https://ria.ru/20240910/davydov-1971949728.html

Первого замглавы ФТС Давыдова освободили от должности

Первого замглавы ФТС Давыдова освободили от должности - РИА Новости, 10.09.2024

Первого замглавы ФТС Давыдова освободили от должности

Правительство РФ освободило первого заместителя руководителя ФТС Руслана Давыдова от должности в связи с переходом на другую работу, говорится в распоряжении... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T22:40

2024-09-10T22:40

2024-09-10T22:40

политика

россия

руслан давыдов

федеральная таможенная служба (фтс россии)

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Правительство РФ освободило первого заместителя руководителя ФТС Руслана Давыдова от должности в связи с переходом на другую работу, говорится в распоряжении кабмина, размещенном на сайте официального опубликования правовых актов. "Освободить Давыдова Руслан Валентиновича от должности первого заместителя руководителя Федеральной таможенной службы в связи с переходом на другую работу", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240514/pikalev-1946020075.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

политика, россия, руслан давыдов, федеральная таможенная служба (фтс россии)