https://ria.ru/20240910/chislo-1971830847.html

Число погибших после ДТП с автобусом в Якутии выросло до четырех

Число погибших после ДТП с автобусом в Якутии выросло до четырех - РИА Новости, 10.09.2024

Число погибших после ДТП с автобусом в Якутии выросло до четырех

Число погибших в результате ДТП с автобусом в Якутии увеличилось до четырех, следует из уточненных данных МЧС республики, опубликованных в Telegram-канале. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T14:05

2024-09-10T14:05

2024-09-10T14:12

происшествия

алданский район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

республика саха (якутия)

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ХАБАРОВСК, 10 сен - РИА Новости. Число погибших в результате ДТП с автобусом в Якутии увеличилось до четырех, следует из уточненных данных МЧС республики, опубликованных в Telegram-канале. Авария с участием автобуса Higer на 35 мест произошла во вторник на 540-м километре федеральной автодороги "Лена" в Алданском районе: он съехал на обочину и перевернулся. Автобус направлялся в Алдан из аэропорта города Чульман Нерюнгринского района. По первоначальной версии, в автобусе было около 20 человек, в больницу Алдана были доставлены 11 пострадавших, еще трое погибли. Позже МВД республики сообщило, что в транспортном средстве находились 35 человек, включая водителя, 32 человека пострадали. Среди пассажиров несовершеннолетних не было. Еще позднее МВД опубликовало информацию о 29 пострадавших пассажирах с "различными телесными повреждениями". "По уточненной информации, пострадали 34 человека, в том числе четыре погибли. Всего в автобусе находилось 35 человек. Для выяснения обстоятельств происшествия на месте работает следственно-оперативная группа", - сообщает МЧС республики. Ранее минздрав республики сообщил, что в Алданскую ЦРБ доставили 30 пострадавших. По результатам обследования было госпитализировано 12 человек, из которых четверо находились в тяжелом состоянии, состояние восьми оценивалось как средней степени тяжести. После осмотра врачей шестеро пострадавших были направлены на амбулаторное лечение. Как сообщала ранее прокуратура республики, по факту аварии организована проверка надзорным ведомством. Следственное управление Следственного комитета республики сообщало, что после ДТП следственным отделом по Алданскому району также проводится процессуальная проверка.

https://ria.ru/20240401/dtp-1937162411.html

https://ria.ru/20240816/yakutsk-1966514056.html

алданский район

россия

республика саха (якутия)

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происшествия, алданский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, республика саха (якутия)