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В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на предприятии "Евраза" - РИА Новости, 10.09.2024
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12:25 10.09.2024 (обновлено: 12:35 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/chp-1971799561.html
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на предприятии "Евраза"
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на предприятии "Евраза" - РИА Новости, 10.09.2024
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на предприятии "Евраза"
Трое пострадавших при возгорании на предприятии АО "ЕВРАЗ НТМК" в Нижнем Тагиле Свердловской области находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает... РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T12:25
2024-09-10T12:35
происшествия
нижний тагил
свердловская область
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Трое пострадавших при возгорании на предприятии АО "ЕВРАЗ НТМК" в Нижнем Тагиле Свердловской области находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает минздрав региона.Ранее сообщалось, что во вторник цехе №6 АО "ЕВРАЗ НТМК" произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи, в результате чего погиб один работник предприятия – газовщик доменной печи. Еще трое – газовщик, мастер производственного участка и слесарь – получили травмы"Три человека доставлены с ожогами в Демидовскую ГБ, состояние пациентов оценивается на текущий момент как "средней тяжести", - говорится в сообщении.
нижний тагил
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происшествия, нижний тагил, свердловская область
Происшествия, Нижний Тагил, Свердловская область
В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на предприятии "Евраза"

Минздрав: трое пострадавших находятся в состоянии средней тяжести

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Трое пострадавших при возгорании на предприятии АО "ЕВРАЗ НТМК" в Нижнем Тагиле Свердловской области находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает минздрав региона.
Ранее сообщалось, что во вторник цехе №6 АО "ЕВРАЗ НТМК" произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи, в результате чего погиб один работник предприятия – газовщик доменной печи. Еще трое – газовщик, мастер производственного участка и слесарь – получили травмы
"Три человека доставлены с ожогами в Демидовскую ГБ, состояние пациентов оценивается на текущий момент как "средней тяжести", - говорится в сообщении.
 
ПроисшествияНижний ТагилСвердловская область
 
 
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