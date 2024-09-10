Рейтинг@Mail.ru
Аналитик дал неожиданный совет Трампу для победы над Харрис на дебатах - РИА Новости, 10.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:56 10.09.2024 (обновлено: 10:51 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/debaty-1971729343.html
Аналитик дал неожиданный совет Трампу для победы над Харрис на дебатах
Аналитик дал неожиданный совет Трампу для победы над Харрис на дебатах - РИА Новости, 10.09.2024
Аналитик дал неожиданный совет Трампу для победы над Харрис на дебатах
Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп должен избрать более сдержанную манеру поведения и позволить своему оппоненту-демократу Камале РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T03:56
2024-09-10T10:51
сша
америка
в мире
камала харрис
дональд трамп
джо байден
выборы президента сша — 2024
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969638896_0:303:3066:2028_1920x0_80_0_0_c55d34a7c50df79995abd48ff1bab59d.jpg
ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп должен избрать более сдержанную манеру поведения и позволить своему оппоненту-демократу Камале Харрис "говорить как можно больше", если он желает одержать победу на предстоящих во вторник публичных теледебатах, заявил РИА Новости бывший управляющий хедж-фондом и видный экономический обозреватель Чарльз Ортель. "Чтобы победить, Трампу попросту нужно позволить Камале Харрис говорить как можно больше", — сказал он, комментируя ситуацию вокруг намеченного на 10 сентября первого раунда дебатов Трампа и Харрис.Как отметил аналитик, республиканцу в своем выступлении необходимо "сфокусировать внимание на катастрофическом послужном списке Харрис и (действующего президента США) Джо Байдена за последние четыре года"."После этого его предвыборный штаб может продолжать создавать искусные и эффективные публикации о том, насколько нелепо вознаграждать Харрис за те бедствия, которые она вместе с Байденом принесла Америке, президентскими полномочиями сроком на четыре года или даже восемь лет", — указал собеседник агентства. Помимо этого, Ортель добавил, что Трампу в ходе дебатов следует "избегать агрессивной манеры поведения", сосредоточившись на конкретных шагах, которые он и его будущая администрация предпримут в случае победы на ноябрьских выборах.Дебаты между вице-президентом США и бывшим президентом пройдут на телеканале ABC. Микрофон будет включен только у говорящего, живой аудитории в зале не будет, следует из обнародованных телеканалом правил проведения. Отмечается, что у каждого кандидата будет две минуты, чтобы ответить на вопрос модераторов, еще две минуты, чтобы ответить на критику оппонента, и еще одна дополнительная минута для разъяснений. Кандидатам нельзя приносить с собой заготовки для выступления, но им дадут бумагу и ручки, чтобы делать заметки в процессе. Во время перерывов на рекламу представителям предвыборных штабов нельзя общаться со своими кандидатами. Сами выборы президента США состоятся 5 ноября.
https://ria.ru/20240908/ssha-1971405749.html
https://ria.ru/20240907/zelenskiy--1971307118.html
сша
америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/1f/1969638896_150:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_9cb318c42053cff512de82e211a4b398.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
сша, америка, в мире, камала харрис, дональд трамп, джо байден, выборы президента сша — 2024
США, Америка, В мире, Камала Харрис, Дональд Трамп, Джо Байден, Выборы президента США — 2024
Аналитик дал неожиданный совет Трампу для победы над Харрис на дебатах

Аналитик Ортель: Трампу для победы на дебатах нужно дать Харрис говорить вдоволь

© AP Photo / Alex BrandonКандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Alex Brandon
Кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВАШИНГТОН, 10 сен — РИА Новости. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп должен избрать более сдержанную манеру поведения и позволить своему оппоненту-демократу Камале Харрис "говорить как можно больше", если он желает одержать победу на предстоящих во вторник публичных теледебатах, заявил РИА Новости бывший управляющий хедж-фондом и видный экономический обозреватель Чарльз Ортель.
"Чтобы победить, Трампу попросту нужно позволить Камале Харрис говорить как можно больше", — сказал он, комментируя ситуацию вокруг намеченного на 10 сентября первого раунда дебатов Трампа и Харрис.
Джордж Буш — младший - РИА Новости, 1920, 08.09.2024
Джордж Буш-младший не поддержит ни Трампа, ни Харрис
8 сентября, 13:56
Как отметил аналитик, республиканцу в своем выступлении необходимо "сфокусировать внимание на катастрофическом послужном списке Харрис и (действующего президента США) Джо Байдена за последние четыре года".
"После этого его предвыборный штаб может продолжать создавать искусные и эффективные публикации о том, насколько нелепо вознаграждать Харрис за те бедствия, которые она вместе с Байденом принесла Америке, президентскими полномочиями сроком на четыре года или даже восемь лет", — указал собеседник агентства.
Помимо этого, Ортель добавил, что Трампу в ходе дебатов следует "избегать агрессивной манеры поведения", сосредоточившись на конкретных шагах, которые он и его будущая администрация предпримут в случае победы на ноябрьских выборах.
Дебаты между вице-президентом США и бывшим президентом пройдут на телеканале ABC. Микрофон будет включен только у говорящего, живой аудитории в зале не будет, следует из обнародованных телеканалом правил проведения. Отмечается, что у каждого кандидата будет две минуты, чтобы ответить на вопрос модераторов, еще две минуты, чтобы ответить на критику оппонента, и еще одна дополнительная минута для разъяснений. Кандидатам нельзя приносить с собой заготовки для выступления, но им дадут бумагу и ручки, чтобы делать заметки в процессе. Во время перерывов на рекламу представителям предвыборных штабов нельзя общаться со своими кандидатами.
Сами выборы президента США состоятся 5 ноября.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 07.09.2024
Зеленский подготовит новый план по Украине специально для Трампа и Харрис
7 сентября, 17:49
 
СШААмерикаВ миреКамала ХаррисДональд ТрампДжо БайденВыборы президента США — 2024
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала