https://ria.ru/20240910/chernigovskaya-1971953031.html

Нейролингвист заявила об опасности создания жизни из искусственных клеток

Нейролингвист заявила об опасности создания жизни из искусственных клеток - РИА Новости, 10.09.2024

Нейролингвист заявила об опасности создания жизни из искусственных клеток

Современные медицинские технологии позволяют качественно жить людям, которые в прошлые века давно бы умерли, но изобретение искусственной матки, опыты по... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T23:20

2024-09-10T23:20

2024-09-10T23:20

россия

катманду

татьяна черниговская

санкт-петербургский государственный университет

российская академия наук

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости, Ольга Липич. Современные медицинские технологии позволяют качественно жить людям, которые в прошлые века давно бы умерли, но изобретение искусственной матки, опыты по получению половых клеток из соматических и созданию с их помощью зародышей вызывают тревогу, сказала в интервью РИА Новости директор Института когнитивных исследований СПбГУ, академик РАО, заслуженный деятель науки РФ Татьяна Черниговская. Она посетила два первых в своем роде международных форума о сознании с участием десятков ведущих специалистов в этой области со всего мира, представляющих разные научные сообщества. В 2023 году в Дхарамсале с участием Далай-ламы прошла первая международная конференция "Сознание животных", а в 2024 году в Катманду собралась уже вторая, расширенная конференция - на тему "Как изучать и понимать сознание не у людей". Научным организатором этих форумов выступил всемирно известный российский нейрофизиолог, директор Института перспективных исследований мозга МГУ, академик РАН Константин Анохин. "С одной стороны, медицина и технологии шагнули так далеко, что масса людей, которых давно не было бы на свете, если б не эти шаги, живут себе прекрасно. Одному поменяли сердце или почку, другому колено или тазобедренный сустав, третьему восстановили зрение или слух, уж не говорим про зубы", - сказала Черниговская РИА Новости в ответ на вопрос о своих взглядах на стремительное развитие биомедицинских технологий. С другой стороны, по словам нейроученой, встает вопрос, "до какого момента мы будем вторгаться в природу?". "И когда речь идет уже не о лечении и продлении жизни, а о рождении, все вами перечисленное, искусственность - у меня это вызывает большую тревогу. От уважаемых специалистов-генетиков я слышу разные отзывы. Одни говорят, мол, ничего страшного в искусственных репродуктивных технологиях нет, мы там просто подправим кое-что, скажем, уберем ген наследственной депрессии – и все будет хорошо. А другие боятся: мало ли еще что там затронешь и какие последствия будешь иметь, убрав то, что отвечает за шизофрению", - отметила Черниговская. Отвечая на вопрос, как относиться к тому, что уже есть искусственная матка, а в экспериментах с животными из соматических клеток создаются половые, благодаря чему в будущем возможно появление ребенка, например, от двух мужчин, или вообще от одного человека, Черниговская предложила позвать "психиатра". "Пусть он разбирается", - добавила собеседница агентства. Предположение, что в будущем зародышей, полученных таким искусственным путем, могут считать просто бездушным биоматериалом для использования "на органы" или для воплощения искусственного интеллекта, Черниговская назвала "ужасным и очень опасным". "Давайте ответим на другой вопрос, который этому всему предшествует. Мы решили сами прекратить здесь жить? Пожили - и все, хватит? Тогда пускай монстры электронные для и за нас пишут картины и романы, снимают фильмы, лепят скульптуры – эти сети теперь все без нас умеют делать. Ах, и рожать не будем? Они за нас и рожать будут? Или из соматических клеток кого-то выращивать? Отлично! Мы себе вообще какую-то оставляем территорию или нет?! Это вопросы уже не прикладные, а экзистенциальные", - заключила нейроученый. Полный текст интервью Татьяны Черниговской читайте на сайте РИА Новости ria.ru 11 сентября в 08.00 мск.

https://ria.ru/20240910/nejrolingvist-1971940909.html

https://ria.ru/20240910/soznanie-1971923387.html

https://ria.ru/20240910/nejrolingvist-1971946776.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, катманду, татьяна черниговская , санкт-петербургский государственный университет, российская академия наук