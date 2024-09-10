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Великобритания ввела санкции против ВКС России - РИА Новости, 10.09.2024
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16:47 10.09.2024 (обновлено: 16:56 10.09.2024)
https://ria.ru/20240910/britaniya-1971885356.html
Великобритания ввела санкции против ВКС России
Великобритания ввела санкции против ВКС России - РИА Новости, 10.09.2024
Великобритания ввела санкции против ВКС России
Великобритания ввела санкции против Воздушно-космических сил РФ, следует из документа, опубликованного во вторник на сайте британского правительства. РИА Новости, 10.09.2024
2024-09-10T16:47
2024-09-10T16:56
воздушно-космические силы россии
великобритания
россия
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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против Воздушно-космических сил РФ, следует из документа, опубликованного во вторник на сайте британского правительства."Следующие юридические лица были добавлены в единый санкционный список и теперь подлежат заморозке активов… российские Воздушно-космические силы", - говорится в документе.
https://ria.ru/20240910/krym-1971789479.html
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воздушно-космические силы россии, великобритания, россия
Воздушно-космические силы России, Великобритания, Россия
Великобритания ввела санкции против ВКС России

Документ: Великобритания ввела санкции против ВКС России

© AP Photo / Kirsty WigglesworthЛондон
Лондон - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
© AP Photo / Kirsty Wigglesworth
Лондон. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против Воздушно-космических сил РФ, следует из документа, опубликованного во вторник на сайте британского правительства.
"Следующие юридические лица были добавлены в единый санкционный список и теперь подлежат заморозке активов… российские Воздушно-космические силы", - говорится в документе.
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