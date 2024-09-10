https://ria.ru/20240910/chp-1971799561.html

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на предприятии "Евраза"

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на предприятии "Евраза" - РИА Новости, 10.09.2024

В Минздраве рассказали о состоянии пострадавших на предприятии "Евраза"

Трое пострадавших при возгорании на предприятии АО "ЕВРАЗ НТМК" в Нижнем Тагиле Свердловской области находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T12:25

2024-09-10T12:25

2024-09-10T12:35

происшествия

нижний тагил

свердловская область

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 сен – РИА Новости. Трое пострадавших при возгорании на предприятии АО "ЕВРАЗ НТМК" в Нижнем Тагиле Свердловской области находятся в состоянии средней степени тяжести, сообщает минздрав региона.Ранее сообщалось, что во вторник цехе №6 АО "ЕВРАЗ НТМК" произошло возгорание коллектора природного газа доменной печи, в результате чего погиб один работник предприятия – газовщик доменной печи. Еще трое – газовщик, мастер производственного участка и слесарь – получили травмы"Три человека доставлены с ожогами в Демидовскую ГБ, состояние пациентов оценивается на текущий момент как "средней тяжести", - говорится в сообщении.

нижний тагил

свердловская область

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происшествия, нижний тагил, свердловская область