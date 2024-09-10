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Первого замглавы ФТС Давыдова освободили от должности - РИА Новости, 10.09.2024
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22:40 10.09.2024
https://ria.ru/20240910/davydov-1971949728.html
Первого замглавы ФТС Давыдова освободили от должности
Первого замглавы ФТС Давыдова освободили от должности - РИА Новости, 10.09.2024
Первого замглавы ФТС Давыдова освободили от должности
Правительство РФ освободило первого заместителя руководителя ФТС Руслана Давыдова от должности в связи с переходом на другую работу, говорится в распоряжении... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T22:40
2024-09-10T22:40
политика
россия
руслан давыдов
федеральная таможенная служба (фтс россии)
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Правительство РФ освободило первого заместителя руководителя ФТС Руслана Давыдова от должности в связи с переходом на другую работу, говорится в распоряжении кабмина, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Давыдова Руслан Валентиновича от должности первого заместителя руководителя Федеральной таможенной службы в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
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политика, россия, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии)
Политика, Россия, Руслан Давыдов, Федеральная таможенная служба (ФТС России)
Первого замглавы ФТС Давыдова освободили от должности

Первый замглавы ФТС освобожден от должности в связи с переходом на другую работу

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкРуслан Давыдов
Руслан Давыдов - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Руслан Давыдов . Архивное фото
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Правительство РФ освободило первого заместителя руководителя ФТС Руслана Давыдова от должности в связи с переходом на другую работу, говорится в распоряжении кабмина, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов.
«
"Освободить Давыдова Руслан Валентиновича от должности первого заместителя руководителя Федеральной таможенной службы в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.
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ПолитикаРоссияРуслан ДавыдовФедеральная таможенная служба (ФТС России)
 
 
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