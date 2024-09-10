https://ria.ru/20240910/britaniya-1971926902.html

Британские депутаты поддержали план лишить пенсионеров пособий на отопление

Британские депутаты поддержали план лишить пенсионеров пособий на отопление - РИА Новости, 10.09.2024

Британские депутаты поддержали план лишить пенсионеров пособий на отопление

Британские депутаты поддержали голосованием в парламенте спорные планы правительства лишить миллионы пенсионеров пособий на оплату счетов за отопление зимой... РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T19:09

2024-09-10T19:09

2024-09-10T19:09

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МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Британские депутаты поддержали голосованием в парламенте спорные планы правительства лишить миллионы пенсионеров пособий на оплату счетов за отопление зимой из-за многомиллиардной дыры в бюджете. Ранее власти Британии объявили о намерении отменить пособия на оплату отопления зимой почти для 10 миллионов пенсионеров. Такое решение вызвало широкую критику со стороны общественности, в том числе в рядах самих правящих лейбористов. "За (отмену планов по сокращения помощи – ред.) 228, против - 348", - заявила заместитель спикера парламента по итогам голосования. Трансляция велась на сайте парламента. Предложение о голосовании по вопросу лишения пенсионеров зимних пособий было внесено оппозиционной Консервативной партией, выступившей против решения новых властей. По данным телеканала Sky News, 52 депутата от правящих лейбористов воздержались от голосования, выражая таким образом недовольство новой политикой. Ещё один член партии Джон Трикетт открыто отдал свой голос против. Политический комментатор Sky News Бет Ригби отметила, что большое число воздержавшихся лейбористов стало "первым крупным вызовом для авторитета" премьер-министра Кира Стармера. Ранее 90-летний пенсионер из Британии рассказал телеканалу Sky News, что на фоне решения властей урезать финансовую помощь пожилым людям он больше не может позволить себе принимать душ каждый день. Перед ним также встал выбор между тем, чтобы зимой тратить энергию на приготовление еды, отопление или принятие ванны. В начале августа газета Guardian со ссылкой на отчет аналитической компании Policy in Practice писала, что десятки тысяч пенсионеров в Британии могут оказаться на грани разорения или замерзнуть зимой из-за отмены помощи сотням тысяч пожилых людей. После начала спецоперации РФ на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию. Нарушение логистических цепочек привело к росту цен на топливо и продукты питания в Европе и США. В Великобритании рост стоимости жизни ударил по миллионам домохозяйств.

https://ria.ru/20240824/britaniya-1968186562.html

https://ria.ru/20240910/velikobritaniya-1971851240.html

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