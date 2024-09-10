https://ria.ru/20240910/debaty-1971719847.html

В США пройдут первые дебаты Трампа и Харрис

В США пройдут первые дебаты Трампа и Харрис - РИА Новости, 10.09.2024

В США пройдут первые дебаты Трампа и Харрис

Первые дебаты кандидатов в президенты США от Демократической и Республиканской партий Камалы Харрис и Дональда Трампа пройдут во вторник. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T00:19

2024-09-10T00:19

2024-09-10T00:19

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ВАШИНГТОН, 10 сен - РИА Новости. Первые дебаты кандидатов в президенты США от Демократической и Республиканской партий Камалы Харрис и Дональда Трампа пройдут во вторник. Претенденты на высший государственный пост встретятся в Филадельфии, мероприятие начнется в 21.00 местного времени (04.00 мск), организовывает его канал ABC. Выборы президента состоятся 5 ноября, участники пока не договорились о новых раундах дебатов, так что нынешняя встреча может стать единственной. Правила – не разговаривать В студии вновь не будет публики, эта предвыборная кампания первая в США с момента начала прямых трансляций дебатов, когда на встречу двух кандидатов не пускают зрителей. Такой же формат был на телеспарринге Трампа и президента Джо Байдена, тревоги репортеров пула Белого дома о том, что отсутствие свидетелей не позволит отследить то, что не попадет в объективы камер, не были разрешены. А от зрительского взора едва не ускользнул момент, когда Байдену спуститься с трибуны по окончанию мероприятия помогала его супруга Джилл. Микрофон на дебатах будет включен только у того, чья очередь выступать. Правило предложил штаб Байдена, склонный перебивать оппонентов Трамп согласился, но Харрис пыталась выставить это как слабую позицию, указывая на республиканского конкурента, но забывая про начальника, от которого первоначально исходила инициатива. На выступление дается две минуты, столько же на ответ, и по одной дополнительной – для разъяснений. Дебаты займут полтора часа эфирного времени с двумя рекламными паузами. Кандидатам нельзя приносить шпаргалки, консультироваться с командой и задавать вопросы друг другу, это право есть только у ведущих. Подготовка Штаб Харрис, согласно сообщениям американских СМИ, предпринимал шаги, чтобы занизить ожидания от ее выступления. Слишком многие ждут, что она "уничтожит Трампа на сцене", но в реальности ее окружение боится, что она не сможет ответить на все нападки республиканцев. Кандидат от демократов при этом говорит, что готова к дебатам, уверен в себе и Трамп, подчеркивая, что Байдена он обошел настолько, что тот снялся с гонки. Встреча действующего президента и его предшественника в июне действительно закончилась полным провалом Байдена, который не мог ясно формулировать мысль и доводить ее до конца, часто запинался. С тех пор он отказался от планов переизбраться, за закрытыми дверями вместо него номинантом была выбрана Харрис и официально назначена на съезде демократов. А Трамп за это время буквально уклонился от пули, избежав покушения на свою жизнь. Республиканца его партия тоже уже успела номинировать на высший пост. Главной проблемой для Харрис остается отсутствие внятной повестки: по многим вопросам она отказалась от своих предыдущих позиций, часть инициатив повторяют предложения Трампа, а о других она не может достаточно внятно высказаться. В ходе дебатов, как ожидается, она сосредоточится на успехах нынешней администрации, будет противопоставлять себя - бывшего прокурора - осужденному преступнику Трампу, а также пугать всех консервативным "Проектом 2025", от которого при каждой возможности открещивается республиканец. Еще один важный в ее программе пункт – право женщин на аборты и угрозы тем, что оппонент введет ограничения на процедуру. Трамп своих позиций не менял: главные проблемы нынешней администрации, а значит и Харрис – это инфляция, поток нелегалов, случаи отравления опиоидами и просто "слабость и некомпетентность". Проблемой для республиканца станет и площадка мероприятия. Телеканал ABC он называет "грязнейшим", "худшим" и "фейковым", на одном из мероприятий ранее темнокожая корреспондент канала призвала Трампа ответить на критику о том, что он не уважает черных, а тот в ответ заявил, что Харрис только недавно стала относить себя к ним, а раньше говорила о своих индийских корнях. По итогам предыдущей кампании, когда Харрис проиграла Байдену в борьбе за номинацию, многие эксперты соглашались: чем больше ее узнавал избиратель, тем меньше она ему нравилась – начав с хороших показателей, она быстро растеряла поддержку. Теперь Харрис почти не общается с журналистами, повторяет одни и те же речи по телесуфлеру и дала всего одно интервью. Нынешние дебаты для кандидата от демократов как шанс заявить о своем превосходстве, так и возможность полностью провалиться, Трамп в этом плане демонстрирует стабильное поведение с 2016 года – он дает обидные прозвища оппонентам, легко заводится и всегда готов к полемике.

https://ria.ru/20240908/ssha-1971405749.html

https://ria.ru/20240907/zelenskiy--1971307118.html

https://ria.ru/20240905/tramp--1970923264.html

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сша, филадельфия, дональд трамп, камала харрис, джо байден, выборы президента сша — 2024, в мире