебатах

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп должен избрать более сдержанную манеру поведения и позволить своему оппоненту-демократу Камале РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T03:56

2024-09-10T03:56

2024-09-10T10:51

сша

америка

в мире

камала харрис

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выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп должен избрать более сдержанную манеру поведения и позволить своему оппоненту-демократу Камале Харрис "говорить как можно больше", если он желает одержать победу на предстоящих во вторник публичных теледебатах, заявил РИА Новости бывший управляющий хедж-фондом и видный экономический обозреватель Чарльз Ортель. "Чтобы победить, Трампу попросту нужно позволить Камале Харрис говорить как можно больше", — сказал он, комментируя ситуацию вокруг намеченного на 10 сентября первого раунда дебатов Трампа и Харрис.Как отметил аналитик, республиканцу в своем выступлении необходимо "сфокусировать внимание на катастрофическом послужном списке Харрис и (действующего президента США) Джо Байдена за последние четыре года"."После этого его предвыборный штаб может продолжать создавать искусные и эффективные публикации о том, насколько нелепо вознаграждать Харрис за те бедствия, которые она вместе с Байденом принесла Америке, президентскими полномочиями сроком на четыре года или даже восемь лет", — указал собеседник агентства. Помимо этого, Ортель добавил, что Трампу в ходе дебатов следует "избегать агрессивной манеры поведения", сосредоточившись на конкретных шагах, которые он и его будущая администрация предпримут в случае победы на ноябрьских выборах.Дебаты между вице-президентом США и бывшим президентом пройдут на телеканале ABC. Микрофон будет включен только у говорящего, живой аудитории в зале не будет, следует из обнародованных телеканалом правил проведения. Отмечается, что у каждого кандидата будет две минуты, чтобы ответить на вопрос модераторов, еще две минуты, чтобы ответить на критику оппонента, и еще одна дополнительная минута для разъяснений. Кандидатам нельзя приносить с собой заготовки для выступления, но им дадут бумагу и ручки, чтобы делать заметки в процессе. Во время перерывов на рекламу представителям предвыборных штабов нельзя общаться со своими кандидатами. Сами выборы президента США состоятся 5 ноября.

https://ria.ru/20240908/ssha-1971405749.html

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сша, америка, в мире, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024