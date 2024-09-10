https://ria.ru/20240910/britaniya-1971885356.html

Великобритания ввела санкции против ВКС России

Великобритания ввела санкции против ВКС России - РИА Новости, 10.09.2024

Великобритания ввела санкции против ВКС России

Великобритания ввела санкции против Воздушно-космических сил РФ, следует из документа, опубликованного во вторник на сайте британского правительства. РИА Новости, 10.09.2024

2024-09-10T16:47

2024-09-10T16:47

2024-09-10T16:56

воздушно-космические силы россии

великобритания

россия

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МОСКВА, 10 сен - РИА Новости. Великобритания ввела санкции против Воздушно-космических сил РФ, следует из документа, опубликованного во вторник на сайте британского правительства."Следующие юридические лица были добавлены в единый санкционный список и теперь подлежат заморозке активов… российские Воздушно-космические силы", - говорится в документе.

https://ria.ru/20240910/krym-1971789479.html

великобритания

россия

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воздушно-космические силы россии, великобритания, россия